Čínske značky ovládli víkendový autosalón v Nitre. Voyah predstavil plug-in hybridné SUV, návštevník vyhral nový Dongfeng Mage

Z 37 značiek zastúpených na Autosalóne v Nitre, ktorý sa konal v rozmedzí 8. až 11. októbra, tvorili čínski výrobcovia takmer tretinu.
Ich popularita na slovenských cestách neustále rastie. Plastonic ako oficiálny importér značiek Voyah, Dongfeng, Forthing, Hongqi a MHERO preto na najväčšiu auto-moto výstavu u nás priniesol všetky svoje najdôležitejšie novinky.
Najväčšiu pozornosť pútalo unikátne plug-in hybridné SUV Voyah Taishan dostupné v päť aj šesť miestnej verzii, označené ako Taishan 5 alebo Taishan 6.
Ide o takzvané full-size SUV s pohonom všetkých štyroch kolies, dĺžkou úctyhodných 5 230 mm a rázvorom kolies až 3 120 mm, vďaka čomu poskytne nebývalý luxus pre celú posádku a postaví sa do boja proti najdrahším modelom prémiových značiek.
Taishan 5 ponúka klasickú kabínu v konfigurácii 2+3, stredné sedadlo však môže slúžiť ako priestranná lakťová opierka s držiakom na nápoje a integrovanou chladničkou či zohrievaním. Taishan 6 dostal hneď tri rady sedadiel vo formácii 2+2+2.
Vodič, spolujazdec a posádka v druhom rade majú v oboch prípadoch k dispozícii sedadlá s vyhrievaním, ventiláciou a masážou. V prípade 6 miestnej verzie sa v druhom rade nachádzajú elektricky nastaviteľné kapitánske kreslá s dotykovým ovládacím displejom v lakťovej opierke. Pre maximálny komfort je dokonca možné odobrať opierky hlavy a úplne sklopiť predný rad sedadiel, čím vznikne priestor na dlhší odpočinok či spánok umocnený inteligentnými stmievateľnými oknami v druhom rade dverí.
Veľké a priestranné vozidlo na trhu zaujme aj rekordne veľkým, až 55-palcovým head-up displejom s prvkami rozšírenej reality alebo 21,4-palcovou výklopnou obrazovkou pre zadných pasažierov. Najväčšie lákadlo sa však skrýva v pohonnom ústrojenstve.
Kombinácia plug-in hybridu a čistokrvného EV
Plug-in hybridy na trhu nie sú žiadnou výnimkou. Každopádne, väčšina z nich na čisto elektrický pohon zvládne len krátke jazdy v rádoch maximálne desiatok kilometrov na jedno nabitie. Taishan ale dostal až 62,56 kWh batériu, za akú by sa nemusel hanbiť ani plnohodnotný elektromobil. Na jedno nabitie tak prejde až 300 km v EV režime podľa cyklu NEDC, pričom elektromotory vyvinú výkon až 380 kW a krútiaci moment 695 Nm.
K dispozícii je však aj spaľovací 1,5-litrový štvorvalec dodávajúci ďalších 105 kW a 220 Nm, ktorý vďaka 65-litrovej palivovej nádrži dojazd predĺži až na 1 240 km podľa metodiky NEDC.
2,9-tonový koráb na náš trh príde aj s audiosystémom s 29 alebo 32 reproduktormi (podľa počtu sedadiel) a aktívnym potláčaním hluku (ANC), automatickým otváraním a zatváraním dverí, elektricky výsuvnými nášľapnými prahmi a pochopiteľne, na vzduchovom podvozku.
Päťmiestna verzia Voyah Taishan 5 bude štartovať na cene 84 990 eur s DPH, šesťmiestny Taishan 6 bude k dispozícii od 99 990 eur s DPH.
Obe navyše dostanú rozšírenú viacúrovňovú záruku na 10 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Jeden z návštevníkov si odviezol úplne nový Dongfeng MAGE
Dongfeng už po druhý raz za sebou ponúkol jeden zo svojich modelov aj do súťaže, do ktorej sa mohol zapojiť každý návštevník s platnou vstupenkou. Tento rok si výherca odniesol moderné SUV Dongfeng Mage v hodnote 23 990 eur.
Na nitrianskom autosalóne bola predstavená aj jeho plug-in hybridná verzia Dongfeng MAGE PHEV s cenou od 29 990 eur s DPH za verziu s menšou 17 kWh batériou. Na cestách ju prezradí predný nárazník s aerodynamickejším profilom a menším počtom otvorov pre 1,5-litrový turbomotor, ktorý je naladený na nižší výkon 82 kW a krútiaci moment 230 Nm.
Zvyšok konských síl pri nižšej spotrebe paliva (len 2,2 L/100 km podľa WLTP) totiž pridáva 88 kW elektromotor s krútiacim momentom 260 Nm. Na čisto elektrický režim je možné prejsť 81 kilometrov.
Komu by to bolo málo, môže siahnuť po MAGE PHEV s väčšou 30 kWh batériou za 32 490 eur s DPH, ktorá v EV režime prejde až 140 km.
Obe ponúknu 10-ročnú záruku bez obmedzenia km a totožnú výbavu v podobe panoramatickej strechy, automatickej prevodovky, bezkľúčového vstupu a štartovania, elektricky ovládaného kufra, LED svetlometov, sedadiel v imitácii kože alebo 6 airbagov a 14,6-palcového displeja infotainmentu s podporou Apple CarPlay.
Forthing S7 REEV a MHERO 817 ako dostupnejšie modely
Forthing na autosalóne v Nitre predviedol slovenskú výstavnú premiéru lacnejšej verzie SUV T5 s cenou len 22 990 eur pre prvých 100 zákazníkov.
Má 7-stupňový automat, vyhrievané sedadlá z eko kože (v prípade vodiča aj ventilované a masážne) alebo 6 airbagov, ISOFIX úchyty pre detskú sedačku, 360-stupňové parkovacie kamery a okrem ABS, ESP a trakčnej kontroly aj adaptívny tempomat s asistentom jazdy v dopravnej zápche, systém udržiavajúci auto v jazdných pruhoch a systém varovania pred čelnou kolíziou s núdzovým brzdením.
V pavilóne M2 návštevníci videli aj S7 REEV s range-extenderom s cenou od 34 990 eur, odvodený od plne elektrického Forthingu S7. K elektromotoru poháňajúcemu zadnú nápravu pridáva klasickú benzínovú nádrž a 1,5-litrový atmosférický štvorvalec, ktorý dokáže v prípade potreby priebežne dobíjať batérie a predĺžiť dojazd až na 1 250 km.
MHERO zas návštevníkom prvýkrát ukázalo svoj druhý model. Po extrémnom SUV MHERO 917 prinieslo aj lacnejšie a civilnejšie MHERO 817 vhodnejšie na každodenné kľučkovanie v mestských uličkách a parkovacích domoch.
Ide o plug-in hybrid s 31,73 kWh trakčnou batériou a ohromným systémovým výkonom 505 kW, pričom zostal zachovaný pohon všetkých štyroch kolies. Paradoxne, nová 817-tka je s 5,1 metrami ešte dlhším autom než pôvodný masívny elektrický off-road, je ale o 82 mm užšia a o 36 mm nižšia než MHERO 917.
Verzia E0 začína na cenovke 65 990 eur s DPH. Je „off-roadovejšia“, so strešnými lyžinami a možnosťou priplatiť si navijak či uzávierky predného a zadného diferenciálu.
Výbava E1 + α za 74 990 eur dostala iný predný nárazník a masku so svietiacim logom, elektricky výsuvné nášľapné prahy, 20-palcové kolesá, adaptívne tlmiče, vzduchový podvozok, ktorý na diaľnici a na okreskách klesne na 22 centimetrov a v teréne sa naopak zvýši na 30 cm, natáčanie zadnej nápravy a panoramatickú strechu. V štandarde ponúkne aj masážne a ventilované sedadlá vpredu a systém nočného videnia.