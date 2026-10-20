Autorka hitů Burn a Love Me Like You Do je druhou oznámenou headlinerkou nadcházejícího ročníku Colours of Ostrava. Momentálně je terčem kontroverzí ohledně spolupráce se společností kupující diamanty z pozemků původních obyvatel.
„Ellie Goulding patří k nejvýraznějším britským zpěvačkám. Kombinuje pěvecký talent s empatickým přístupem. U její tvorby nejde jen o interpretaci popových hitů, ale o schopnost napojit se na publikum. Věřím, že to bude hmatatelné i při jejím vystoupení v Dolních Vítkovicích. Plníme tím přání našich fanoušků i členů našeho týmu, který se na zážitek už tak dlouho těší,“ uvedl v tiskové zprávě umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
„Byli jsme připraveni koncert fanouškům přivézt. Se zástupci umělkyně jsme dlouho vyjednávali a domlouvali termín. A vyšlo to teď. Což nás těší o to víc, že přijede s novým albem,“ dodal Košťálek.
Goulding vydala šesté studiové album I Know Too Much v září. Nejúspěšnější období zažila na počátku minulého desetiletí, kdy žebříčkům kralovaly její hity Burn, Love Me Like You Do nebo kolaborace Outside s producentem Calvinem Harrisem.
Goulding je terčem kontroverzí ohledně spolupráce se společností Boodles, kdy nosila některé jejich nové růžové diamanty. Ty ovšem pochází z dolu Argyle, jehož nyní již ukončená těžba dlouhodobě a nejspíš nevratně poškodila krajinu, která patří australskému původnímu obyvatelstvu.
Zpěvačka svoji chybu přiznala a za nošení diamantů Boodles se omluvila. „Ochrana životního prostředí je mi velmi blízká. Vždy se snažím tyto hodnoty dodržovat. Bohužel jsem v tomto případě selhala,“ uvedla Goulding, která byla loni za zásluhy v oblasti biologické rozmanitosti a klimatu vyznamenána řádem MBE. „Nebyla jsem si vědoma obav souvisejících s dolem Argyle a jsem vděčná, že mě na to upozornili.“