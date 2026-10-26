Toto sú najlepšie pivá v Európe. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí

Ktoré pivo je najlepšie? Otázka, na ktorú sa takmer nedá odpovedať. Obľúbený gastronomický web Taste Atlas sa však pokúsil vytvoriť rebríček najlepších európskych pív a pivných štýlov.
Ľudia na portáli Taste Atlas hodnotili jednotlivé pivá turistami od jednej do piatich hviezdičiek. Čím viac hviezd, tým lepšie pivo.
6. miesto: Lambik
Tradičný belgický pivný štýl má svoje korene v Bruseli a v regióne Pajottenland. Vyrába sa zo sladiny, ktorá obsahuje minimálne 30 % pšenice a kvasí spontánne – bez pridania kultivovaných kvasiniek. Fermentáciu zabezpečujú miestne, prirodzene sa vyskytujúce divoké kvasinky a mikroorganizmy z prostredia pivovaru. Práve vďaka nim získava lambik jedinečný, často nepredvídateľný charakter.
Pre jeho divokú a premenlivú povahu sa jednotlivé várky často miešajú. Tento proces vedie k vzniku štýlu známeho ako gueuze, pri ktorom sa kombinujú mladé a staršie lambiky, aby vzniklo harmonickejšie a chuťovo vyváženejšie pivo.
Hodnotenie: 4,1 z 5