Ako spolu súvisia pápež, Rammstein a NATO?
Slovensko-kanadská technologická spoločnosť Aliter Technologies, ktorá zamestnáva ľudí na Slovensku aj v Kanade, získala od NATO kontrakt až do 150 miliónov eur. Je to viac ako dvojnásobok jej celoročných tržieb.
Aliter Technologies začínala v roku 2007 predovšetkým konzultáciami, štúdiami a projektmi pre obranný sektor. Postupne si vybudovala vlastné kompetencie v softvérovom a hardvérovom vývoji, taktickom cloude, kybernetickej bezpečnosti, AI a bezpilotných systémoch. Dnes má takmer 200 ľudí na Slovensku, vyše 80 v Kanade a viac ako 300 zrealizovaných projektov. Jej riešenia využívajú aj Airbus, BAE Systems či General Dynamics.
Názov firmy ti možno nič nehovorí. Ak si však bol*a na koncerte Rammstein v Trenčíne, nad cestami a parkoviskom pri letisku sledoval situáciu jej dron. Podobne to bolo aj pri návšteve pápeža Františka v Šaštíne v roku 2021.
Čo znamená až 150 miliónov s NATO
Spoločnosť Aliter Technologies získala od Agentúry NATO pre komunikáciu a informácie kontrakt s maximálnou hodnotou 150 miliónov eur. V praxi to pre firmu znamená nielen obrovský úspech, ale predovšetkým záväzok dlhodobo a precízne dodávať pokročilé technológie pre jedného z najvýznamnejších bezpečnostných partnerov.
Aliter nestojí na jednej technológii, ale na tom, že ich vie prepájať. Vlastný hardvér spája so softvérom vyvinutým na mieru. Príkladom je ich taktický cloud.
Predstav si situáciu v teréne, kde nie je žiadny mobilný signál ani bežný internet, no záchranná či vojenská jednotka potrebuje v reálnom čase bezpečne zdieľať dáta, mapy a komunikáciu. Presne toto rieši taktický cloud – vytvára chránené IT prostredie navrhnuté tak, aby spoľahlivo fungovalo aj v tých najextrémnejších podmienkach. „Vývoj takéhoto systému si vyžaduje skĺbenie viacerých špičkových technológií a ich overenie v mimoriadne náročných podmienkach, čo je presne doména, na ktorej firma dlhodobo stavia. A práve práca na týchto riešeniach nás nesmierne baví,“ vysvetľuje CTO Aliter Technologies Tomáš Orieščik.
Aliter Technologies je príkladom firmy, ktorá má slovenské korene, vlastný vývoj a zároveň pôsobí medzinárodne.
Dron, ktorý sledoval Rammstein aj pápeža Františka
Technológie vyvinuté pre obranu sa dajú využiť aj v civilnom svete. „V prostredí so zvýšenými nárokmi na spoľahlivosť, bezpečnosť a odolnosť vznikajú riešenia a kompetencie, ktoré následne vieme využiť aj mimo obrany. Rovnaké princípy možno aplikovať pri ochrane energetickej a dopravnej infraštruktúry, nemocníc, spoločenských podujatí, telekomunikačných sietí alebo inej kritickej infraštruktúry,“ vysvetľuje Orieščik.
Aliter vyvíja aj drony a podľa Orieščika sú „ideálnym príkladom toho, ako sa dnes prepájajú technológie“. Pokračuje: „Moderný bezpilotný systém spája vyspelý hardvér, inteligentné senzory, sofistikovanú komunikáciu, softvér, dáta, špecializované AI modely a nástroje. Dôležitá je aj jeho odolnosť proti útokom.“
Jedným z takýchto dronov je VIMA, ktorý funguje ako virtuálny stožiar. Dron je pripojený káblom napríklad k vozidlu na zemi, takže mu nedochádza energia a vystúpi až do výšky 100 metrov.
Na koncert nemeckej kapely Rammstein v Trenčíne ho nasadili organizátori. Jeden dron vo výške 70 metrov sledoval cesty, parkovisko aj prístupy k letisku a bezpečnostnej službe prenášal v reálnom čase komplexný prehľad o situácii. V noci vďaka infračervenej kamere odhalil ľudí, ktorí sa pokúšali preliezť zábrany do zakázaných zón.
Väčšie podujatie bola návšteva pápeža Františka v Šaštíne v roku 2021, kde bolo asi dvakrát viac ľudí než na Rammsteine. Dron pomáhal riadiť vstupy, aby sa netvorili rady. Pritom zachytil nepovolený cudzí dron v zakázanej zóne a okamžite naň upozornil personál.
Šestnásť rokov od prvej zmluvy
150-miliónové kontrakty nevznikajú zo dňa na deň. Pred šestnástimi rokmi sa Aliter stal prvou slovenskou IT firmou, ktorá s NATO podpísala zmluvu na dlhodobú spoluprácu.
„Už vtedy sme museli preukázať našu profesionalitu a schopnosť dodávať a tieto nároky potvrdzujeme v praxi neustále. Aktuálne sme v súťaži získali kontrakt, ktorého hodnota prevyšuje celý náš ročný obrat,“ uviedol Ervin Haramia, predseda predstavenstva spoločnosti Aliter Technologies. Dodávatelia NATO podliehajú priebežnému hodnoteniu výkonnosti, ktoré zahŕňa napríklad kvalitu dodávok, dodržiavanie termínov či úroveň poskytovanej podpory.
„Tento kontrakt nie je odmenou za jednu dobrú ponuku, ale výsledkom šestnástich rokov disciplíny,“ dopĺňa Erik Flotischler, obchodný riaditeľ spoločnosti Aliter Technologies.
Podľa Tomáša Orieščika má Slovensko množstvo kvalitných IT odborníkov a spoločností, ale zároveň stále zápasí s tým, ako vytvárať technologické firmy, ktoré dokážu rásť a presadiť vlastné produkty na globálnych trhoch. „Je to však možné. Aliter Technologies je príkladom firmy, ktorá má slovenské korene, vlastný vývoj a zároveň pôsobí medzinárodne. Máme centrálu na Slovensku aj v Kanade, čo považujeme za obrovský úspech a výzvu zároveň.“
Za úspechom pritom nestoja len technológie. „Mozgom technológií budú vždy ľudia – vývojári, výskumné tímy a vizionári,“ hovorí Orieščik. Aliter si ich preto začína budovať už medzi študentmi.
Mozgom technológií budú vždy ľudia – vývojári, výskumné tímy a vizionári.
Ak ešte študuješ alebo si čerstvý absolvent, Aliter ti ponúka trainee program. Umožní ti naštartovať kariéru, nazrieť do zákulisia technologickej firmy a stať sa jej plnohodnotnou súčasťou. Platená stáž je otvorená ľuďom z rôznych oblastí vrátane obchodu, IT a projektového riadenia.
V programe získaš praktické skúsenosti, zapojíš sa do reálnych projektov a zvnútra spoznáš, ako funguje medzinárodná technologická spoločnosť. Táto stáž ti môže otvoriť cestu k trvalému zamestnaniu. V tíme na Slovensku sa môžeš podieľať na projektoch s medzinárodným dosahom, rozvíjať svoje zručnosti a posúvať kariéru ďalej.