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Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“
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včera 26. října 2026 v 17:00
Čas čtení 5:47

Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“

Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“
Zdroj: archív Lucie
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Markéta išla na bežnú preventívnu prehliadku. Výsledok cytológie sa zhoršil, no lekár jej obavy zľahčil a poslal ju domov.

Lucia mala doma dve malé deti, mladšie len niekoľkotýždňové, a tak preventívku odkladala o pár mesiacov. Keď sa napokon do ambulancie dostala, odchádzala s pocitom, že je všetko v poriadku. O pár dní jej však zavolala lekárka a Lucia hneď tušila, že dobré správy to nebudú.

Markéta naopak od začiatku cítila, že niečo nie je v poriadku, no lekár sa jej vysmial, že to preháňa. Klaudia nemala žiadne ťažkosti, a predsa jej tesne pred Vianocami zavolali, že výsledky zo skríningu nie sú dobré.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo Lucii o pár dní oznámila lekárka.
  • Ako jej zákrok na krčku maternice ovplyvnil ďalšie tehotenstvo.
  • Ako Markéta reagovala na výsledky, ktoré jej oznámili.
  • Prečo musela podstúpiť dva zákroky v priebehu jedného roka.
  • Čo Klaudiu pred Vianocami najviac psychicky zaťažilo.
  • Čo ženy odkazujú tým, ktoré preventívne prehliadky odkladajú.

Čakanie na ďalšie výsledky bolo pre ňu najťažšie. Neistotu si podľa vlastných slov ešte zhoršila tým, že hľadala odpovede na internete. „Najhoršie na tom celom bolo, že som si čítala Modrého koníka a fóra, kde písali mamičky. To bola veľká chyba, moja psychika veľmi trpela,“ priznáva Klaudia pre Refresher.

Všetky tri ženy spája jedno. Zmeny na krčku maternice im odhalila preventívna prehliadka, často skôr, než sa objavil akýkoľvek príznak.

preventívna gynekologická prehliadka, krčok maternice
Zdroj: archív Lucie

Lucia: „Najviac som sa bála, že by moje deti mohli zostať bez mamy“

Lucia chodila na preventívne gynekologické prehliadky pravidelne. V roku 2017 sa jej však termín posunul o niekoľko mesiacov. Mala dve malé deti, z toho jedno len niekoľkotýždňové bábätko, minimum spánku a veľa únavy. Keď sa napokon do ambulancie dostala, išla na úplne bežnú kontrolu.

 

„Nemala som absolútne žiadne príznaky ani tušenie, že by niečo nemuselo byť v poriadku. Nič mi nebolo, nič ma netrápilo a vôbec by mi nenapadlo, že by mi mohli zistiť niečo takéto,“ hovorí pre Refresher.

Z ambulancie odchádzala s pocitom, že je všetko v poriadku. O pár dní jej však zazvonil telefón.


„Už som trochu tušila, že niečo nebude v poriadku, keď mi zavolala priamo lekárka zo svojho osobného čísla, a nie sestrička. Keď sa ozvala v telefóne, okamžite sa mi rozbúšilo srdce,“ spomína Lucia.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo Lucii o pár dní oznámila lekárka.
  • Ako jej zákrok na krčku maternice ovplyvnil ďalšie tehotenstvo.
  • Ako Markéta reagovala na výsledky, ktoré jej oznámili.
  • Prečo musela podstúpiť dva zákroky v priebehu jedného roka.
  • Čo Klaudiu pred Vianocami najviac psychicky zaťažilo.
  • Čo ženy odkazujú tým, ktoré preventívne prehliadky odkladajú.
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