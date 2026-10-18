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Quentin Tarantino prozradil, že už má hotový scénář na další film. Jen tak se ho ale nedočkáme
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dnes 18. října 2026 v 11:45
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Quentin Tarantino prozradil, že už má hotový scénář na další film. Jen tak se ho ale nedočkáme

Quentin Tarantino Zdroj: ABC / RICK ROWELL / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Quentin Tarantino Zdroj: THE GRAHAM NORTON SHOW / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Quentin Tarantino Zdroj: SONY PICTURES ENTERTAINMENT / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Sacha Baron Cohen Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / RAPH_PH / VOLNĚ K UŽITÍ
Quentin Tarantino Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / GAGE SKIDMORE / VOLNĚ K UŽITÍ
Tenkrát v Hollywoodu Zdroj: SONY PICTURES ENTERTAINMENT / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
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Náhledový obrázek: ABC / Rick Rowell / propagační materiál
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