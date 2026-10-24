Lucia Perešová, ktorú na Instagrame nájdeš pod menom @geminiblush, pochádza z Košíc a venuje sa kreatívnemu make-upu. 😍
K líčeniu sa začala serióznejšie dostávať počas pandémie covidu, keď sa rozhodla využiť svoj čas aj vášeň pre umenie trochu inak. Keďže sa umeniu venovala už od detstva, make-up sa pre ňu stal ďalším plátnom, na ktorom môže rozvíjať svoju kreativitu.
Na jej tvorbe ju najviac baví kontrast medzi dočasnosťou make-upu a jeho schopnosťou vytvárať vizuálne ilúzie, ktoré dokážu oklamať ľudskú myseľ.
Tvár vníma ako priestor na experimentovanie, maľovanie a tvorbu originálnych dizajnov, ktoré dokazujú, že aj niečo, čo sa dá za minútu zmyť, môže byť malým umeleckým dielom.🎨