Feed Explore
Feed Explore Profil
Juraj Slafkovský potešil slovenských fanúšikov
0
0
0
dnes 10. října 2026 v 11:05
Čas čtení 0:00

Juraj Slafkovský potešil slovenských fanúšikov

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: instagram: @
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ŠPORT
Doporučujeme
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
30. 9. 2026 9:30
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
Sponzorovaný obsah
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
6. 10. 2026 16:30
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Refresher Club
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
před 2 dny
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
Sponzorovaný obsah
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
2. 10. 2026 8:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejstylovějších čtvrtí světa. Dominují neotřelé lokality s komunitním duchem
dnes v 14:00
„Co s tím titulem budeš dělat?“ ptali se Adély na škole. Dnes pracuje na největší knižní akci světa
dnes v 12:00
Hip Hop Kemp hlásí návrat na rok 2027. Lidé se stejně bouří
včera v 18:30
Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet
včera v 15:30
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
včera v 12:28
Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy: Rockstar odhalil prvních šest rádiových stanic, nechybí country ani podcasty
včera v 11:01
Do kin přichází hit z Varů Milovník, ne bojovník. Nahlíží do života Gen Z
včera v 08:00
Student Visions 2026: Podívej se na tvorbu vybraných studentských projektů pro letošní Signal Festival
před 2 dny
Zpravodajství
Volby Zahraničí Politika Policie
Více
VOLBY 2026 ŽIVĚ: Tyhle obce už znají své zastupitele, sleduj výsledky
Živě dnes v 08:00
Dvanáctiletý chlapec se nevrátil ze školy v Brně. Může mu hrozit nebezpečí, nemá mobil ani peníze
před hodinou
Hitler před lety porazil Lenina, teď vyhrál Hitler Mussolini. Peru má dalšího starostu s bizarním jménem
dnes v 13:40

Více z tématu Sport

Všechno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Amber Heard zaběhla svůj první půlmaraton. Má čas jako elitní závodnice
Amber Heard zaběhla svůj první půlmaraton. Má čas jako elitní závodnice
před 3 dny
Zendaya v ulicích Prahy. V nové kampani si střihla bitku na Strahově
Zendaya v ulicích Prahy. V nové kampani si střihla bitku na Strahově
2. 10. 2026 11:00
1
Petr Pavel se byl v New Yorku i proběhnout
Petr Pavel se byl v New Yorku i proběhnout
23. 9. 2026 15:30
Ronaldo nečekaně opustil portugalský tým. Důvody svého odchodu chce vysvětlit později
Ronaldo nečekaně opustil portugalský tým. Důvody svého odchodu chce vysvětlit později
1. 10. 2026 11:02
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
27. 9. 2026 14:45

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Vypadlík z Love Islandu Tomáš nám na sebe prozradil pár pikošek. Kdo mu na vile nerozuměl a kdo se mu líbí z minulých řad?
Vypadlík z Love Islandu Tomáš nám na sebe prozradil pár pikošek. Kdo mu na vile nerozuměl a kdo se mu líbí z minulých řad?
před hodinou
I Hugo Toxxx měl být porotcem hudební show. Vadí mu ale ponižování umělců
I Hugo Toxxx měl být porotcem hudební show. Vadí mu ale ponižování umělců
před 3 hodinami
Petra Nesvačilová odstupuje ze Stardance, poranila si nohu
Petra Nesvačilová odstupuje ze Stardance, poranila si nohu
dnes v 13:50
Gucci, Dolce nebo Balenciaga. Kdo jsou Češi a Slováci, kteří chodí ty největší fashion shows
Gucci, Dolce nebo Balenciaga. Kdo jsou Češi a Slováci, kteří chodí ty největší fashion shows
dnes v 10:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Porcelán nemusí zůstat ve vitríně u babičky. Monika Martykánová do něj převádí dnešní život
Porcelán nemusí zůstat ve vitríně u babičky. Monika Martykánová do něj převádí dnešní život
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
před 2 dny
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
před 3 dny
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
včera v 12:28
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
před 3 dny
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
před 3 dny
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00