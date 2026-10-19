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Kylie Jenner debutovala na Victoria&#039;s Secret Fashion Show ve Fansaty podprsence za 50 milionů
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dnes 19. října 2026 v 9:28
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Kylie Jenner debutovala na Victoria's Secret Fashion Show ve Fansaty podprsence za 50 milionů

Kylie Jenner Victorias Secret Fashion Show Zdroj: VICTORIAS SECRET / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Kylie Jenner Victorias Secret Fashion Show Zdroj: VICTORIAS SECRET / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Kylie Jenner Victorias Secret Fashion Show Zdroj: VICTORIAS SECRET / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Kylie Jenner Victorias Secret Fashion Show Zdroj: VICTORIAS SECRET / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Kylie Jenner Victorias Secret Fashion Show Zdroj: VICTORIAS SECRET / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Kylie Jenner Victorias Secret Fashion Show Zdroj: VICTORIAS SECRET / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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V noci z neděle na pondělí se konala ikonická přehlídka, zvaná také jako girls' Super Bowl, Victoria's Secret Fashion Show. Na třpytivém mole se poprvé předvedla i Kylie Jenner.

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Náhledový obrázek: Victorias Secret / Propagační materiál
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