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FVLCRVM v klipu Déjà vu prodává Ventolinovi ukradené auto. Ve společném tracku spojují absurdní humor s kritikou společnosti
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dnes 20. října 2026 v 9:01
Čas čtení 1:17
Ella Petrová

FVLCRVM v klipu Déjà vu prodává Ventolinovi ukradené auto. Ve společném tracku spojují absurdní humor s kritikou společnosti

FVLCRVM v klipu Déjà vu prodává Ventolinovi ukradené auto. Ve společném tracku spojují absurdní humor s kritikou společnosti
Zdroj: Vojtěch Filko
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Dvě výrazné osobnosti česko-slovenské elektronické scény se po patnácti letech znovu potkávají na společném turné.

Co když ti někdo prodává auto, které ti předtím ukradl? A co když podobně funguje i svět kolem nás? Ventolin a FVLCRVM spojili síly v novém singlu Déjà vu, který propojuje taneční elektroniku, absurdní humor a společenskou kritiku. Skladba vznikla ze společného živého jamování a doprovází ji videoklip režiséra Marka Mrkvičky a Kateřiny Bouškové. Oba hudebníci nyní vyrazili na česko-slovenské Ventofu Tour.

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V novém videoklipu přijíždí FVLCRVM do typické vyprahlé středočeské pouštní krajiny roku 2126, kde tou dobou už běžně žijí varani a rostou kaktusy. Čeká tam na něj Ventolin, s nímž rozehrává sérii absurdních situací a vizuálních gagů kolem auta, které je Ventolinovi až podezřele povědomé.

V taneční skladbě se potkává hravý analogový svět Davida Doubka s žánrově otevřeným přístupem slovenského producenta Pišty Kráľoviče. Zdánlivě absurdní dialog přitom dostává výrazný společenský rozměr. Text postupně přechází od příběhu o ojetém autě k obrazům zadlužování, nedostupného bydlení i představy, že si jednou budeme muset pronajímat vzduch.

„Text je duet, který lze vnímat ve víc vrstvách. Na povrchu je to absurdně tragikomický příběh člověka, který si kupuje auto a zjišťuje přitom, že je to asi vůz, který dřív měl, ale někdo mu ho ukradl. Zároveň je to kritická metafora současné kapitalistické společnosti, ve které se prohlubuje propast mezi chudnoucí většinou a techno-oligarchií, bohatnoucí na přeprodávání vyloupeného kulturního bohatství. Prodává se nám ‚pokrok‘, ale jsou to věci, které už jsme někdy viděli, nebo byly naše,“ vysvětluje Ventolin.

Klip k songu Déjà Vu Klip k songu Déjà Vu Klip k songu Déjà Vu Klip k songu Déjà Vu
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Co má připomínat motiv déjà vu?

Motiv déjà vu odkazuje i na společnou minulost obou hudebníků. V roce 2010 absolvovali česko-slovenské turné se svými tehdejšími kapelami Kazety a The Uniques. Nyní se na společné turné vydali poprvé jako Ventolin a FVLCRVM a čekají je koncerty v Českých Budějovicích, Bratislavě, Banské Bystrici, Brně, Skalici, Žilině, Košicích, Praze a dalších městech. „Turné s Davidovými Kazetami bolo vlastne moje prvé regulérne, kontinuitné dvojtýždňové turné po Česku a Slovensku. A song ‚Jsem smutná, jsem veselá‘ si asi dám nechat vyryť na náhrobný kameň,“ říká FVLCRVM.

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