Slovenka Leela žije v Rakúsku takmer celý život, no na staré kolená sa chce vrátiť domov.V reportáži opísala výzvy, s ktorými zápasí, no aj to, že Rakúšania vedia byť emociálne dosť rezervovaní.
Zatiaľ čo pre Bratislavčanov je Rakúsko prakticky za rohom, pre mnohých zostáva symbolom lepšieho zárobku či vyššej životnej úrovne.
Aká je však skutočná realita života v Rakúsku, nám v reportáži prezradila 25-ročná Slovenka Leela. Hoci tam žije už od detstva a zapustila tam korene, na rodné Slovensko aj tak spomína s nadšením.
V reportáži nás zobrala do mestečka Bruck an der Leitha, kde teraz býva so svojím manželom v družstevnom byte. Ukázala nám svoje obľúbené miesta, kam rada chodí na prechádzky so svojím psom a otvorene nám opísala svoj život.
Leela pracuje v škole v 5. viedenskom obvode, kde učí deti, z ktorých väčšina hovorí po arabsky. Okrem pracovného prostredia nám opísala aj to, akí sú Rakúšania v bežnom živote a ako ju berú kvôli jej pokožke a tomu že je Slovenka.
Leela nedá dopustiť na to, ako v Rakúsku funguje sociálny systém. Podpora zo strany štátu, dostupné družstevné bývanie či celková životná úroveň sú veci, v ktorých má podľa nej krajina pred Slovenskom výrazný náskok.
Viac sa dozvieš v reportáži vyššie, kde Leela otvorene prezradila:
- koľko zarába v čistom ako učiteľka,
- koľko ju stojí nájom v družstevnom byte,
- ako sa jej v Rakúsku v skutočnosti žije,
- či sa plánuje vrátiť späť na Slovensko.