dnes 27. října 2026 v 10:30 Čas čtení 0:00 Filip Myslík/refresher.sk O nejlepším fotbalistovi je rozhodnuto. Zlatý míč získal 2026 Harry Kane Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: FOTO TASR/AP/KIN CHEUNG Zdroj: FOTO TASR/AP/KIN CHEUNG Zdroj: FOTO TASR/AP/KIN CHEUNG Zdroj: FOTO TASR/AP/KIN CHEUNG Zdroj: FOTO TASR/AP/KIN CHEUNG Zdroj: FOTO TASR/AP/KIN CHEUNG 1 / 6 Doporučil bys článek ostatním? 00 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! 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