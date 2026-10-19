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Slováci opisujú nepokoje v Paríži: Zrazu po nás začali hádzať slzné granáty, pokojnú študentskú demonštráciu zneužili rabovači
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včera 19. října 2026 v 7:59
Čas čtení 6:14

Slováci opisujú nepokoje v Paríži: Zrazu po nás začali hádzať slzné granáty, pokojnú študentskú demonštráciu zneužili rabovači

Slováci opisujú nepokoje v Paríži: Zrazu po nás začali hádzať slzné granáty, pokojnú študentskú demonštráciu zneužili rabovači
Zdroj: archív Júlie
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Spievali, skandovali a fotili sa s policajtmi. O pár hodín neskôr utekali pred slzným plynom. Slováci v Paríži opisujú víkend, na ktorý tak skoro nezabudnú.

Pri soche Marianne na Place de la République hral orchester, ľudia spievali a medzi stredoškolákmi pochodovali aj ich mamy. O pár hodín neskôr sa centrum Paríža zmenilo na bojovú zónu. Ulicami sa valil slzný plyn, horeli autá, kontajnery a pneumatiky a maskované skupiny rozbíjali výklady a rabovali obchody.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa pokojný pochod na Place de la République zmenil na chaos plný slzného plynu.
  • Čo sa podľa svedkov dialo v zatvorenej stanici metra, kde boli aj rodičia s deťmi v kočíkoch.
  • Ako vyzeral Paríž deň po nepokojoch.
  • Aká je tam atmosféra dnes.

Sobotný protest 17. októbra mal byť vyvrcholením týždňov študentských demonštrácií za lepšie podmienky v školách. K mladým sa pridali žlté vesty aj ďalšie hnutia a do ulíc vyšlo po celom Francúzsku 550-tisíc ľudí. „Dobrú vec títo nechcení a nepozvaní delikventi premenili na veľkú rabovačku,“ hovorí Slovenka, ktorá bola priamo v centre diania.

Slováci, ktorí v Paríži žijú a študujú, nám opísali, čo zažili. Júlia išla na študentský pochod. Matej sa večer prechádzal ulicami plnými spálených bicyklov a rozbitých výkladov, Ema už dva a pol týždňa nevidela školu a Simona sledovala, ako horia miesta, kadiaľ chodí takmer denne.

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„Policajti začali hádzať slzné granáty priamo do ľudí“

Slovenka bola v sobotu priamo na Place de la République, kde sa o 14.30 začal protest. Prišla tam s davom, ktorý kráčal od Bastily. „Absolútne sme sa necítili, že sme v nejakom nebezpečenstve,“ hovorí. Ľudia spievali, skandovali a rozdávali nálepky so sloganmi. Prišli starí ľudia aj deti, mamičky so svojimi stredoškolákmi. Reštaurácie a bary fungovali normálne a mladí popíjali pivo. „Atmosféra bola veľmi priateľská.“

 

Keď sa blížili k námestiu a k soche Marianne, symbolu Francúzska, slobody a demokracie, narazili na hliadky poriadkovej polície CRS. Tie tam zatiaľ len stáli. Študenti sa ich pýtali, či sa s nimi môžu odfotiť a natáčali videá.

Potom sa situácia zlomila. „Od monumentu sme začuli výbuchy a začali nás štípať oči,“ opisuje.

„Policajti začali hádzať slzné granáty priamo do ľudí.“ Protest bol pritom podľa nej stále pokojný a priamo pri soche dokonca hral orchester.

Granátov pribúdalo a niektoré zasiahli a zranili ľudí. Dav zachvátila panika a rozutekal sa na všetky strany. V tej chvíli si však všimla niečo iné. Protestujúci si začali navzájom pomáhať. Starším ľuďom dávali na tvár masky, vyplachovali im oči a snažili sa ich dostať do bezpečia. Keď mala prísť záchranka, boli to práve demonštranti, ktorí odpratali zátarasy, aby sa dostala až k zranenému. Vtedy sa rozhodla odísť. „Začalo to eskalovať zo strany policajtov.“

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa pokojný pochod na Place de la République zmenil na chaos plný slzného plynu.
  • Čo sa podľa svedkov dialo v zatvorenej stanici metra, kde boli aj rodičia s deťmi v kočíkoch.
  • Ako vyzeral Paríž deň po nepokojoch.
  • Aká je tam atmosféra dnes.
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