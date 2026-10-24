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Charli XCX se objeví ve filmu Martina Scorseseho. Zahraje si po boku Leonarda DiCapria
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dnes 24. října 2026 v 8:00
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Charli XCX se objeví ve filmu Martina Scorseseho. Zahraje si po boku Leonarda DiCapria

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charli xcx Zdroj: INSTAGRAM / CHARLI XCX
charli xcx Zdroj: INSTAGRAM / CHARLI XCX
Scorsese Zdroj: INSTAGRAM / FRANCESCA SCORSESE
leonardo dicaprio jennifer lawrence Zdroj: INSTAGRAM /LEONARDO DICAPRIO
Charli xcx Zdroj: INSTAGRAM / CHARLI XCX
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Náhledový obrázek: Instagram / Charli XCX
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