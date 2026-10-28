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Pomoc v hodnote 42 miliónov eur. Päť rokov Donio ukazuje silu solidarity na Slovensku
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Tento článok je PR správa spoločnosti Donio.
včera 28. října 2026 v 19:00
Čas čtení 3:35
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Pomoc v hodnote 42 miliónov eur. Päť rokov Donio ukazuje silu solidarity na Slovensku

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Tohtoročný objem podpory už prekonal celý rok 2025 a štyria z desiatich darcov prispeli opakovane. Najviac prispievame na to, aby niekto zostal s nami o čosi dlhšie.

Slováci cez platformu Donio za päť rokov prispeli viac ako 42 miliónmi eur na liečbu, humanitárnu pomoc, podporu rodín aj tvorivé projekty. Pomoc cez Donio pritom rastie: priebežný objem za rok 2026 dosiahol 13,2 milióna eur a už prekonal celý predchádzajúci rok. Pri piatom výročí platforma zverejňuje údaje, ktoré ukazujú, akú silu má spojenie jednotlivých darov.

Od roku 2021 prispelo cez Donio takmer 461-tisíc darcov. Uskutočnilo sa viac než 1,1 milióna darov a vzniklo 6 371 kampaní, z ktorých 82% bolo úspešných. Za súhrnnými číslami sú konkrétne príbehy ľudí, rodín a projektov, ktoré získali podporu.

Človek môže mať pocit, že jeho malý príspevok veľa nezmení. Keď sa však pridajú ďalší, spolu môžu pomôcť zaplatiť liečbu alebo zvládnuť situáciu, na ktorú rodina sama nestačí. Pre človeka, ktorý nabral odvahu a požiadal o pomoc, je to aj odkaz, že nezostal sám. Práve tieto zmeny v životoch ľudí chceme pri piatom výročí ukázať,“ hovorí Zuzana Suchová z Donio.

Donio
Zdroj: Donio

Rok 2026 už prekonal celý rok 2025

V roku 2025 ľudia cez Donio prispeli 11 miliónmi eur. Priebežný výsledok za rok 2026 už dosahuje 13,2 milióna eur. Pre porovnanie, v roku 2022 sa na platforme vyzbieralo 3,3 milióna eur.

Výrazné vlny pomoci vidno aj v denných výsledkoch. Tri z piatich najštedrejších dní v histórii platformy pripadajú na rok 2026. Absolútny denný rekord zostáva z roku 2024, keď ľudia za jediný deň prispeli sumou 241 742 eur.

Donio
Zdroj: Donio

Malé dary, veľká pomoc

Priemerný dar na Donio dosahuje 36 eur. Polovica príspevkov je však do 20 eur. Aj menšie sumy tak majú v darcovstve svoje pevné miesto.

Pre značnú časť darcov sa podpora nekončí prvým príspevkom. Opakovane darovalo takmer 178-tisíc ľudí, približne 40 percent všetkých darcov. Rastie aj pravidelná mesačná podpora, kde je priemerný dar vo výške 19 eur.

Donio
Zdroj: Donio

Pomoc sa pretavila aj do nových priestorov košickej neonatológie, ktoré začali slúžiť deťom a ich rodinám v máji 2025. Priestor pre mamy sa kompletne prerobil na komfortný bytík, v ktorom pribudla ďalšia toaleta a kúpeľňa aj miesto na oddych.

Zrekonštruovala sa aj mliečna kuchyňa, kde sa pripravuje strava pre bábätká. Celé oddelenie premaľovali a vybavili novým nábytkom, prebaľovacími stolmi, policami a skriňami.

„Prvé mesiace som chodila izby pre mamy doslova hladkať a každému som ich ukazovala, aké sú krásne. Rodičia nám najčastejšie hovoria, že aj oni na zbierku prispeli, no nikdy si nepomysleli, že raz v týchto priestoroch budú tráviť tie najťažšie chvíle svojho života. Mamy môžu v bytíku zostať aj cez noc. Tým, ktoré preferujú dochádzať za svojimi deťmi len na deň, slúži ako priestor, kde si môžu odložiť veci, najesť sa a oddýchnuť si, kým bábätko spí,“ hovorí MUDr. Vanda Chovanová, primárka na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny v Košiciach.

Natálii, ktorá žije so spinálnou muskulárnou atrofiou, podpora umožnila pokračovať v pravidelnej fyzioterapii.

„Dokonca som mohla zvýšiť jej frekvenciu a doplniť ju o masáže a lymfodrenáže. Kúpila som si pomôcky a vďaka nim môžem cvičiť aj doma medzi návštevami fyziocentra. Veľmi ma potešilo, koľko ľudí sa rozhodlo podporiť ma a aj keď som si na úvod myslela, že budem svojou zbierkou ľudí obťažovať, bola som milo prekvapená, pretože mnohí darovali s radosťou a s dobrým pocitom,“ hovorí Natália.

Donio
Zdroj: Donio

Pokračuje: „Zároveň musím povedať, že som sa stretla aj s nepochopením a neprajnými reakciami, dokonca v komunite, kde som očakávala porozumenie. Bolo to pre mňa osobne ťažšie, než som čakala. Pomoc druhých osôb stále potrebujem a nikdy to ani inak nebude, ale záleží mi na každej činnosti, ktorú dokážem urobiť sama a túto mieru samostatnosti si chcem udržať čo najdlhšie.“

Pre Samkovu rodinu zasa znamenala zbierka možnosť absolvovať prvý liečebný cyklus v Mexiku aj úľavu pri každodennej starostlivosti.

„Najťažší bol asi ten pocit, keď viete, že pre vaše dieťa existuje možnosť, ktorá by mu mohla pomôcť, ale finančne je pre vás prakticky nedosiahnuteľná.Ťažké bolo aj vystúpiť s naším príbehom na verejnosť a požiadať ľudí o pomoc. Nie je jednoduché ukázať svoju zraniteľnosť. Ale kvôli Samkovi sme vedeli, že to musíme skúsiť. A potom prišlo niečo, v čo sme veľmi dúfali, ale báli sme sa tomu úplne veriť - prvé výsledky. Preto pomoc nie je len zaplatená terapia alebo cesta. Pre nás je to aj kúsok priestoru nadýchnuť sa a vedieť, že ďalší krok nemusíme zvládnuť úplne sami,“ opisuje Samkova rodina.

Najväčšiu podporu získava zdravie

Na platforme sa stretávajú rôzne možnosti pomáhať. Najväčší jednorazový dar dosiahol 100-tisíc eur. Na zaradenie medzi stovku najštedrejších darcov bolo potrebné za päť rokov prispieť približne 10-tisíc eur.

Na kampane v oblasti zdravia smerovalo cez Donio takmer 14 miliónov eur. Humanitárna pomoc získala 9,5 milióna eur a kampane v kategórii deti a rodina 4,9 milióna eur. Ľudia však radi podporujú aj kultúru a tvorivé projekty prostredníctvom odmenového crowdfundingu, vďaka čomu vzniklo celkovo 533 knižných publikácií.

Donio
Zdroj: Donio

Pomoc udržala v chode aj Čiernohronskú železnicu. Výťažok kampane jej umožnil preklenúť zimu, vykonať nevyhnutnú údržbu a pripraviť sa na ďalšiu sezónu.

„Záchrana, obnova a každoročná prevádzka ČHŽ je doslova medzigeneračným projektom, ktorého korene siahajú až do rokov 1978 - 1983. Viac finančných prostriedkov nám okrem prežitia zimy umožnilo pripraviť sa na novú sezónu - vykonať opravy niekoľkých historických vozidiel, pokročiť v potrebnom technickom zázemí pre vykonávanie opráv ale aj skvalitniť ubytovanie pre dobrovoľníkov. Železnička, národná kultúrna pamiatka, vďaka zbierke Donio stále existuje a žije,“ hovoria prevádzkovatelia železnice.

Donio
Zdroj: Donio
O platforme Donio

Donio je fundraisingová platforma, ktorá prepája ľudí ochotných pomôcť s tými, ktorí pomoc potrebujú. Umožňuje zakladať Dobročinné výzvy aj podporovať vznik tvorivých projektov prostredníctvom odmenového crowdfundingu Naštartuj projekt. Viac informácií nájdete na www.donio.sk
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