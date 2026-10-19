Novým dabérem postavy je herec Sunil Malhotra. Původně Apua daboval Hank Azaria, který ale odstoupil kvůli kritice za rasistické a stereotypizované dabování. Malhotra, původem Ind, mluví o změně jako o zadostiučinění.
Nový dabér oblíbené postavy, celým jménem znějící Apu Nahasapeemapetilon, umožnil postavě promluvit po více než devíti letech. Od roku 2017 se prodavač v seriálu nepravidelně objevoval, ale nemluvil. Apu se objevil ve speciálním čarodějnickém díle s podtitulem The Revengening. Simpsonovi právě vysílají svoji šestatřicátou sérii.
Podle výkonného producenta Matta Selmana se Apu, stejně jako jeho manželka Manjula (také s novou dabérkou, kterou se stala herečka Janina Gavankar), bude opět v Simpsonových objevovat často.
„Apua milujeme a chtěli jsme ho vrátit na scénu chytře ‚Simpsonovsky‘, tak, aby se postava mohla dále vyvíjet,“ řekl Selman. „Jsme nadšeni tím, co Sunil do této role už vnesl, a těšíme se, až v budoucnu budeme Apua vídat ještě více,“ řekl producent pro magazín Variety.
Postava Apua byla předmětem kontroverzí v roce 2017, kdy komik Hari Kondabolu v dokumentu The Problem With Apu popsal dopady stereotypizace, kterou tato jediná postava měla na lidi indického a také obecně jihoasijského původu. V reakci na dokument přestal roli dabovat jeho původní dabér Hank Azaria. „Omlouvám se za to, že jsem se na tom (necitlivém vyobrazení Apua) podílel,“ řekl Azaria v roce 2021 v podcastu Armchair Expert. „Část mě má pocit, že bych se měl omluvit každému Indovi v této zemi. Někdy to i dělám.“
Malhotra podle Variety dlouho přemýšlel a s producenty a producentkami řešil, jak postavu vyobrazit tak, aby nepodléhala kulturní apropriaci. Původně ale chtěl nabídku odmítnout, ale po pokračujících konverzacích s týmem stojícím za současnou podobou Simpsonových dostal slib, že návrat Apua dostane takovou péči, jakou si postava zaslouží.
„Byl to začátek velmi intenzivní spolupráce, která, jak doufám, přinese stejné uspokojení jak dlouholetým fanouškům Simpsonových, tak i dalším dětem z jižní Asie, které – stejně jako já – v určitém okamžiku přestaly tento seriál sledovat,“ dodal Malhotra.