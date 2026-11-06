Ako vnímajú zdražovanie malí podnikatelia? „Na PN-ke som od štátu dostal 15 centov na deň“ (VIDEO)

Vyššie dane, odvody aj transakčná daň komplikujú malým podnikateľom život. Zisťovali sme v uliciach Bratislavy, ako to zvládajú.
Viesť dnes vlastný podnik na Slovensku znamená čeliť tlaku z dvoch strán. Na jednej strane podnikateľom neustále stúpajú náklady, na druhej strane zákazníci prirodzene viac zvažujú každé euro, čo potvrdzuje aj fakt, že za minulý rok ukončilo živnosť vyše 55-tisíc ľudí. Vybral som sa preto do ulíc, kde som navštívil gastro prevádzku, kaderníctvo aj menšie potraviny, aby si videl, ako sa darí službám, ktoré bežne využívaš.
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Mnohí majitelia dúfali, že po pandémii príde očakávané obdobie stability, no vývoj priniesol skôr pravý opak. Podnikatelia necítia žiadnu podporu zo strany štátu a čím ďalej, tým je to pre nich ťažšie. Jeden z dlhoročných prevádzkarov dokonca označil súčasný stav za náročnejší než obdobie finančnej krízy v roku 2008. V kaderníckom salóne nám majiteľka prezradila, že odvody jej od začiatku podnikania narástli o približne 200 percent. Ďalší podnikateľ poukázal na nedostatočnú pomoc zo strany štátu. Po tom, ako išiel na PN, mu vypočítali len 15 centov na deň.
Vyššie ceny vnímajú aj samotní zákazníci, pričom viacerí opýtaní na ulici potvrdili, že návštevy reštaurácií či skrášľovacích služieb obmedzili a vyberajú si, na čo peniaze minú. Zaujala ma aj výpoveď respondentky, ktorá pendluje medzi Slovenskom, Českom a Poľskom a z vlastnej skúsenosti hodnotí životné náklady u nás ako najvyššie.
Celú reportáž s vyjadreniami podnikateľov aj ľudí z ulice nájdeš vo videu vyššie.