dnes 24. října 2026 v 8:00 Čas čtení 0:00 Charli XCX se objeví ve filmu Martina Scorseseho. Zahraje si po boku Leonarda DiCapria Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: INSTAGRAM / CHARLI XCX Zdroj: INSTAGRAM / CHARLI XCX Zdroj: INSTAGRAM / FRANCESCA SCORSESE Zdroj: INSTAGRAM /LEONARDO DICAPRIO Zdroj: INSTAGRAM / CHARLI XCX 1 / 5 Doporučil bys článek ostatním? 00 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! Poslali jsme ti kód na tvou e-mailovou adresu: Pokračovat Chceš se přihlašovat s heslem? Po přihlášení můžeš v nastaveních účtu přidat heslo, které bude sloužit k přihlašování a nebudeš tak muset využívat přihlašovací odkaz. Již téměř hotovo Tvou registraci právě dokončujeme. V rámci finální kontroly ti za chvíli automaticky zašleme potvrzovací e-mail. Nemusíš dělat nic dalšího. Zpět na úvod Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět. Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Náhledový obrázek: Instagram / Charli XCX 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstoupit do diskuze Co si o článku myslíš? Přihlas se a dej vědět do komentáře! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentářů Seřadit od nejoblíbenějších nejnovějších Zveřejnit komentář Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář. Přihlásit se Zrušit Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář. Přihlásit se Zrušit Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club. Členství Zrušit Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet. Ověřit účet Zrušit Opravdu chceš odstranit svůj komentář? Odstranit Zrušit Opravdu chceš zablokovat tento komentář? Zablokovat Zrušit Opravdu chceš odblokovat tento komentář? Odblokovat Zrušit Opravdu chceš nahlásit tento komentář? Nahlásit Zrušit Děkujeme, komentář byl nahlášen. OK OK FILMY & SERIÁLY CELEBRITY HOLLYWOOD SHOWBYZNYS & ZÁBAVA Doporučujeme Sponzorovaný obsah Veselá kráva se přestala smát 20. 10. 2026 7:30 Sponzorovaný obsah Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou 12. 10. 2026 10:30 Refresher Club Čarodějnické procesy na Šumpersku trvaly téměř 20 let: Lidi mučili a upalovali, zemřít jich mohlo až sto 19. 10. 2026 16:00 Refresher Club Z fotky zjistí tvoji přesnou lokalitu. Lucie z profilu Za Hranice prozradila, jak se dá živit geoguessingem před 2 dny Sponzorovaný obsah Jak poznáš, když si s někým klikneš? Zeptali jsme se Adolphinaty a Kennyho Rough 16. 10. 2026 13:30 Storky Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo... Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou Sponzorovaný obsah Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá... Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob... New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině? Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí? Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká? Lifestyle news Může kombinace Naty a Matúš dopadnout dobře? V nové epizodě Love Islandu to opět skřípalo včera v 16:00 The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen? včera v 15:00 1 Hledání nového Jamese Bonda jde do finále. O roli 007 se utká tato trojice herců a jeden tajný favorit včera v 12:30 Zemřel Tom Skerritt. Legendě z Vetřelce a Top Gunu bylo 93 let včera v 09:06 ČT art kvíz zná prvního finalistu. Gabi Heclovou zaskočila otázka na 50 odstínů šedi před 2 dny ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno před 2 dny Dej Konsentu hlas. Výstava připomíná úspěchy neziskovky, která prosadila redefinici znásilnění před 2 dny Chystá se zpracování příběhů okolo českých sekt, na tvůrce přišla předžalobní výzva před 3 dny Nejtoxičtější řada Love Islandu? Lhaní a manipulace ukazují divákům, jak vypadají opravdové red flagy před 3 dny Netflix ovládla česká komedie s Polívkou. Na špici žebříčku se drží už měsíc před 3 dny Zpravodajství Česko Politika Společnost Protest Více Martina a Petr zastupují mladé Čechy a Češky v OSN. Jak se k mandátu dostali a čemu se věnují? před 14 minutami Poslanci v prvním čtení odhlasovali zrušení poplatků pro ČT a ČRo. „Nemáte koule, nemáte čest,“ zní z opozice před 3 hodinami Martina a Petr zastupují mladé Čechy a Češky v OSN. Jak se k mandátu dostali, čemu se věnují a co je překvapilo? před 3 hodinami Více z tématu Filmy & Seriály Všechno Hledání nového Jamese Bonda jde do finále. O roli 007 se utká tato trojice herců a jeden tajný favorit včera v 12:30 Netflix ovládla česká komedie s Polívkou. Na špici žebříčku se drží už měsíc před 3 dny ŽEBŘÍČEK: „Nedoporučuji, hrozí zhloupnutí!“ Toto je 8 nejhůř hodnocených českých pohádek včera v 18:30 1 Vojtěch Vodochodský ukazuje v nové české komedii mužskou citlivost. Po Vlnách si zahraje v seriálu od Netflixu před 3 dny Málo erotiky v Naked Attraction bylo zklamáním. Pořad zároveň sleduje čím dál mladší diváctvo před 4 dny Může kombinace Naty a Matúš dopadnout dobře? V nové epizodě Love Islandu to opět skřípalo včera v 16:00 Více z tématu Silné příběhy Všechno Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc 10. 5. 2026 7:00 Zavraždil svou rodinu, teď možná bude osvobozen. Kauza z dokumentu na Netflixu se znovu otevřela 14. 5. 2026 13:06 Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat? 27. 9. 2026 13:00 Více z tématu Tech & Gaming Všechno GTA VI už klepe na dveře. Podívej se na nový launch trailer. Hra vychází za měsíc 15. 10. 2026 16:16 Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor uprostřed a kašle na obrovské displeje 17. 10. 2026 14:30 Nikki z Obsession dostane svůj vlastní skin ve Fortnite před 3 dny Více z tématu Beauty Všechno PR zpráva Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů 22. 7. 2026 13:30 10 novinek z drogerie, které stojí za vyzkoušení. Vybrali jsme podle pozitivních recenzí 7. 9. 2026 13:00 Nevyhazuj oblíbený parfém. Vůně i beauty produkty od Lancôme, CeraVe, a dalších značek koupíš v refill obalech 31. 7. 2026 10:15 Nejnovější Lifestyle Zpravodajství Živě Hudba 27. 5. 2026 13:30 Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco 27. 5. 2026 13:30 „Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová. Charli XCX se objeví ve filmu Martina Scorseseho. Zahraje si po boku Leonarda DiCapria před 2 hodinami Rihannini hudební vydavatelé žalují českou politickou stranu včera v 16:45 Herecký blind ranking: S kým se Vojtěchu Vodochodskému pracovalo nejlíp? včera v 14:00 PR zpráva Chceš se posunout v kariéře? MBA můžeš studovat i při full-time práci včera v 13:30 Více Nejčtenější 24 HODIN 7 DNÍ 30 DNÍ ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno před 2 dny The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen? včera v 15:00 1 Hledání nového Jamese Bonda jde do finále. O roli 007 se utká tato trojice herců a jeden tajný favorit včera v 12:30 Zemřel Tom Skerritt. Legendě z Vetřelce a Top Gunu bylo 93 let včera v 09:06 Sponzorovaný obsah Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS 18. 10. 2026 9:30 ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem? 19. 10. 2026 7:35 8 ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno před 2 dny Refresher Club Kája a Filip plánují dovolené na míru. „Lidé nám svěří i měsíční pobyt v Japonsku za 300 tisíc korun“ 19. 10. 2026 7:00 Hvězda Euforie podstoupila chirurgickou úpravu pohlavních orgánů. „Bylo to úžasné a jsem z toho nadšená,“ uvedla před 4 dny Sponzorovaný obsah Refresher Club Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy 11. 9. 2026 18:30 ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem? 12. 10. 2026 7:27 2 ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem? 19. 10. 2026 7:35 8 Refresher Club 25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci 6. 10. 2026 10:00 2 Sponzorovaný obsah Refresher Club Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy 11. 9. 2026 18:30 OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma 26. 9. 2026 18:00 Stačí jedna reklama a můžeš pokračovat ve čtení přehraj reklamu a odemkni bezplatně Máš již členství? Přihlásit se Získat členství REFRESHER+