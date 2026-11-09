Menštruačné bolesti zvyčajne riešim tabletkou proti bolesti. Tentoraz som však vyskúšala inú možnosť.
Dala som šancu špeciálnym náplastiam, ktoré podľa výrobcu využívajú ďaleké infračervené žiarenie a sľubujú zmiernenie menštruačných kŕčov bez toho, aby do tela uvoľňovali akúkoľvek účinnú látku. Po osobnej skúsenosti som sa na názor opýtala aj gynekológa, ktorý mi vysvetlil, čo o ich účinkoch vieme a kde sa končia vedecké dôkazy.
Moje menštruačné bolesti by som označila za mierne, podľa slov niektorých mojich kamarátok „závideniahodné“. Nemám diagnostikované žiadne gynekologické ochorenie a najintenzívnejšie ich pociťujem počas prvých dvoch až troch dní menštruácie. Bez analgetík sa však väčšinou nezaobídem. Zvyčajne mi stačí užiť tabletku proti bolesti hneď na začiatku cyklu a o niekoľko hodín neskôr si podľa potreby vziať ďalšiu. Ak lieky užijem včas, menštruáciu prakticky ani nevnímam.
- Či som menštruáciu zvládla bez užitia liekov.
- Aké mám z náplastí dojmy a či ich odporúčam.
- Čo si o náplastiach a štúdii o nich myslí gynekológ.
- Čo sa deje v tele počas menštruácie a prečo vlastne vznikajú kŕče.
- Či infražiarenie skutočne môže pomôcť uľaviť od bolesti a kde sú limity.
- Kedy nejde o bežnú bolesť a treba vyhľadať odbornú pomoc.
Problém nastáva, keď si ich zabudnem vziať so sebou, nemám ich práve poruke alebo bolesť nestihnem podchytiť dostatočne skoro. Vtedy mi dokáže poriadne znepríjemniť bežné fungovanie. Zvyčajne situáciu zachraňujem termoforom alebo jednorazovými hrejivými náplasťami z drogérie.
Lepím si ich na spodnú bielizeň, nie priamo na pokožku, a vďaka teplu prinášajú aspoň čiastočnú úľavu. Nikdy však nešlo o stopercentné riešenie. Navyše sú pomerne hrubé a pod oblečením viditeľné, takže si ich neviem celkom predstaviť počas bežného pracovného dňa alebo pri pohybe mimo domu.
Keď som preto na internete narazila na FIT THERAPY LADY, zaujalo ma, že fungujú na úplne inom princípe. Výrobca sľubuje zmiernenie menštruačných bolestí bez liečiv a bez klasického zahrievania. Náplasti údajne pomocou špeciálnej vrstvy odrážajú ďaleké infračervené žiarenie, ktoré prirodzene vyžaruje naše telo.
Ešte skôr, než sa pustíš do čítania, by sme ti chceli pripomenúť, že robiť svoju prácu môžeme iba vďaka tvojej podpore. Ak ťa naše články bavia, pridaj sa do Refresher Clubu a získaj neobmedzený prístup k celému obsahu. Tvojou podporou nám pomôžeš prinášať kvalitu.
Balenie som si objednala cez e-shop lekárne za 11,79 eura. Obsahuje dve súpravy po troch náplastiach, teda jednu na každý z dvoch menštruačných cyklov. Náplasť na jeden cyklus tak vychádza približne na 5,90 eura.
Pre porovnanie, dve klasické jednorazové hrejivé náplasti, ktoré zvyčajne spotrebujem počas jedného cyklu, ma stoja 3,45 eura. Sú teda približne o 40 percent lacnejšie. Rozdiel je však aj v spôsobe použitia – FIT THERAPY LADY pozostávajú z dvoch menších oválnych náplastí na oblasť podbruška a jednej väčšej na kríže.
Na pokožke som ich takmer necítila. Prekvapila ma aj ich výdrž
Výrobca odporúča nalepiť náplasti ideálne jeden až dva dni pred očakávaným začiatkom menštruácie, prípadne čo najskôr po jej nástupe. Ja som ich aplikovala krátko pred začiatkom cyklu.
Aplikácia je celkom jednoduchá. Dve menšie oválne náplasti som nalepila na oblasť vaječníkov a väčšiu na kríže, na čistú a suchú pokožku, ako radí výrobca, a na chvíľu som ich pritlačila, aby dobre priľnuli.
Najviac ma prekvapilo, že sú mimoriadne tenké, takže som ich na pokožke počas celých piatich dní prakticky vôbec necítila. Nemala som problém ani s podráždením, svrbením či začervenaním. Bez problémov držali a prežili každodenný pohyb, trenie oblečenia aj sprchovanie. Vodeodolnosť a nenápadnosť považujem za jednu z ich najväčších výhod, na rozdiel od klasických hrejivých náplastí, ktoré sú viditeľné pod väčšinou oblečenia a obmedzujú pri pohybe.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či som menštruáciu zvládla bez užitia liekov.
- Aké mám z náplastí dojmy a či ich odporúčam.
- Čo si o náplastiach a štúdii o nich myslí gynekológ.
- Čo sa deje v tele počas menštruácie a prečo vlastne vznikajú kŕče.
- Či infražiarenie skutočne môže pomôcť uľaviť od bolesti a kde sú limity.
- Kedy nejde o bežnú bolesť a treba vyhľadať odbornú pomoc.
Prekvapilo ma aj to, že som počas používania náplastí necítila žiadne teplo. Keďže som zvyknutá spájať úľavu od menštruačných bolestí s termoforom alebo hrejivými náplasťami, automaticky som očakávala podobný pocit. Náplasti som počas dňa vôbec necítila a úplne som na ne zabudla. Po piatich dňoch som ich bez problémov odstránila v sprche. Výrobca pri prípadných zvyškoch lepidla odporúča použiť olej, ja som ho však nepotrebovala.
Celú menštruáciu som zvládla bez jedinej tabletky. Bola to zásluha náplastí?
Náplasti som si nalepila ešte pred začiatkom krvácania, takže neviem posúdiť, ako fungujú pri akútnej bolesti. Môžem však povedať, že menštruačné bolesti počas prvých dní cyklu boli vďaka nim miernejšie, než na aké som zvyknutá.
Vnímala som, že sa v mojom tele niečo deje, no nešlo o typické menštruačné kŕče, ktoré za bežných okolností riešim liekmi. Na škále od 1 do 10 by som hodnotila, že sa moje bolesti zmiernili z 8 na 3. Ide však iba o moje subjektívne vnímanie bolesti. Počas celých piatich dní som nepotrebovala užiť ani jednu tabletku proti bolesti.
Nedokážem s istotou povedať, či to bola zásluha náplastí, placebo efekt, alebo skrátka išlo o odchýlku, ktorá mi dopriala menštruáciu bez bolestí a väčších ťažkostí. Menštruácia sa totiž môže každý mesiac trochu líšiť a moja skúsenosť z jedného cyklu nemusí byť dôkazom, že náplasti skutočne fungujú.
Napriek tomu ma výsledok príjemne prekvapil. Páči sa mi predstava, že by som počas menštruácie nemusela siahať po liekoch a zároveň by som dokázala normálne fungovať bez bolesti. Zatiaľ však ide len o prvú skúsenosť.
Výrobca tvrdí, že pravidelným používaním dosiahneš výraznejší účinok. Keďže mám ešte jednu súpravu v zálohe, som zvedavá, či budú náplasti rovnako fungovať aj nabudúce.
Čo sa deje v tele počas menštruácie a prečo vlastne vznikajú kŕče?
Menštruačné bolesti, odborne nazývané dysmenorea, patria medzi najčastejšie gynekologické ťažkosti žien v reprodukčnom veku. Ich príčinou nemusí byť automaticky ochorenie.
„Primárna dysmenorea je menštruačná bolesť, pri ktorej nie je prítomné iné preukázateľné gynekologické ochorenie. Jej hlavnou príčinou je zvýšená tvorba prostaglandínov v sliznici maternice,“ vysvetľuje MUDr. Tomáš Kralovič, vedúci lekár GYNCARE Nitra.
Na konci menštruačného cyklu klesá hladina progesterónu, čo spúšťa procesy vedúce k odlučovaniu sliznice maternice. Pri nich sa uvoľňujú prostaglandíny – látky, ktoré spôsobujú intenzívnejšie sťahy svaloviny maternice, zúženie ciev a dočasné zníženie jej prekrvenia.
Výsledkom sú kŕče a bolesť v podbrušku, ktorá môže vystreľovať aj do krížov či stehien. Prostaglandíny zároveň môžu ovplyvňovať tráviaci trakt, preto niektoré ženy počas menštruácie pociťujú nevoľnosť, hnačku alebo dokonca vracajú.
Odborník upozorňuje, že od primárnej dysmenorey treba odlišovať sekundárnu, ktorá súvisí s konkrétnym gynekologickým ochorením. Medzi jej možné príčiny patrí endometrióza, adenomyóza, myómy maternice či zápalové ochorenia malej panvy.
Infražiarenie, ktoré údajne pomáha bez liekov. Čo na to hovorí gynekológ?
FIT THERAPY LADY sú založené na technológii FIR, teda na využití ďalekého infračerveného žiarenia. Podľa výrobcu špeciálna vrstva obsahujúca oxid titaničitý odráža infračervené lúče, ktoré prirodzene vyžaruje ľudské telo, späť do organizmu.
Výrobca tvrdí, že tento proces podporuje mikrocirkuláciu, uvoľňuje svalstvo a pomáha zmierňovať bolesť. Náplasti neobsahujú liečivá a ich účinok je vraj založený výlučne na fyzikálnom princípe.
Gynekológ však upozorňuje, že pri takýchto tvrdeniach treba rozlišovať medzi tým, čo je fyzikálne možné, a tým, čo sa podarilo preukázať v klinickej praxi.
„Z fyzikálneho hľadiska treba rozlišovať jednotlivé druhy infračerveného žiarenia. Ďaleké infračervené žiarenie (FIR, respektíve IR-C) je v ľudskom organizme absorbované prevažne na povrchu kože. Odborná literatúra opisuje jeho prenikanie do hĺbky približne 0,1 milimetra,“ vysvetľuje.
Tvrdenie výrobcu o prenikaní ďalekého infračerveného žiarenia do hĺbky osem až deväť centimetrov preto podľa neho nie je v zhode s poznatkami o fyzikálnych vlastnostiach tohto žiarenia.
„Rovnako nemáme presvedčivé klinické dôkazy, že samotný odraz telesného infračerveného žiarenia prostredníctvom takejto náplasti dokáže vyvolať významný myorelaxačný účinok v hlboko uložených svalových štruktúrach alebo priamo v maternici,“ zdôrazňuje gynekológ.
To však neznamená, že všetky nefarmakologické spôsoby zmierňovania menštruačných bolestí sú neúčinné. Príkladom je klasická tepelná terapia. Lokálne teplo môže podporovať prekrvenie povrchových tkanív, uvoľňovať svalové napätie a prinášať subjektívnu úľavu od kŕčov.
Podľa gynekológa existujú aj výskumy, ktoré naznačujú pozitívny účinok tepelnej terapie pri primárnej dysmenoree. Ich výsledky však nemožno automaticky prenášať na všetky typy náplastí, najmä nie na produkty využívajúce odraz infračerveného žiarenia bez priameho zahrievania pokožky.
Výrobca sa odvoláva na slovenskú štúdiu
Na podporu svojich tvrdení výrobca na stránke zverejnil výsledky slovenskej LADY štúdie z roku 2021. Sledovala ženy s bolestivou menštruáciou počas troch cyklov používania náplastí a porovnávala ich skúsenosti s predchádzajúcim cyklom bez nich.
Do štúdie vstúpilo 184 žien s priemerným vekom 31,7 roka. Všetky tri cykly však dokončilo len 102 účastníčok. Údaje autori štúdie získavali prostredníctvom online dotazníkov, v ktorých ženy hodnotili intenzitu bolesti, sprievodné príznaky aj potrebu užívania liekov.
Priemerná intenzita bolesti počas prvého dňa menštruácie klesla z 8,1 bodu na desaťbodovej škále pred používaním náplastí na 6,4 bodu v prvom cykle a 6 bodov v druhom. Po troch cykloch dosiahla hodnotu 5,9 bodu.
Zaujímavým výsledkom bol aj postupný nárast počtu žien, ktoré uviedli, že počas menštruácie nepociťovali žiadnu bolesť. Kým pred používaním náplastí to neuviedla ani jedna účastníčka, po prvom cykle ich bolo 1,3 percenta, po druhom 15,5 percenta a po treťom takmer 17 percent.
Zmeny sa prejavili aj v užívaní liekov. Pred začiatkom štúdie pravidelne užívalo analgetiká 77,6 percenta žien. Počas prvého cyklu s náplasťami ich popri nich užívalo 55,3 percenta, v druhom 59,6 percenta a v treťom 58,8 percenta.
Výsledky teda naznačujú, že časť žien počas používania náplastí subjektívne zaznamenala zmiernenie bolesti a sprievodných ťažkostí. Samy osebe však nedokazujú, že za zlepšením stála práve technológia FIR.
„Predovšetkým išlo o porovnanie stavu pred použitím náplastí a počas ich používania, bez paralelnej kontrolnej alebo placebo skupiny a bez zaslepenia. Približne 45 percent pôvodne zaradených žien navyše štúdiu nedokončilo,“ upozorňuje MUDr. Kralovič.
Dôležité je aj to, že počas jednotlivých cyklov používala časť účastníčok súčasne s náplasťami aj lieky proti bolesti. Z výsledkov preto nemožno jednoznačne určiť, aký podiel na zlepšení mali samotné náplasti.
„Na potvrdenie účinnosti tohto konkrétneho výrobku by bola potrebná kvalitná randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia, ideálne s nezávislým hodnotením výsledkov,“ vysvetľuje odborník.
Môžu pomôcť aj pri endometrióze alebo upraviť menštruačný cyklus?
Výrobca uvádza, že pravidelné používanie náplastí môže prispieť aj k úprave pravidelnosti menštruačného cyklu a pomôcť ženám s endometriózou. Práve pri takýchto tvrdeniach je však podľa gynekológa namieste zvýšená opatrnosť.
„V súčasnosti nemáme dostatok kvalitných vedeckých dôkazov, ktoré by potvrdzovali, že náplasti založené na odraze ďalekého infračerveného žiarenia liečia endometriózu alebo ovplyvňujú jej progresiu. Je potrebné odlišovať zmiernenie bolestivého symptómu od liečby samotného ochorenia,“ zdôrazňuje.
Endometrióza je chronické ochorenie, pri ktorom sa tkanivo podobné sliznici maternice nachádza mimo jej dutiny. Podľa konkrétneho stavu pacientky môže liečba zahŕňať hormonálne prípravky, analgetiká alebo chirurgický zákrok. Prípadná úľava od bolesti preto automaticky neznamená, že sa podarilo ovplyvniť samotné ochorenie.
Podobne je to aj s pravidelnosťou cyklu. Tú riadi komplexná hormonálna sústava, na ktorej sa podieľajú hypotalamus, hypofýza a vaječníky. Ovplyvňujú ju napríklad ovulácia, funkcia štítnej žľazy, hladina prolaktínu či syndróm polycystických ovárií.
Výsledky dotazníkového prieskumu, v ktorom viac ako polovica účastníčok zaznamenala zmenu pravidelnosti cyklu, preto podľa odborníka nepreukazujú, že náplasti dokážu ovplyvňovať hormonálnu reguláciu alebo ovulačnú funkciu.
Kedy už menštruačná bolesť nie je normálna?
Hoci sú menštruačné kŕče pomerne časté, neznamená to, že by ich ženy mali automaticky považovať za niečo, čo musia každý mesiac vydržať. „Mierne až stredne intenzívne kŕče v podbrušku, ktoré sa objavujú na začiatku menštruácie a trvajú jeden až tri dni, môžu byť prejavom primárnej dysmenorey. Menštruačná bolesť by však nemala byť natoľko intenzívna, aby žena pravidelne vynechávala prácu, školu alebo bežné každodenné aktivity,“ upozorňuje MUDr. Kralovič.
Zbystriť pozornosť by mali najmä ženy, ktoré pozorujú postupné zhoršovanie bolestí, novovzniknuté intenzívne kŕče alebo bolesť aj mimo menštruácie. Varovným príznakom môže byť tiež bolesť pri pohlavnom styku, močení či vyprázdňovaní, silné alebo nepravidelné krvácanie a problémy s otehotnením v kombinácii s bolestivou menštruáciou. Takéto prejavy môžu súvisieť napríklad s endometriózou alebo adenomyózou.
Môj verdikt: Praktické sú, ich skutočný účinok si ešte overím
Po prvom použití hodnotím FIT THERAPY LADY pozitívne najmä z hľadiska pohodlia. Sú tenké, nenápadné, dobre držia na pokožke a počas piatich dní mi nijako neprekážali. Oceňujem aj to, že som nezaznamenala podráždenie a bez problémov zvládli každodenné sprchovanie.
Najväčším prekvapením pre mňa bolo, že som počas celého cyklu nepotrebovala lieky proti bolesti. Bola by som však opatrná s tvrdením, že to bola jednoznačne zásluha náplastí. Ak sa podobný priebeh zopakuje aj počas ďalšieho cyklu, bude to pre mňa signál a ja im v budúcnosti možno ešte dám šancu.
Náplasti ma však nepresvedčili vo všetkom. Cena 11,79 eura za balenie, ktoré vystačí na dva menštruačné cykly, podľa mňa nie je úplne zanedbateľná. Ešte väčším mínusom pre mňa bolo, že som náplasti nenašla v kamennej lekárni, ale musela som si ich objednať cez internet. S najväčšou pravdepodobnosťou je aj táto maličkosť dôvodom, ktorý ma odradí od pravidelných nákupov.