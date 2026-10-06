Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)

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Bývalá víťazka Love Islandu Majka Glatz zavítala do najnovšieho Close Friends, kde sa vyjadrila k aktuálnemu dianiu vo vile, svojim skúsenostiam zo súťaží krásy aj otázkam zo svojho súkromia.
Najnovší diel Close Friends ti prinášajú žreby the GAME od Tiposu. Majka v ňom reagovala na aktuálny ročník Love Islandu z trochu inej perspektívy. Keďže si sama prešla životom vo vile, dostala otázky na tohtoročných súťažiacich, ich vzťahy aj atmosféru v šou. Prezradila, kto je podľa nej najväčší hráč, s kým by sa sama spárovala, komu z aktuálnych účastníkov príliš neverí, a či by prijala ponuku vrátiť sa do šou ako Bombshell.
Okrem Love Islandu otázky smerovali aj na jej skúsenosti zo súťaží krásy a života na sociálnych sieťach. Predostrela minimum, ktoré človek musí mať aby mohol byť influencerom.
Na záver prišli aj odvážnejšie otázky, medzi ktorými nechýbala nevera, OnlyFans či jej minulosť spojená s Chrisom. Diel okorenili aj úlohy od divákov. Ako ich zvládla a čo všetko ešte poodhalila, sa dozvieš v celom diele na našom webe.