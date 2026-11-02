Jesenná fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu a sledujú najnovšie trendy

Mestský minimalizmus, luxusné doplnky aj dokonalé vrstvenie.
Jeseň predstavuje najlepšie obdobie pre módu, keďže ponúka nekonečné množstvo spôsobov obliekania vrátane vrstvenia, ktoré je ako stvorené na kreativitu.
Dokonalým príkladom sú outfity v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu a sledujú najnovšie trendy. V kurze je hravá estetika Y2K, nadčasový minimalizmus, hrejivé úplety aj sofistikovaná hra s luxusnými doplnkami.
Inšpiruj sa októbrovým zoznamom OUTFIT CHECK s Teri Pallovou, Jankou Slačkovou, Petrou Mackovou, Karolínou Mališovou alebo Alexandrou Sedláčkovou a v komentári nám napíš, ktorý styling ťa baví najviac.
Teri Pallová
OUTFIT CHECK otvára Teri Pallová v uvoľnenom mestskom stylingu, ktorý perfektne odráža surovú Y2K estetiku s nádychom luxusu.
Základom outfitu je bordová bunda s výraznou textúrou od značky JE NE SAIS PAS, ktorá má dravý šmrnc. Ako spodnú vrstvu zvolila priliehavé skrátené tričko s potlačou, ktoré zvýrazňuje úzky pás, pričom ako kontrast zvolila široké nohavice s maskáčovým vzorom.
Fresh vzhľad dopĺňajú oversized slnečné okuliare od módneho domu Saint Laurent a sivá kabelka Hermès Birkin vo vyhotovení zo zrnitej kože za niekoľko tisíc eur.
Viktória Chovancová
New York v pozadí perfektne doplnil fresh jesenný outfit od Viktórie Chovancovej, ktorá stavila na sofistikovanú kombináciu so šmrncom streetwearu aj sexepílu.
Najviac pozornosti púta oversized pletený sveter v žltom vyhotovení od španielskej značky EMESTUDIOS, ktorý influencerka s vášňou pre šport zladila s čiernou midi sukňou, bielymi ponožkami a koženými čiernymi mokasínami. Ako doplnky zvolila slnečné okuliare s nádychom Y2K estetiky a semišovú kabelku v hnedých odtieňoch z novej sezónnej kolekcie Kith.
Viktória Ortner
Viktória Ortner predvádza nadčasovú minimalistickú eleganciu s nádychom parížskeho chic.
Ústredným prvkom je dlhý kabát v béžovom odtieni od newyorskej značky Kahite, ktorý vyniká čistými líniami, širšími rukávmi a nenápadným zapínaním. Pod objemnou vrchnou vrstvou má oblečené čierne tričko v kombinácii s tmavomodrými džínsami.
Neprehliadnuteľným detailom je huňatá kabelka Chanel so špecifickým bodkovaným vzorom a zlatou retiazkou, pričom styling dopĺňajú slnečné okuliare s efektom mačacích očí a šperky.
Janka Slačková
Našu priazeň si získala aj moderátorka a influencerka Janka Slačková, ktorá prišla na slávnostnú udalosť TOP_SESSION vol. 4 v rafinovanom, ale elegantnom outfite ako vystrihnutom z prehliadkového móla.
Kombinácia čiernej koženej bundy prehodenej cez ramená s ladiacou midi sukňou s rozparkom, doplnená o tričko s logom značky Stüssy, vyzerá skvelo. Luxusnú atmosféru vzhľadu podčiarkujú lakované lodičky s otvorenou pätou a sieťované podkolienky, ktoré nesú dávku sexepílu.
Sebavedomý styling dotvárajú úzke slnečné okuliare s kovovým rámom, jemné kruhové náušnice, hodinky a malá čierna kabelka.
Petra Macková
Petra Macková, známa ako @pepamack, si tentoraz získala našu priazeň vďaka elegantnému outfitu, ktorý vyskladala z modelov od značky Sandro.
Influencerka s 900-tisíc sledovateľmi na Instagrame prišla na otvorenie nového obchodu v Sydney v čiernej siluete, ktorú tvorilo sako v predĺženom strihu, pod ktorým mala oblečenú vestu so svetlomodrou košeľou, a široké nohavice.
Ako doplnky zvolila rodáčka z Bratislavy čiernu koženú kabelku cez rameno, elegantné hodinky a kožené mokasíny, ktoré sú obľúbeným trendom tohtoročnej jesene.