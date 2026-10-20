Málo erotiky v Naked Attraction bylo zklamáním. Pořad zároveň sleduje čím dál mladší diváctvo

Proč se v celebritní epizodě upustilo od nahoty?
V premiérovém benefičním dílu Naked Attraction Česko & Slovensko místo očekávané nahoty diváci viděli známé tváře reality show převážně ve spodním prádle a plavkách. Opatrnější pojetí vysvětlil moderátor Vítek Zach snahou vytvořit rodinnější podívanou, která by byla přístupná i před desátou hodinou. Část publika tím ale pořad zklamal.
Ve speciálu se objevili například Maria Rose z Are You the One, účastníci Love Islandu Nathan nebo Sandro Jandejsek. Hosté mluvili o vztahu k vlastnímu tělu a tlaku na dokonalý vzhled na sociálních sítích. Všichni se navíc vzdali honoráře ve prospěch organizací podporujících duševní zdraví a destigmatizaci menstruace. Herečka Monika Timková se pokoušela přiřadit jejich intimní tajemství ke konkrétním účastníkům.
Po benefičním úvodu následovala první plnohodnotná epizoda, v níž si partnerku vybíral sedmatřicetiletý masér Lukáš z Berouna. Do pořadu se chtěl dostat už při první řadě, účast mu však překazila vážná dopravní nehoda, po níž se musel znovu učit chodit. Do další epizody míří rockerka.
Mladí diváci
Druhá sezóna Naked Attraction potvrzuje, že dokáže oslovit nejen své stávající fanoušky a fanynky, ale i nové diváctvo, a to s nižším věkovým průměrem. První nahá epizoda nové řady byla v premiéře sledovanější než premiérové díly jarní části první sezóny.
Dosáhla podílu na sledovanosti 4,23 procent u diváků a divaček ve věku 18 až 69 let. Celkově ho včetně repríz a doprovodných pořadů sledovalo 204 tisíc dospělých diváků, samotný díl s reprízami pak 188 tisíc.
Druhá sezóna mimo jiné slibuje dvojnásobný počet ženských účastnic oproti té první i nové tváře z mladší generace.