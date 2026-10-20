Netradičný luxus, do ktorého sa zamiluješ.
Zabudni na klišé v podobe námorníckych prúžkov a rustikálneho dreva – na brehu jazera Dąbrowa Wielka v Poľsku navrhli architekti zo štúdia Boris Kudlička with Partners projekt Kalbornia Lake & Pool House v spolupráci s ASID Studio (interiérový dizajn), ktorý prepisuje pravidlá toho, ako má vyzerať moderný letný únik z mesta.
Architektonické štúdio Boris Kudlička with Partners pretvorilo náročný, strmý terén na jednoposchodovú stavbu s úžitkovou plochou 106 štvorcových metrov, ktorú dopĺňajú tri úrovne terás klesajúce až k súkromnému mólu.
Srdcom domu je otvorená denná zóna s krbom a presklenými stenami, ktoré do interiéru prepúšťajú maximum prirodzeného svetla a ponúkajú plynulé výhľady na pokojnú vodnú hladinu.
Interiérová dizajnérka Aleksandra Sowa z ASID Studio našla inšpiráciu v nespútanej lúčnej vegetácii, ktorá je všade naokolo. Namiesto doslovných motívov však zvolila sviežu a odvážnu podobu – najvýraznejším prvkom je autorská mozaika z talianskych obkladačiek Pixel41, ktorá plynulo prechádza celým interiérom. Jedinečnú atmosféru dopĺňajú ušľachtilé materiály ako orechové drevo, topoľ, javorová dyha či kvarcit Aurora Borealis s výraznou kresbou.
Sowa priestor zaplnila aj ikonami svetového dizajnu, napríklad karamelovými kreslami Togo, svietidlami Akari a Lampe de Marseille či ikonickými hodinami Ball Clock.
Zmysel pre detail a hravosť sa do bodky prejavuje aj v intímnejších zónach domu. Kúpeľňa prepája drevené obklady s drevenou dyhou na skrinke pod umývadlom, pričom terakotový nádych a tvarované dizajnové svietidlá dodávajú nečakanú dynamiku. V spálňových zátišiach a toaletných kútikoch vynikajú organicky tvarované zrkadlá s vlnitým rámom či tapetami s grafickým vzorom.
Všetky prvky spolu tvoria dokonale premyslenú mozaiku tvarov, prirodzeného svetla a štruktúr.
Dom neponúka len víkendový únik z mesta pre majiteľov, ale celoročný zážitkový priestor pre osem hostí. V lete sa život prirodzene presúva von k vyhrievanému bazénu a na jazero. V zime sa zas priestor mení na dokonalý úkryt s fínskou saunou, vírivkou pod holým nebom a večerným posedením pri krbe s výhľadom na zasneženú krajinu.
Autormi galérie sú Katarzyna Osikowska z Pietruszka Fotografia a Mikołaj Zbrzeźniak.