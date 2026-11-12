Gerlach rezort pokračuje v rozvoji. Podtatranský projekt spustil predaj 2. etapy

Developerský projekt Gerlach Rezort vo Vysokých Tatrách spúšťa predaj druhej etapy.
Developerský projekt Gerlach Rezort vo Vysokých Tatrách spúšťa predaj druhej etapy, ktorá rozšíri ponuku apartmánov a prinesie nové možnosti rekreačného bývania pod Tatrami.
Po dokončení a kolaudácii prvej etapy, ktorá priniesla 219 apartmánových bytov v štyroch objektoch, developer VI GROUP pokračuje v ďalšom rozvoji projektu. Druhá etapa bude pozostávať z piatich objektov s celkovo 305 plánovanými apartmánmi. Ako prvá sa do predaja dostáva budova LIMBA, ktorá rozširuje ponuku o nové dispozície, apartmány s predzáhradkami či mezonetové apartmány s výhľadmi na Vysoké Tatry.
2. etapa rozšíri rezort o päť nových objektov
Gerlach Rezort vzniká v obci Gerlachov, v bezprostrednej blízkosti Vysokých Tatier. Projekt je koncipovaný ako postupne sa rozvíjajúci rezort, ktorý spája súkromie vlastného apartmánu s možnosťami rekreácie a služieb v horskom prostredí.
Spustenie predaja druhej etapy predstavuje ďalší krok v plánovanom rozvoji celého areálu. Jej súčasťou bude päť apartmánových objektov, pričom predaj sa začína budovou LIMBA.
Nová etapa prinesie širšiu ponuku dispozícií vrátane priestrannejších trojizbových apartmánov s kuchynským kútom (3+kk) a vlastnými predzáhradkami, ktoré oproti prvej etape ponúknu viac priestoru na oddych v súkromí. Súčasťou ponuky budú aj mezonetové apartmány, ktorých prednosťou sú výhľady na tatranskú panorámu.
Rozvoj rezortu sa pritom nebude týkať iba samotných budov. V rámci druhej etapy sa počíta aj s vybudovaním detského ihriska a workout zóny, ktoré rozšíria možnosti trávenia voľného času priamo v areáli. V príprave je zároveň tretia etapa projektu, ktorá bude pokračovaním jeho dlhodobej koncepcie.
Dokončená 1. etapa ponúka apartmány pripravené na využívanie
Kým druhá etapa predstavuje novú ponuku v rámci pokračujúceho rozvoja rezortu, prvá etapa už poskytuje záujemcom možnosť kúpy dokončenej nehnuteľnosti.
Jej štyri objekty s celkovo 219 apartmánovými bytmi sú skolaudované. V ponuke zostávajú dostupné apartmány, medzi ktorými sa nachádzajú aj zariadené jednotky pripravené na okamžité využívanie.
Pre záujemcov to znamená možnosť vybrať si konkrétny dokončený apartmán, osobne si prezrieť jeho dispozíciu, štandard aj okolie a rozhodovať sa na základe reálnej podoby nehnuteľnosti.
Dokončenie prvej etapy zároveň umožňuje lepšie predstaviť budúcu podobu celého rezortu. Už dnes si návštevníci môžu pozrieť hotové objekty a spoznať prostredie, v ktorom budú v ďalších etapách pribúdať nové možnosti bývania, oddychu a služieb.
Vlastný apartmán s možnosťou profesionálneho prenájmu
Súčasťou konceptu Gerlach Rezortu je aj hotelový program GERLACH APARTMENTS, ktorý majiteľom apartmánov ponúka možnosť zapojiť svoju nehnuteľnosť do systému krátkodobého ubytovania.
Program zabezpečuje profesionálnu správu a organizáciu prenájmu, vďaka čomu majitelia nemusia sami riešiť každodennú prevádzku spojenú s ubytovaním hostí.
Hotelový program je už dostupný pre apartmány v dokončenej prvej etape, čím ich majitelia získavajú možnosť prepojiť vlastné rekreačné pobyty s prenájmom prostredníctvom hotelového programu.
Gerlach Rezort tak ponúka možnosti nielen pre tých, ktorí túžia po vlastnom mieste na oddych vo Vysokých Tatrách, ale aj pre záujemcov o rekreačnú nehnuteľnosť s možnosťou profesionálne zabezpečenej prevádzky.
Gerlach Rezort postupne rastie do svojej finálnej podoby
Spustením predaja budovy LIMBA pokračuje postupná realizácia projektu, ktorý má ambíciu vytvoriť ucelené rekreačné prostredie pod Vysokými Tatrami.
V plánovanej 3. etape sa Gerlach Rezort rozšíri o moderný multifunkčný relaxačno-športový areál, ktorý doplní ponuku rekreačného bývania o široké možnosti oddychu, športu a služieb. Jeho súčasťou bude wellness a fitness centrum, 4-hviezdičkový hotel s reštauráciou aj možnosti outdoorových aktivít priamo v rezorte.
Tretia etapa tak dotvorí Gerlach Rezort na komplexné rekreačné miesto pod Vysokými Tatrami a zároveň prispeje k zvýšeniu jeho atraktivity a investičného potenciálu.
Developerom projektu je spoločnosť VI GROUP, ktorá už viac ako 20 rokov formuje slovenský trh nehnuteľností a patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Od svojho založenia v roku 2005 sa VI GROUP z malého rodinného podniku vypracovala na jednu z top desiatich developerských spoločností v krajine, pričom jej úspechy presahujú aj hranice Slovenska.