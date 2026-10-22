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Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
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včera 22. října 2026 v 17:00
Čas čtení 6:13

Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo

Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
Zdroj: Refresher/AI
Radka Klučárová
Radka Klučárová
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„Nesmierne ma to trápi, pretože sa aj obávam, aby neurobila niečo deťom,“ priznala Milena.

V poradni Safe Space odpovedajú experti na otázky čitateľov Refresheru o duševnom a fyzickom zdraví či vzťahoch. Ak máš otázku, pošli nám ju cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa bude tvojej téme venovať.
POŠLI OTÁZKU DO SAFE SPACE

Dobrý deň,

zistila som, že nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Z bytu mi berie už aj veci, ktoré nevyhnutne potrebujem. Som mentálne v poriadku, možno aj viac, ako by som potrebovala. Majú dve malé deti a nechcem im rozbiť manželstvo, preto mlčím.

Nesmierne ma to trápi, pretože sa aj obávam, aby neurobila niečo deťom. Raz pri rozhovore spomenula, že bola u psychologičky, ale viac tam nešla, lebo jej povedala to, čo aj sama vie. Myslí si, že neviem, čo všetko mi zobrala a stále berie. Prosím o radu. Mám sa s ňou porozprávať, alebo ako ju dostať k psychológovi? Ďakujem.

Milena

Odpovedá psychologička Barbora Brzáková Krelová z platformy ksebe.sk.

Keď sa naruší dôvera v blízkych rodinných vzťahoch, býva to veľmi bolestivé. O to náročnejšie je to v situácii, keď človek nechce ublížiť ostatným členom rodiny, myslí na deti a zároveň sám zažíva bezmocnosť, hnev či neistotu. Milena, vy ste sa ocitli v situácii, v ktorej sa snažíte chrániť rodinný pokoj, no cena za toto mlčanie je vaše vlastné psychické nepohodlie.

 

V podobných prípadoch vnímam ako dôležité pripomenúť, že pomenovať problém a nastaviť hranice neznamená rozbíjať rodinu. Rodinné vzťahy nemusia byť bez konfliktov, aby boli bezpečné a funkčné. Niekedy práve otvorený, primerane citlivý rozhovor vytvára priestor na zmenu, ktorú dlhodobé mlčanie neumožňuje.

Zároveň by som bola opatrná pri označovaní nevesty za kleptomanku či psychicky nevyrovnanú. Opakované branie cudzích vecí môže mať rôzne príčiny a bez odborného posúdenia nemožno určiť, čo za jej správaním stojí. To však nijako neznižuje význam toho, čo prežívate. Nemusíte poznať príčinu správania svojej nevesty ani jej rozumieť do posledného detailu, aby ste mali právo povedať, že vám takéto konanie prekáža a že sa musí skončiť.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako by mala Milena podľa psychologičky reagovať na správanie nevesty.
  • Ako sa s nevestou porozprávať o miznúcich veciach bez zbytočného konfliktu.
  • Čo robiť, ak má Milena obavy o bezpečnosť svojich vnúčat.
  • Ako ju povzbudiť k návšteve psychológa bez obviňovania a nálepkovania.
  • Prečo by nemala mlčať len zo strachu, že naruší rodinné vzťahy.
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