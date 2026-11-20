Počítačový program je drahý alebo ti v ňom niečo chýba? Surprise, môžeš využiť AI na reverse engineering.
Prídeš do pekárne, zaplatíš za koláč a je taký dobrý, že poprosíš o recept, aby si si ho mohol pripraviť doma. Logicky, pekáreň to odmietne. No ty tak či tak prídeš na to, ako ho spraviť doma, pretože dokážeš zanalyzovať jeho textúru, chuť a farbu.
Takto nejako by sa dal opísať princíp reverse engineering (revérzne inžinierstvo), čo je proces analýzy, pri ktorej vezmeš hotový produkt, rozoberieš ho a zistíš, ako bol vyrobený a ako funguje.
No a ak si chronicky online alebo ťa zaujíma tech-svet, pravdepodobne si narazil/-a na skratku REA (Reverse Engineer Anything) – aktuálne populárny open-source projekt na GitHube, ktorý využíva AI, ako GPT-4 alebo Claude, na to, aby si si vytvoril/-a presnú kópiu iného programu, systému či hry.
GitHub: Najväčšia internetová platforma na svete slúžiaca na ukladanie, spravovanie a zdieľanie programátorského kódu.
Open-source: Keď je projekt na GitHube označený ako open-source, znamená to, že jeho kompletný programátorský kód je verejne prístupný komukoľvek na svete na prezeranie, používanie, úpravu a ďalšie šírenie.
MCP server: „Mostík“, ktorý prepája umelú inteligenciu s externými nástrojmi, databázami a firemnými systémami.
Prostredník „greedy“ korporáciám alebo čisté kradnutie?
Projekt Reverse Engineer Anything funguje vo veľmi zjednodušenom princípe takto:
- REA je lokálny program (tzv. MCP server), ktorý prepojí AI s tvojím diskom.
- Keď napríklad povieš AI „pozri sa, ako funguje TikTok“, AI ti sama cez REA zapne hĺbkové nástroje (ako napríklad Ghidru, ktorá ti rozoberie kód).
- Výsledok? Zistíš, ako apka v skutočnosti funguje. A keď chceš, môžeš si naprogramovať vlastnú verziu.
„REA dokáže preskúmať aplikáciu aj bez jej zdrojového kódu, vysvetliť fungovanie danej funkcie, predložiť dôkazy a vytvoriť verziu pre váš projekt,“ uvádza sa v popise nástroja REA na platforme GitHub.
Možno si pomyslíš, že to je skvelá vec, vďaka ktorej môžeš rozvíjať svoju programátorskú kreativitu či raz-dva vytvoriť apku, ktorá by fungovala presne ako iný program. A bola by, na rozdiel od pôvodnej apky, zadarmo.
Najlepší príklad, ktorý využil silu reverse engineeringu pomocou AI, je ArtCraft – open-source projekt, ktorý ponúka free verzie programov pripomínajúcich tie od Adobe (Photoshop, Lightroom, Premiere atď.).
Vznik tohto projektu je v podstate reakcia na vysoké poplatky za používanie Adobe programov a taktiež aj za spoplatnené zrušenie predplatného.
Tvorca Mandrake Linuxu, Gaël Duval, vytvoril pomocou AI ElixirOffice – kópiu balíka Microsoft Office.
Ďalšia apka, ktorá schytala „REA treatment“, je napríklad Spotify. YouTuber Kamran AI Insights vytvoril pomocou tohto toolu vlastnú apku na streamovanie hudby, ktorá imituje funkcie Spotify.
S REA však dokážeš oveľa viac. Môžeš zreplikovať existujúcu hru a jej kompletnú mechaniku alebo „vložiť“ jednu hru do druhej pomocou modifikovania. Čo? Ešte si neporazil/-a bossov v Elden Ringu pomocou diamantového Minecraft meča?
Hej, je to fun a metóda reverse engineeringu pomocou AI ako takého ti otvára veľa možností, ako môžeš hru preskúmať a posunúť ju o level vyššie. Nehovoriac o tom, že sa možno budú dať lepšie zachovať hry, ktoré developeri pôvodne vymazali.
Má to však aj negatívnu stránku. Mnohí nepovažujú tieto metódy za etické a bezpečné. Kedysi vyžadovalo reverzné inžinierstvo obrovské množstvo času a skúseností. Teraz je však dostupnejšie než kedykoľvek predtým – and that is not really that good.
Ak ktokoľvek môže zobrať AI, na počkanie „rozobrať“ zložitý softvér (ktorý pozostáva z obrovského množstva kódu, anti-cheatov a zabezpečovacích protokolov) a spraviť si vlastnú kópiu, kde je tá hranica, ktorá to označí za plagiát? Toto je niečo, čo ohrozuje nielen AAA štúdiá, ale hlavne indie tvorcov, pre ktorých nie je vždy jednoduché preraziť so svojou hrou na trhu – a ešte na tom aj zarobiť.
Kvôli raketovému rastu AI ukončila svoje pôsobenie jedna z najväčších komunít zameraných na dekompiláciu hier – decomp.dev. Web pôvodne vznikol pre ľudí, ktorých bavilo „šprtať sa“ v hrách, ich kódoch a zdieľať tento progres s ostatnými. Dnes je to však podľa správcu webu len „prázdna hra s číslami“.
Plus, bezpečnosť. Predstav si napríklad bankové aplikácie, štátne registre alebo nemocničné databázy. Čo ak ktokoľvek šikovný (a s nie dobrým úmyslom) dokáže pomocou AI prečítať zjednodušený kód a pochopiť bezpečnostné diery či zle nastavené protokoly? 👀