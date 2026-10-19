Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru

Francúzsky módny dom predstavuje nový štandard pre alpský šatník.
Louis Vuitton predstavil lyžiarsku kolekciu pre rok 2027, ktorú navrhol kreatívny riaditeľ pre pánsku módu Pharrell Williams.
Limitovaná kolekcia s jasným rukopisom francúzskeho módneho domu ponúka nenútený, ale veľmi štýlový dialóg medzi špičkovou alpskou funkčnosťou a high-end estetikou, pričom je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám náročných lyžiarov na svahu aj počas prestávky v après-ski bare.
Williams našiel inšpiráciu v 90's lyžiarskej estetike – oblečenie je vyrobené z vodeodolných materiálov bez škodlivých chemikálií a vybavené funkčnými vychytávkami, ako sú napríklad vodotesné zipsy, odvetrávanie či izolované vrecká na smartfón alebo okuliare.
Medzi najvýraznejšie návrhy patrí parka s monogramom „Macassar“, nohavice s ripstopovými panelmi, technická súprava s efektom džínsoviny, okuliare s umelou kožušinou, jemné pleteniny, mikina s podšívkou z hrejivého flisu a zabudovaným chráničom tváre alebo nohavice s integrovaným sťahovacím systémom BOA pre snowboardistov.
Móda, ktorá je ako stvorená pre návštevníkov luxusných horských rezortov vo Švajčiarsku, Francúzsku či Taliansku, stavia na uvoľnených siluetách, kvalitných materiáloch a optických klamoch – pre večerné udalosti Pharrell navrhol bundu z obojstrannej vlny a metalického lurexu, ktorá na svetle vytvára trblietavý efekt pripomínajúci čerstvý sneh.
Nechýbajú ani prepracované doplnky – od batožiny, ako napríklad taška Keepall 25 či ruksak Discovery, ktoré dostali biely reflexný povrch s monogramom, až po kožené rukavice alebo pokrývky hlavy.
Pánska kolekcia „Ski“ od Louis Vuitton dokazuje, že zimná móda nie je len o kompromisoch medzi teplom a štýlom, pričom Pharrell Williams potvrdil svoj cit pre spájanie luxusu s popkultúrou.
Viac informácií, vrátane cien za modely, nájdeš na webe a v obchodoch módneho domu, napríklad vo Viedni alebo v Prahe.