O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)

Ich prácu sa oplatí sledovať.
Odborná porota Best Fashion Talent 2026 powered by Perwoll vybrala zo šiestich semifinalistov trojicu, ktorá svoje kolekcie predstaví v novembri na Mercedes-Benz Fashion Live! v Starej tržnici v Bratislave. Do finále postupujú Lea Hartmannová, Kristína Danieličová a Barbora Necpalová.
Porota zároveň navrhla osobitné ocenenie za krajčírsku tvorbu Tobiasovi Rúčkovi. Niekoľkohodinová diskusia nad tvorbou všetkých šiestich semifinalistov priniesla aj širšiu reflexiu nastupujúcej generácie – jej vzťahu ku kultúrnej pamäti, remeslu a udržateľnosti.
Lea Hartmannová: Kultúrna pamäť bez nostalgie
Už pri výbere semifinalistov sa ako jedna z výrazných línií tohtoročného BFT ukázal vzťah k minulosti. Kultúrna pamäť, remeslo či tradičný odev sa v projektoch neobjavovali ako formy, ktoré treba reprodukovať, ale ako materiál pre súčasnú tvorbu.
Pri Lei Hartmannovej porota ocenila, že s folklórom nepracuje plocho, iba ako s ornamentom. Prostredníctvom konkrétnej témy erotickej ľudovej piesne ho interpretuje vlastným súčasným jazykom.
Jej kolekcia Poézia tela vychádza z výskumu symboliky ženského tela, intimity a sexuality v slovenskej ľudovej kultúre a Lea vo svojej práci zároveň prepája odev s tradičnými textilnými technikami a tvorbou vlastných textilných povrchov.
Porota vyzdvihla zrelosť výberu témy, kvalitné remeselné a strihové spracovanie aj veľmi jasne definovanú vizualitu. Práve v nej už podľa poroty vzniká rozpoznateľná identita autorky.
Kristína Danieličová: Udržateľnosť ako uchovávanie kultúrnej pamäti
Kristína Danieličová zaujala porotu kreatívnym a inovatívnym prístupom k materiálu a kultúrnej udržateľnosti. V projekte Pseudofossils vychádza zo slovenského tradičného odevu, ktorý nereprodukuje doslovne. Pracuje s jeho odtlačkami a fragmentmi a experimentuje s hlinou, pieskom, plisovaním, laserovými technológiami, latexom či drapovaním.
Porota v jej práci pomenovala aj dialóg medzi tým, čo môže pôsobiť gýčovo, a tým, čomu pripisujeme kultúrnu hodnotu. Práve z tohto napätia vzniká jej špecifický autorský jazyk.
Jej práca zároveň rozšírila diskusiu o udržateľnosti. Danieličová sama používa pojem kultúrna udržateľnosť - zachovanie pre ňu neznamená iba archivovanie, ale hľadanie spôsobov, ako remeselné poznatky a kultúrnu pamäť ďalej rozvíjať.
Porota okrem iného ocenila aj jej inovatívny prístup, silnú konceptuálnosť a schopnosť prepájať experiment s materiálom s technickým porozumením konštrukcii odevu.
Barbora Necpalová: Odev ako súčasť širšieho vizuálneho sveta
Barbora Necpalová porotu zaujala odvahou, kreativitou a výrazným vizuálnym myslením. Jej kolekcia I SEASON WITH ANTS vychádza zo slovanskej a postsovietskej kuchyne ako priestoru každodenných rituálov, predmetov, spomienok a spoločenských vrstiev.
Prostredníctvom nej skúma absurditu sveta, v ktorom drobné osobné starosti existujú vedľa väčších spoločenských problémov.
Porota osobitne vyzdvihla jej art direction – spôsob, akým cez fotografiu, styling a doplnky dokázala kolekciu posunúť na inú úroveň. Jej sila je v schopnosti pracovať s bizarnými a provokatívnymi myšlienkami a vytvárať z nich výrazný vizuálny svet, v ktorom sa prepájajú odev, objekt, materiál, styling a fotografia.
Porota ocenila aj jej odvahu pri práci s rôznymi materiálmi, rešpektovanie ich vlastností a schopnosť vytvárať nečakané kombinácie. Jej tvorba sa tak pohybuje na pomedzí módneho dizajnu, objektu a vizuálneho umenia.
Osobitné ocenenie za krajčírsku tvorbu pre Tobiasa Rúčku
Popri výbere troch finalistiek sa porota rozhodla osobitne vyzdvihnúť Tobiasa Rúčku, ktorému navrhla udeliť BFT Special Recognition for Tailoring / Ocenenie BFT za krajčírsku tvorbu.
V jeho práci porota ocenila predovšetkým tailoring, kvalitné vypracovanie, konštrukciu a technické riešenie odevu. Tobias pochádza z rodiny krajčírov a konštruktérov strihov a rodinnú remeselnú tradíciu vníma ako prirodzenú súčasť svojho autorského smerovania.
Vo svojej tvorbe smeruje k zákazkovej a limitovanej produkcii a kladie dôraz na precízne krajčírstvo a osobný vzťah medzi tvorcom, odevom a jeho nositeľom. Navrhovaným ocenením chce vyzdvihnúť práve jeho silné technické a krajčírske zázemie a podporiť ho v jeho ďalšom rozvíjaní.
Kto získa ocenenie?
Nasledujúce týždne budú pre finalistky ďalšou fázou práce. Lea Hartmannová, Kristína Danieličová a Barbora Necpalová budú svoje kolekcie ďalej rozvíjať aj na základe spätnej väzby poroty a pripravovať ich na finálnu prezentáciu.
Výsledné kolekcie predstavia v novembri na Mercedes-Benz Fashion Live! v Starej tržnici v Bratislave, kde bude vyhlásená víťazka Best Fashion Talent 2026 powered by Perwoll. Okrem hlavnej ceny vyhlásia organizátori aj Refresher Fashion Talent.