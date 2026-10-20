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Šance na reparát. Na Colours of Ostrava vystoupí Ellie Goulding, před třemi lety plánovaný koncert zrušila
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dnes 20. října 2026 v 9:30
Čas čtení 0:58
Timon Láska

Šance na reparát. Na Colours of Ostrava vystoupí Ellie Goulding, před třemi lety plánovaný koncert zrušila

Šance na reparát. Na Colours of Ostrava vystoupí Ellie Goulding, před třemi lety plánovaný koncert zrušila
Zdroj: Flickr/Thomas Hawk/na voľné použitie
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Autorka hitů Burn a Love Me Like You Do je druhou oznámenou headlinerkou nadcházejícího ročníku Colours of Ostrava. Momentálně je terčem kontroverzí ohledně spolupráce se společností kupující diamanty z pozemků původních obyvatel.

 „Ellie Goulding patří k nejvýraznějším britským zpěvačkám. Kombinuje pěvecký talent s empatickým přístupem. U její tvorby nejde jen o interpretaci popových hitů, ale o schopnost napojit se na publikum. Věřím, že to bude hmatatelné i při jejím vystoupení v Dolních Vítkovicích. Plníme tím přání našich fanoušků i členů našeho týmu, který se na zážitek už tak dlouho těší,“ uvedl v tiskové zprávě umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek. 

„Byli jsme připraveni koncert fanouškům přivézt. Se zástupci umělkyně jsme dlouho vyjednávali a domlouvali termín. A vyšlo to teď. Což nás těší o to víc, že přijede s novým albem,“ dodal Košťálek.

Goulding vydala šesté studiové album I Know Too Much v září. Nejúspěšnější období zažila na počátku minulého desetiletí, kdy žebříčkům kralovaly její hity Burn, Love Me Like You Do nebo kolaborace Outside s producentem Calvinem Harrisem.

 
 
 
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Příspěvek sdílený elliegoulding (@elliegoulding)

Goulding je terčem kontroverzí ohledně spolupráce se společností Boodles, kdy nosila některé jejich nové růžové diamanty. Ty ovšem pochází z dolu Argyle, jehož nyní již ukončená těžba dlouhodobě a nejspíš nevratně poškodila krajinu, která patří australskému původnímu obyvatelstvu.

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Zpěvačka svoji chybu přiznala a za nošení diamantů Boodles se omluvila. „Ochrana životního prostředí je mi velmi blízká. Vždy se snažím tyto hodnoty dodržovat. Bohužel jsem v tomto případě selhala,“ uvedla Goulding, která byla loni za zásluhy v oblasti biologické rozmanitosti a klimatu vyznamenána řádem MBE. „Nebyla jsem si vědoma obav souvisejících s dolem Argyle a jsem vděčná, že mě na to upozornili.“

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Náhledový obrázek: Flickr/Thomas Hawk/na voľné použitie
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