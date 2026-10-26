Markéta išla na bežnú preventívnu prehliadku. Výsledok cytológie sa zhoršil, no lekár jej obavy zľahčil a poslal ju domov.
Lucia mala doma dve malé deti, mladšie len niekoľkotýždňové, a tak preventívku odkladala o pár mesiacov. Keď sa napokon do ambulancie dostala, odchádzala s pocitom, že je všetko v poriadku. O pár dní jej však zavolala lekárka a Lucia hneď tušila, že dobré správy to nebudú.
Markéta naopak od začiatku cítila, že niečo nie je v poriadku, no lekár sa jej vysmial, že to preháňa. Klaudia nemala žiadne ťažkosti, a predsa jej tesne pred Vianocami zavolali, že výsledky zo skríningu nie sú dobré.
- Čo Lucii o pár dní oznámila lekárka.
- Ako jej zákrok na krčku maternice ovplyvnil ďalšie tehotenstvo.
- Ako Markéta reagovala na výsledky, ktoré jej oznámili.
- Prečo musela podstúpiť dva zákroky v priebehu jedného roka.
- Čo Klaudiu pred Vianocami najviac psychicky zaťažilo.
- Čo ženy odkazujú tým, ktoré preventívne prehliadky odkladajú.
Čakanie na ďalšie výsledky bolo pre ňu najťažšie. Neistotu si podľa vlastných slov ešte zhoršila tým, že hľadala odpovede na internete. „Najhoršie na tom celom bolo, že som si čítala Modrého koníka a fóra, kde písali mamičky. To bola veľká chyba, moja psychika veľmi trpela,“ priznáva Klaudia pre Refresher.
Všetky tri ženy spája jedno. Zmeny na krčku maternice im odhalila preventívna prehliadka, často skôr, než sa objavil akýkoľvek príznak.
Lucia: „Najviac som sa bála, že by moje deti mohli zostať bez mamy“
Lucia chodila na preventívne gynekologické prehliadky pravidelne. V roku 2017 sa jej však termín posunul o niekoľko mesiacov. Mala dve malé deti, z toho jedno len niekoľkotýždňové bábätko, minimum spánku a veľa únavy. Keď sa napokon do ambulancie dostala, išla na úplne bežnú kontrolu.
„Nemala som absolútne žiadne príznaky ani tušenie, že by niečo nemuselo byť v poriadku. Nič mi nebolo, nič ma netrápilo a vôbec by mi nenapadlo, že by mi mohli zistiť niečo takéto,“ hovorí pre Refresher.
Z ambulancie odchádzala s pocitom, že je všetko v poriadku. O pár dní jej však zazvonil telefón.
„Už som trochu tušila, že niečo nebude v poriadku, keď mi zavolala priamo lekárka zo svojho osobného čísla, a nie sestrička. Keď sa ozvala v telefóne, okamžite sa mi rozbúšilo srdce,“ spomína Lucia.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo Lucii o pár dní oznámila lekárka.
- Ako jej zákrok na krčku maternice ovplyvnil ďalšie tehotenstvo.
- Ako Markéta reagovala na výsledky, ktoré jej oznámili.
- Prečo musela podstúpiť dva zákroky v priebehu jedného roka.
- Čo Klaudiu pred Vianocami najviac psychicky zaťažilo.
- Čo ženy odkazujú tým, ktoré preventívne prehliadky odkladajú.
Výsledky cytológie ukázali, že bunky na krčku maternice nie sú v poriadku. Následné vyšetrenia potvrdili zmeny, ktoré bolo potrebné odstrániť.
„Mala som vtedy dve malinké deti a myslím si, že ostatné mamy ma pochopia, keď poviem, že jedným z našich najväčších strachov je predstava, že by naše deti mohli zostať bez mamy. A presne toho som sa vtedy bála najviac.“
Lekárka jej vysvetlila, o čo ide, a ubezpečila ju, že sa to dá pomerne jednoducho riešiť. „Postupne som sa upokojila. Strach, samozrejme, úplne nezmizol, ale aspoň som vedela, čomu čelím a čo ma čaká.“ Najviac sa obávala, či sa bunky podarí zákrokom odstrániť a či sa zmeny nebudú ďalej rozvíjať. Celý čas pri nej stál manžel.
Zákrok a tehotenstvo so zašitým krčkom
Lucia podstúpila zákrok, pri ktorom jej odstránili postihnutú časť krčka maternice. Niekoľko rokov potom chodila na kontroly dvakrát až trikrát ročne, a keď sa situácia stabilizovala, stačila jedna kontrola ročne. Zákrok však mal dôsledky aj pre ďalšie tehotenstvo. Krčok maternice jej zostal kratší, a keď znova otehotnela, lekári museli myslieť aj na toto riziko.
„Hneď po skončení prvého trimestra som absolvovala zákrok, pri ktorom mi krčok maternice zašili, aby sa znížilo riziko jeho predčasného otvárania počas tehotenstva. Stehy mi odstránili až po dovŕšení 37. týždňa,“ opisuje.
Dnes sa Lucia cíti veľmi dobre. Pravidelne cvičí, zdravo sa stravuje a zdravie dáva na prvé miesto. „Táto skúsenosť mi len potvrdila, aké dôležité je nevynechávať preventívne prehliadky.“
Ženám, ktoré prevenciu odkladajú, odkazuje: „Viem, že najmä keď máme deti, prácu a množstvo povinností, často dávame samy seba na posledné miesto. Stále je niečo, čo treba vybaviť, a na vlastné zdravie akoby neostal čas.“
Lenže nie vždy nás telo na problém upozorní príznakmi. Človek sa môže cítiť úplne zdravo, a napriek tomu sa v jeho tele môže diať niečo, o čom vôbec nevie. V hre nie je niekedy ‚len‘ naše zdravie, ale aj náš život.
Markéte sa lekár vysmial, že to preháňa
Kým Lucii lekárka vysvetlila všetko hneď, Markéta mala inú skúsenosť. Výsledky cytológie sa jej zhoršili, lekár ju však poslal domov. Nebyť vnútorného pocitu, mohlo to dopadnúť inak.
Markéta chodila na preventívne gynekologické prehliadky každý rok. Pri jednej z nich jej odobrali cytológiu. V tom období ju trápilo len krvácanie mimo cyklu a silnejšie bolesti pri ovulácii. Približne o dva týždne prišiel výsledok. Bol horší ako predtým a kontrolu jej naplánovali o tri mesiace.
Keďže sa lieči na biologickej liečbe, mala vnútorný pocit, že to nemôže nechať tak. Ešte v ten týždeň si preto vyžiadala návštevu u lekára, aby jej výsledky vysvetlil.
„Pán doktor sa mi viac-menej vysmial. Povedal mi, že to preháňam a že z takéhoto výsledku sa rakovina vyvíja aj niekoľko rokov,“ spomína. Lekár ju poslal domov s tým, že má prísť znova o tri mesiace.
„Nedalo mi to spávať. Tušila som, že niečo nie je v poriadku,“ hovorí. Našla si preto iného lekára. Od neho napokon musela z finančných dôvodov odísť, no na odporúčanie kamarátky sa dostala do starostlivosti ďalšieho gynekológa. Ten jej robil kontrolné stery približne každé dva mesiace.
Vnútorný pocit sa potvrdil
Po odbere cytológie v auguste 2024 jej lekár zavolal, aby prišla do ambulancie. Výsledky sa zhoršili a na krčku maternice sa objavili výrazné zmeny. Diagnóza znela HSIL, teda závažná prednádorová zmena. Ešte v ten týždeň nastupovala na konizáciu krčka maternice. Histológia potom ukázala karcinóm in situ, teda najskoršie štádium rakoviny, pri ktorom zmenené bunky ešte neprerástli do hlbších vrstiev tkaniva.
„Celý čas prevládal strach, keď mi oznámili výsledky aj počas dní, keď som čakala na zákrok. Myslela som najmä na to, že mám tri deti. Všetko mi pripadalo nekonečne dlhé, hlavne čakanie na histológiu,“ opisuje.
O rok neskôr znova
Po zákroku chodila Markéta na kontroly každé dva až tri mesiace. Výsledky boli dobré až do augusta 2025. Vtedy znova prišli závažné zmeny.
V septembri, len dva týždne po výsledkoch, podstúpila hysterektómiu. Vaječníky jej ponechali. Výsledky z laboratória jej však ukázali, že bunky sa znova zmenili na rakovinové, zatiaľ však zostali len v povrchovej vrstve.
„Počas celého toho roka som nemala žiadne príznaky. Len mesiac pred operáciou som znova silnejšie krvácala,“ hovorí.
Podľa histológie celý nález odstránili a ďalšiu liečbu už nepotrebovala. Zostali len kontroly. Prvý polrok chodila každé tri mesiace, dnes už každý polrok.
Hnev aj úľava
V tom období sa Markéta bála, ako rýchlo sa jej stav môže zhoršiť. Cítila aj veľký hnev na prvého lekára. „Na to, ako sa ku mne správal, ako ma podcenil a hlavne ako sa mi vysmial,“ vysvetľuje. Paradoxne ho neskôr stretla v nemocnici, keď prišiel na veľkú vizitu.
Dnes sa fyzicky cíti dobre, nič ju nebolí a nekrváca. „Som pokojná, lebo viem, že som pod dohľadom a že celý tento lekársky maratón mám za sebou,“ hovorí. Rekonvalescencia prebehla v poriadku a po šiestich týždňoch sa vrátila do práce. Celý kolotoč sterov a vyšetrení trval necelý rok a pol.
Ženám odkazuje, aby si na kontroly našli čas. „Je to pár minút. Keby som vtedy nešla na preventívnu prehliadku, prišla by som neskoro. Príznaky sa objavili až vtedy, keď tam nález už naozaj bol. Zmeny sa dajú ustrážiť.“
A pridáva ešte jednu radu: „Ak máte tušenie, že niečo nie je v poriadku, a lekár vás odbije, že je to normálne, skúste vyhľadať iného, hoci len na konzultáciu. Sama som videla, že sa to môže zmeniť zo dňa na deň.“
Klaudia: Zlé správy prišli tesne pred Vianocami
Klaudia chodí ku gynekológovi na preventívnu prehliadku každý rok. Nemala žiadne ťažkosti ani tušenie, že by niečo nebolo v poriadku. Skríning krčka maternice však odhalil ťažkú dyspláziu, teda prekancerózne zmeny, ktoré sa môžu bez liečby časom zmeniť na rakovinu.
„Nemala som žiadne príznaky. Išla som na prehliadku ako každý rok a sestrička mi povedala, že mi budú volať len v prípade, ak výsledky zo skríningu budú zlé. A tak sa aj stalo,“ spomína.
Telefonát prišiel tesne pred Vianocami. Zákrok mala naplánovaný až po Novom roku, takže sviatky prežívala v neistote. „Keď mi volala sestrička, veľmi som sa zľakla. Viete si predstaviť, čo mi behalo hlavou, čo ak…“ opisuje. Oporou jej boli partner a rodina.
Jednodňový zákrok a návrat do práce
Nakoniec všetko dopadlo dobre. Klaudia podstúpila jednodňový zákrok, po ktorom nasledovala rekonvalescencia doma, a po mesiaci sa vrátila do práce.
„Môj gynekológ mi povedal, že tým, že chodím každý rok na prehliadky, sa to zachytilo v správny čas. Keby som nechodila, o pár rokov by z toho mohol vzniknúť karcinóm,“ hovorí.
Po tejto skúsenosti sa dala zaočkovať aj proti HPV, ktoré je hlavnou príčinou rakoviny krčka maternice. Ženám odkazuje: „Určite nepodceňujte preventívne prehliadky, môžu vám zachrániť život. Viem, že som pre to urobila maximum, a budem chodiť na prehliadky každý rok. To by si mala povedať každá žena.“