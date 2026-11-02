Toto sú knižné novinky, ktoré by ti nemali ujsť. Do obchodov mieri nová Colleen Hoover, Freida McFadden aj pokračovanie ACOTAR

Tieto tituly sa oplatí pridať na svoj reading list.
Pred Vianocami sa kníhkupectvá už tradične plnia novinkami, ktoré si priam pýtajú miesto v tvojej knižnici. A hoci toto obdobie patrí medzi najobľúbenejšie časti roka všetkých knihomoľov, vybrať si z toľkých titulov môže byť poriadna výzva.
Preto som sa na knižné novinky pozrela za teba a vybrala tie, ktoré by ti rozhodne nemali ujsť. Či už máš chuť na romantiku, pri ktorej sa budeš rozplývať, psychotriler, ktorý ťa nenechá spať, alebo hľadáš perfektný darček pod stromček, mám pre teba niekoľko tipov, ktoré sa oplatí pridať na reading list.
Tri splnené priania (Ronnie Rune)
Vianočná atmosféra, útulná knižnica s kaviarňou a návrat muža, ktorý jej kedysi zlomil srdce. Ak miluješ romantické príbehy o druhých šanciach, pri ktorých sa budeš usmievať aj dojímať, táto knižná novinka by ti rozhodne nemala ujsť. A čo je najlepšie? Má 24 kapitol, takže si ju môžeš vychutnať ako adventný kalendár.
Sienna má takmer všetko, po čom túžila, no stále jej v živote chýba láska. Keď sa po siedmich rokoch v jej knižnici nečakane objaví bývalá láska Rafe spolu so svojím malým synom, jej pokojný svet sa obráti naruby. Staré city sa postupne vracajú, no s nimi aj bolestivé spomienky. Dokáže Sienna odpustiť mužovi, ktorý jej kedysi zlomil srdce?
Rozvod (Freida McFadden)
Od vianočnej romantiky sa presúvame k psychotrileru, pri ktorom nebudeš vedieť, komu veriť. Kráľovná nečakaných zvratov Freida McFadden prichádza s ďalším príbehom plným tajomstiev, posadnutosti a pomsty.
Naomi si myslela, že má dokonalý život. Manžel, deti, vysnívaný dom a šťastná rodina. Až kým ju manžel neopustí kvôli mladšej žene a nepripraví ju takmer o všetko. Namiesto toho, aby začala odznova, sa Naomi začne zaujímať o jeho novú priateľku. Kam až je Naomi ochotná zájsť, aby získala svoju rodinu späť?
Princípy, ako sa vyrovnať so zmenami svetového poriadku (Ray Dalio)
Čo ak sa svet, ako ho poznáme, práve zásadne mení? Ekonomické krízy, rastúce dlhy, politické konflikty či súperenie svetových veľmocí. Podľa legendárneho investora Raya Dalia sa história opakuje viac, než si myslíme.
Ak ťa zaujíma, kam smeruje svetová ekonomika, investovanie a čo nás môže čakať v budúcnosti, túto knihu si rozhodne pridaj na svoj reading list. Navyše môže byť aj skvelým tipom na vianočný darček pre niekoho, kto sa rád orientuje vo svete financií.
Pobozkaná bohmi (Caty Rogan)
„Ona nie je obeť, ale zbraň. On nie je hrdina, ale zloduch.“
Leina celý život pozná len biedu a krutosť svojho kráľa. Keď si však vojaci prídu po jej brata, prebudí sa v nej ničivá božská moc, ktorá za sebou zanechá krvavú spúšť.
Namiesto popravy sa ocitá vo vojenskej pevnosti pod dohľadom tajomného bojovníka Ryota, ktorý ju má naučiť ovládať jej schopnosti. Medzi dvojicou však postupne vzniká príťažlivosť, ktorej je čoraz ťažšie odolať. Dokáže ich láska prežiť vo svete, kde sú city tou najväčšou slabinou?
Na dvore z rozštiepenej harmónie (Sarah J. Maas)
Fanúšikovia série ACOTAR, toto je presne to, na čo ste čakali. Bestsellerová fantasy séria Na dvore z tŕňov a ruží, ktorá si získala milióny čitateľov po celom svete, prichádza so šiestym dielom. Na dvore z rozštiepenej harmónie ťa opäť vtiahne do sveta mágie, nebezpečných intríg, romantiky a obľúbených postáv.
Prythian sa stále spamätáva z ničivej vojny, no na obzore je už ďalšia hrozba. Prebúdza sa mocný Koščej Nesmrteľný a Nočný dvor musí čeliť novému nebezpečenstvu. Staré zrady a nevyriešené konflikty však komplikujú spojenectvá, ktoré sú na prežitie nevyhnutné. Dokážu postavy prekonať minulosť a spojiť sily skôr, než bude neskoro?
Pekáreň sladkých medovníčkov (Laurie Gilmore)
Kráľovná romantických príbehov prichádza s ďalšou novinkou, ktorá ťa naladí na Vianoce lepšie než horúca čokoláda a maratón romantických filmov.
Annie je majiteľkou útulnej pekárne, kde to vonia škoricou a vanilkou, no jej milostný život ani zďaleka nie je taký sladký. Najmä kvôli Macovi, šarmantnému majiteľovi baru oproti, s ktorým si neustále vymieňa uštipačné poznámky. Keď ich však blížiaca sa svadba spoločných priateľov prinúti tráviť spolu viac času, medzi dvojicou to začne poriadne iskriť. Dokáže Annie priznať, že muž, ktorý ju najviac vytáča, môže byť zároveň tým, po ktorom jej srdce túži?
Cudzinci (Belle Burden)
Predstav si, že s niekým stráviš dvadsať rokov života, založíš si rodinu a jedného dňa zistíš, že človeka, ktorému si najviac dôverovala, vlastne vôbec nepoznáš. Belle Burdenová mala na prvý pohľad dokonalý život. Všetko sa však zrúti, keď jej manžel po dvadsiatich rokoch oznámi, že odchádza.
Belle začne spätne hľadať varovné signály, ktoré počas manželstva prehliadala, a postupne zisťuje, koľko zo seba obetovala pre predstavu dokonalej manželky. Ak máš rád*a silné ženské príbehy podľa skutočných udalostí, pri ktorých sa možno aj rozplačeš, túto knihu ti rozhodne odporúčam.
Sused (Sebastian Fitzek)
Myslíš si, že najbezpečnejšie miesto je tvoj vlastný domov? Po prečítaní tejto knihy možno zmeníš názor. Majster psychotrilerov Sebastian Fitzek prichádza s novinkou Sused, pri ktorej budeš podozrievať úplne každého a báť sa aj vlastného tieňa.
Sarah trpí chorobným strachom zo samoty a dúfa, že nový dom jej a jej dcére prinesie pocit bezpečia. Namiesto toho ju však čakajú zvláštne zvuky, nevysvetliteľné udalosti a desivé podozrenie, že niekto sleduje každý jej krok. A čo ak je nebezpečenstvo bližšie, než si myslí?
Veľká samota (Kristin Hannah)
Autorka úspešného románu Ženy Kristin Hannah prichádza s ďalším silným príbehom. Tentoraz ťa zavedie do drsnej aljašskej divočiny, kde je boj o prežitie len začiatkom. Ak miluješ emotívne príbehy o rodine, odvahe a sile žien, táto kniha by ti rozhodne nemala ujsť.
Trinásťročná Leni sa s rodičmi presťahuje na odľahlú Aljašku v nádeji na nový začiatok. Keď však príde krutá zima, psychický stav jej otca sa zhoršuje a ich domov sa mení na nebezpečné miesto. Leni s matkou čoskoro zisťujú, že najväčšou hrozbou nie je divočina za oknami, ale človek, s ktorým žijú.
Zranené srdce (Colleen Hoover)
Colleen Hoover, ktorej bestsellery Verity či Končí sa to nami sa dostali až na filmové plátna, prichádza s ďalším príbehom plným rodinných drám, tajomstiev a komplikovaných vzťahov. V knihe Sklamané srdce ti ukáže, že niekedy sú práve tí najbližší zdrojom najväčších problémov.
Merit žije v poriadne chaotickej rodine, kde má každý svoje tajomstvá a problémy sa zametajú pod koberec. Keď stretne Sagana, konečne má pocit, že sa jej život obracia k lepšiemu. Má to však háčik – je zadaný. A keď na povrch vyplávajú ďalšie rodinné tajomstvá, Merit sa rozhodne, že už nebude mlčať.
Opäť v chatrči (William Paul Young)
Svetový bestseller Chatrč sa dočkal pokračovania, ktoré ťa opäť prinúti zamyslieť sa nad životom, vierou a odpustením. Opäť v chatrči prináša silný príbeh o bolesti, ktorú nedokáže vymazať ani čas, a otázke, či existujú veci, ktoré jednoducho nemožno odpustiť.
Desať rokov po tragickej smrti dcéry sa Mackenzie snaží žiť ďalej. Všetko sa však zmení, keď dostane prosbu navštíviť vo väzení sériového vraha, ktorý mu dcéru vzal. Dokáže sa postaviť zoči-voči človeku, ktorý mu zničil život, a nájsť v sebe silu odpustiť?
Polnočný vlak (Matt Haig)
Autor obľúbeného bestselleru Polnočná knižnica Matt Haig prichádza s ďalším príbehom, ktorý ti možno trochu zmení pohľad na život. Tentoraz ťa vezme na cestu do minulosti a pripomenie ti, že niektoré momenty by sme najradšej prežili znova, zatiaľ čo iné by sme najradšej vymazali.
Wilbur celý život miloval knihy, no napriek úspešnej kariére zostal osamelý. Keď sa na sklonku života stretne so ženou, ktorá mu kedysi pomohla prekonať ťažké detstvo, nastúpi s ňou do tajomného Polnočného vlaku. A Wilbur dostane príležitosť zamyslieť sa nad otázkou, ktorú si občas kladieme všetci: Čo by sme urobili inak, keby sme dostali druhú šancu?
Herkulova krv (Jasmine Mas)
Grécka mytológia, nebezpeční antihrdinovia a romantika, ktorá má od rozprávkovej lásky poriadne ďaleko. Herkulova krv je návyková dark romantasy, v ktorej ťa čakajú smrtiace skúšky, zakázaná príťažlivosť a poriadna dávka napätia.
Alexis celý život len prežívala, až kým nezistí, že patrí do sveta nesmrteľných Sparťanov. Ocitá sa na vojenskej akadémii, kde je každý deň bojom o život a jej učitelia sú nebezpečnejší než samotní nepriatelia. Medzi brutálnym výcvikom a príťažlivosťou k mužom, ktorým by rozhodne nemala dôverovať, musí odhaliť, kým v skutočnosti je.