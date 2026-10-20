Čekáš, až si někdo všimne, že máš na víc, přijde nabídka na vyšší pozici, větší zodpovědnost nebo zajímavější projekt? Správná příležitost se v kariéře sice může objevit sama od sebe, častěji ale přichází ve chvíli, kdy jsi na ni připraven*a.
Jestli chceš posunout svou kariéru, nemusíš čekat, až ti někdo nabídne další krok. Můžeš ho začít plánovat sám*sama – třeba prostřednictvím dalšího vzdělávání, které rozšíří tvoje znalosti, kompetence i profesní možnosti.
Kariérní růst není jen o letech praxe
Dlouholetá praxe je bezpochyby důležitá. S rostoucí kariérou se ale mění i to, co se od člověka očekává. Nestačí být odborníkem*odbornicí ve své oblasti. S vyšší odpovědností přichází potřeba rozumět také strategii, financím, vedení lidí, komunikaci nebo fungování firmy jako celku. Právě proto se stále více profesionálů a profesionálek vrací ke studiu i v době, kdy už mají několik let pracovních zkušeností. Ne proto, že by jim praxe nestačila. Naopak. Chtějí ji doplnit o nové znalosti a získat širší pohled na fungování organizací a řízení lidí.
MBA jako další krok pro zkušené profesionály a profesionálky
Jednou z možností, jak systematicky rozvíjet manažerské kompetence, je profesní studium MBA. Je vhodné zejména pro ty, kteří už působí v pracovním prostředí a chtějí se připravit na větší odpovědnost, změnu pozice nebo další profesní rozvoj.
Profesní MBA studium zaměřené na praktické využití získaných znalostí nabízí British Business School. Studenti a studentky se během studia věnují například managementu, marketingu, financím, strategickému řízení nebo vedení lidí. Výhodou je možnost propojit jednotlivá témata s vlastní pracovní zkušeností a řešit situace, se kterými se člověk setkává v praxi. Nabídka přitom není zaměřena pouze na jednu oblast managementu. Zájemci a zájemkyně si mohou vybrat z více specializací MBA, podle toho, kam chtějí svou profesní dráhu směřovat.
Studovat můžeš i při práci
Jednou z největších překážek dalšího vzdělávání bývá čas. Pokud už člověk pracuje na plný úvazek, má rodinu a další povinnosti, představa pravidelného studia může být náročná. Právě proto British Business School nabízí online i kombinovanou formu studia. Zájemce nebo zájemkyně si tak může zvolit variantu, která nejlépe odpovídá jeho*jejímu pracovnímu a osobnímu režimu.
Online forma navíc neznamená, že student*ka zůstává odkázaný*á pouze na samostudium. Součástí výuky jsou živá setkání s lektory, během kterých mají studenti a studentky prostor pro otázky, diskuzi i praktické řešení témat. Výhodou je také možnost studovat bez nutnosti přerušovat zaměstnání nebo měnit svůj dosavadní profesní život.
Existují i jiné možnosti
MBA není jedinou cestou, jak si rozšířit kvalifikaci. British Business School nabízí také další profesní programy, například BBA, DBA nebo LLM, které jsou zaměřené na různé fáze kariéry a oblasti profesního rozvoje. Zatímco BBA může být zajímavou volbou pro ty, kteří chtějí získat širší základ v oblasti businessu a managementu, DBA je určeno zkušenějším profesionálům, kteří chtějí své manažerské znalosti dále prohloubit. LLM pak nabízí specializaci na právní problematiku. Důležité je vybrat si program podle toho, kde se právě v kariéře nacházíš a kam se chceš posunout.
Nečekej, až tě někdo vybere
Povýšení, nová pracovní nabídka nebo zajímavý projekt mohou přijít nečekaně. Pokud ale chceš mít větší kontrolu nad tím, kam se tvoje kariéra ubírá, vyplatí se připravovat na další krok ještě předtím, než přijde. Může to znamenat převzít nový projekt, začít se učit nový jazyk, rozšířit si odborné znalosti nebo právě nastoupit do profesního studia.
Vzdělávání samo o sobě samozřejmě nezaručí povýšení ani konkrétní pracovní pozici. Může ti ale dát nové znalosti, větší rozhled a sebevědomí pustit se do příležitostí, na které bys dříve možná nebyl*a připraven*a. A právě o tom je aktivní přístup ke kariéře.
Pokud přemýšlíš, jaký by mohl být tvůj další profesní krok, podívej se na nabídku studijních programů British Business School a podej přihlášku ještě dnes.