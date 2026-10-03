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Michal Drahný
Jedno slovo: Jak Nela z Love Islandu popisuje svoje bývalé soupeře o lásku?
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Její cesta na vile je u konce, ohodnotit svoje kámoše ale může stejně.
Dali jsme Nele Dedkové z Love Islandu za úkol, aby pár slovy ohodnotila své bývalé kolegy z reality show Love Island. Přeci jenom strávili společně na vile nějakou dobu a určitě si o nich nějaký obrázek udělala. Podívej se a přesvědč se sám*sama!