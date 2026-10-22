„Nesmierne ma to trápi, pretože sa aj obávam, aby neurobila niečo deťom,“ priznala Milena.
Dobrý deň,
zistila som, že nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Z bytu mi berie už aj veci, ktoré nevyhnutne potrebujem. Som mentálne v poriadku, možno aj viac, ako by som potrebovala. Majú dve malé deti a nechcem im rozbiť manželstvo, preto mlčím.
Nesmierne ma to trápi, pretože sa aj obávam, aby neurobila niečo deťom. Raz pri rozhovore spomenula, že bola u psychologičky, ale viac tam nešla, lebo jej povedala to, čo aj sama vie. Myslí si, že neviem, čo všetko mi zobrala a stále berie. Prosím o radu. Mám sa s ňou porozprávať, alebo ako ju dostať k psychológovi? Ďakujem.
Milena
Keď sa naruší dôvera v blízkych rodinných vzťahoch, býva to veľmi bolestivé. O to náročnejšie je to v situácii, keď človek nechce ublížiť ostatným členom rodiny, myslí na deti a zároveň sám zažíva bezmocnosť, hnev či neistotu. Milena, vy ste sa ocitli v situácii, v ktorej sa snažíte chrániť rodinný pokoj, no cena za toto mlčanie je vaše vlastné psychické nepohodlie.
V podobných prípadoch vnímam ako dôležité pripomenúť, že pomenovať problém a nastaviť hranice neznamená rozbíjať rodinu. Rodinné vzťahy nemusia byť bez konfliktov, aby boli bezpečné a funkčné. Niekedy práve otvorený, primerane citlivý rozhovor vytvára priestor na zmenu, ktorú dlhodobé mlčanie neumožňuje.
Zároveň by som bola opatrná pri označovaní nevesty za kleptomanku či psychicky nevyrovnanú. Opakované branie cudzích vecí môže mať rôzne príčiny a bez odborného posúdenia nemožno určiť, čo za jej správaním stojí. To však nijako neznižuje význam toho, čo prežívate. Nemusíte poznať príčinu správania svojej nevesty ani jej rozumieť do posledného detailu, aby ste mali právo povedať, že vám takéto konanie prekáža a že sa musí skončiť.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako by mala Milena podľa psychologičky reagovať na správanie nevesty.
- Ako sa s nevestou porozprávať o miznúcich veciach bez zbytočného konfliktu.
- Čo robiť, ak má Milena obavy o bezpečnosť svojich vnúčat.
- Ako ju povzbudiť k návšteve psychológa bez obviňovania a nálepkovania.
- Prečo by nemala mlčať len zo strachu, že naruší rodinné vzťahy.
Odporúčala by som nezostávať v tom sama a nehľadať riešenie iba v tom, ako nevestu presvedčiť, aby vyhľadala psychológa. Prvým krokom môže byť ochrana vlastných hraníc, pomenovanie konkrétnych problémov a premyslenie si, akú podporu potrebujete vy sama. Pomoc odborníka totiž nemusí byť určená len človeku, ktorého správanie vyvoláva obavy, ale aj tomu, kto sa v náročnej rodinnej situácii snaží zorientovať.
Ako hovoriť o opakovanom braní vecí a zároveň zbytočne nevyhrotiť rodinný konflikt?
V podobných situáciách odporúčam hovoriť čo najkonkrétnejšie, pokojne a bez osobných útokov. Keď človek druhého označí za zlodeja, manipulatívneho alebo psychicky chorého, môže sa rozhovor rýchlo zmeniť na obranu, popieranie či vzájomné obviňovanie. Pozornosť sa potom presunie od samotného problému k tomu, kto koho urazil.
To však neznamená, že musíte svoje pocity potláčať alebo predstierať, že sa nič nedeje. Môžete hovoriť o tom, čo ste si všimli, čo vám chýba a aký dosah to na vás má. Napríklad: „Všimla som si, že mi opakovane miznú veci, ktoré potrebujem. Je mi to nepríjemné a narúša to moju dôveru. Potrebujem, aby si moje veci bez môjho súhlasu nebrala. Chcem sa o tom porozprávať a nájsť riešenie.“
Takáto formulácia nie je útočná, ale zároveň je jednoznačná. Hranica nie je trestom pre druhého človeka. Je vyjadrením toho, čo potrebujeme a čo už nie sme ochotní tolerovať.
V praxi sa stretávam s tým, že ľudia hranice odkladajú zo strachu, že vyvolajú konflikt, sklamú blízkych alebo narušia rodinné vzťahy. Lenže dlhodobé mlčanie môže postupne viesť k hromadeniu krivdy, nedôvery a napätia. To, čomu sa človek snaží vyhnúť, sa tak môže časom ešte prehĺbiť.
Zároveň musíte počítať s tým, že vaša nevesta nemusí na rozhovor reagovať tak, ako by ste si želali. Nemôžete zaručiť jej pochopenie ani súhlas, môžete však ovplyvniť spôsob, akým sama komunikujete, a rozhodnúť sa, ako budete chrániť svoje veci. Ak by sa situácia nezmenila, môžete obmedziť prístup k osobným predmetom, zabezpečiť si dôležité veci a zvážiť ďalšie kroky.
Odporúčala by som tiež premyslieť si, či je vhodnejšie hovoriť s nevestou osamote, alebo či by bol užitočný rozhovor za prítomnosti ďalšej dôveryhodnej osoby. Cieľom nemusí byť priznanie za každú cenu ani okamžité vyriešenie všetkých problémov. Prvým cieľom môže byť jasne pomenovať, čo sa deje, a vytvoriť podmienky, v ktorých sa to nebude ďalej opakovať.
Je vhodné presviedčať blízkeho človeka, aby vyhľadal psychológa?
Blízkeho človeka môžeme povzbudiť, aby vyhľadal odbornú pomoc, nemôžeme ho však za bežných okolností prinútiť, aby ju prijal. Rozhodnutie vyhľadať psychológa je osobné a často súvisí s tým, ako človek svoje ťažkosti vníma, či mu spôsobujú utrpenie a či je pripravený uvažovať o zmene.
Ak má niekto pocit, že jeho okolie ho považuje za problém, môže reagovať obranne a pomoc odmietať. Preto by som neodporúčala hovoriť neveste, že potrebuje psychológa preto, lebo je kleptomanka alebo psychicky nevyrovnaná. Takéto pomenovania môžu pôsobiť ako obvinenie a navyše by sme bez odborného vyšetrenia nemali vyvodzovať konkrétnu diagnózu.
Užitočnejšie je vychádzať z konkrétnych prejavov a zo záujmu o človeka. Mohli by ste povedať napríklad: „Mám pocit, že sa možno trápiš aj v iných oblastiach života. Nechcem ťa súdiť ani ti hovoriť, čo máš robiť. Ak by si niekedy chcela porozumieť tomu, čo sa deje, možno by ti pomohol rozhovor s odborníkom. Nemusíš na to byť sama.“
Dôležité je, aby ponuka pomoci nebola podmienená tým, že sa nevesta prizná k určitému správaniu alebo že bude súhlasiť s vaším pohľadom. Psychologická pomoc môže byť priestorom na porozumenie vlastnému prežívaniu, správaniu a jeho dôsledkom, nie súdom, na ktorom človek dostane nálepku.
Zaujala ma aj informácia, že vaša nevesta už psychologičku navštívila, ale ďalej nepokračovala, pretože jej údajne povedala niečo, čo už sama vedela. Jedna takáto skúsenosť však nemusí znamenať, že jej odborná pomoc nemôže byť užitočná. Niekedy si človek a odborník jednoducho nesadnú, inokedy človek ešte nie je pripravený ísť hlbšie alebo očakáva od stretnutia niečo iné. Môže skúsiť iného odborníka či iný typ pomoci.
Zároveň by som chcela zdôrazniť, že nemusíte prevziať zodpovednosť za to, aby ste nevestu zmenili alebo ju priviedli k liečbe. Môžete jej ponúknuť podporu, no zodpovednosť za vlastné správanie a rozhodnutie prijať pomoc zostáva na dospelom človeku samotnom. Pani Milena má právo hľadať podporu aj pre seba, a to bez ohľadu na to, či sa nevesta rozhodne spolupracovať.
Ako odlíšiť varovné signály od domnienok?
Obavy o deti by som nebagatelizovala, ale zároveň by som sa snažila rozlišovať medzi tým, čo konkrétne pozorujete, a tým, čoho sa obávate, že by sa mohlo stať. Ak má niekto problémové správanie, automaticky to neznamená, že je nebezpečným rodičom. Ani podozrenie na psychické ťažkosti samo osebe nie je dôkazom, že človek nedokáže bezpečne zabezpečovať starostlivosť o deti.
Na druhej strane, ak sa objavujú konkrétne signály ohrozenia, je dôležité nezostať iba pri nádeji, že sa situácia nejako vyrieši. Varovnými signálmi môžu byť napríklad fyzické ubližovanie, vyhrážky, závažné zanedbávanie základných potrieb detí, ponechávanie malých detí bez primeraného dohľadu alebo situácie, keď správanie dospelého výrazne narúša ich bezpečie. Význam má aj to, či deti prejavujú strach, opisujú konkrétne nepríjemné udalosti alebo sa u nich objavujú výrazné zmeny správania v súvislosti s tým, čo zažívajú doma.
Ak zatiaľ nemáte konkrétne dôkazy o ohrození detí, môžete si všímať situácie, ktoré vo vás vyvolávajú obavy, a pokúsiť sa pomenovať, čo presne vás znepokojuje. Pomáha odlíšiť fakt od interpretácie: napríklad „dieťa mi povedalo, že zostalo večer samo doma“ je konkrétna informácia, zatiaľ čo „bojím sa, že nevesta môže deťom ublížiť“ vyjadruje obavu, ktorú treba ďalej objasniť. Aj obavy si zaslúžia pozornosť, no ďalší postup by mal vychádzať z konkrétnych okolností.
Ak si nie ste istá, ako situáciu vyhodnotiť, môžete sa poradiť s príslušným oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ÚPSVaR. Konzultácia neznamená automaticky rozbitie rodiny ani okamžité odobratie detí. Jej účelom môže byť práve posúdenie situácie a hľadanie primeraného spôsobu, ako deťom zabezpečiť bezpečie. Ak by išlo o bezprostredné ohrozenie, je namieste konať ihneď a kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo políciu na čísle 158.
Nemusíte čakať na absolútnu istotu, ak máte konkrétne dôvody domnievať sa, že deti sú ohrozené. Je rozdiel medzi unáhleným obvinením a zodpovedným vyhľadaním konzultácie. Pri ochrane detí je lepšie poradiť sa o dôvodných obavách, než ich zo strachu pred rodinným konfliktom úplne potlačiť.
Na záver by som vám odkázala, že si nemusíte vyberať medzi ochranou rodiny a ochranou seba samej. Máte právo hovoriť o tom, čo vás trápi, chrániť si svoj majetok a žiadať zmenu správania, ktoré narúša vašu dôveru. Zároveň môžete zostať citlivá voči neveste a jej prípadným ťažkostiam bez toho, aby ste ich ospravedlňovali alebo preberali zodpovednosť za ich riešenie.
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