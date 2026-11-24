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Môžeš si častým používaním erotických pomôcok otupiť intímne partie?
„Poznám ženu, ktorá sa dostala do fázy, keď ju už takmer nič nestimulovalo. Aby vôbec niečo cítila, potrebovala čoraz silnejšie vibrácie na erotickej pomôcke. V tomto konkrétnom prípade išlo o vibrátor.“
Málokto o tom vie, no podobne ako muži môžu mať tzv. „death grip“ syndróm, aj niektoré ženy si môžu častým používaním erotických pomôcok so silnými vibráciami spôsobiť necitlivosť pohlavných orgánov. Odborne sa tomuto javu hovorí desenzitizácia.
- Ako sa desenzitizácia u žien prejavuje.
- Aký vplyv majú na citlivosť ženského lona stres, trauma alebo smútok.
- Ako si podľa Susy vie žena prinavrátiť citlivosť intímnych partií.
- Či sa po návrate citlivosti môžeš vrátiť k masturbácii vibrátorom.
- Či existujú klinické štúdie, ktoré by znecitlivenie pomôckami potvrdzovali.
Lektorka ženskej intimity a študentka somatickej sexuológie Susy sa vo svojej praxi stretla s viacerými ženami, ktoré opisovali podobné problémy.
„Viem asi o desiatich ženách, ktoré to trápilo. Ide o zníženú citlivosť v oblasti genitálií. Nemusí sa však týkať len klitorisu, zasahuje aj vulvu či vagínu. Niektoré sa sťažovali, že im citlivosť klesla a potrebujú čoraz silnejšiu stimuláciu, iné mali pocit, že ju stratili úplne,“ priblížila pre Refresher.
Dobrou správou je, že nejde o trvalý stav. Citlivosť si podľa lektorky dokáže žena prinavrátiť, a to nie za roky, ale často už za niekoľko týždňov. So Susy sme sa porozprávali o tom, čo jej klientkám, ktoré trápil tento problém, pomohlo, a prezradila nám tiež, aké ďalšie faktory môžu ovplyvniť citlivosť intímnych partií.
„Na naše telo a schopnosť prežívať rozkoš vplýva aj stres, záťaž, neregulovaný nervový systém či pocit odpojenia od vlastného tela. Môžu za tým byť aj ťažké životné skúsenosti, napríklad nedobrovoľný sex, zneužitie alebo obťažovanie. Prvým mechanizmom tela je totiž prestať vnímať v oblasti, kde sa deje niečo, čo je nám nepríjemné,“ vysvetľuje Susy.
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Ak si zvykneš na silné vibrácie, obyčajný dotyk ti už nemusí stačiť
Naše telo sa prispôsobuje tomu, čo dostáva. V prípade, že ho opakovane dráždi ten istý podnet, zvykne si a prestane naň reagovať rovnako ako predtým. Platí to aj pri masturbácii.
„Ak žena často používa vibrátor na vysokej intenzite, telo si zvykne a môže mať časom pocit, že bez neho už necíti takmer nič. Telo je jednoducho naučené na jeden typ masturbácie,“ vysvetľuje Susy.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa desenzitizácia u žien prejavuje.
- Aký vplyv majú na citlivosť ženského lona stres, trauma alebo smútok.
- Ako si podľa Susy vie žena prinavrátiť citlivosť intímnych partií.
- Či sa po návrate citlivosti môžeš vrátiť k masturbácii vibrátorom.
Necitlivosť sa pritom nemusí týkať len samotného klitorisu, ale celej intímnej oblasti vrátane pošvy či pošvového vchodu. Ženy, ktoré sa Zuzane s týmto problémom zdôverili, si zmenu začali všímať vo chvíli, keď prešli na silne vibrujúce pomôcky alebo keď mali potrebu intenzitu vibrácií postupne zvyšovať. „Najvýraznejšie to pocítili pri obyčajnom dotyku kože na kožu. Ten im zrazu neprinášal toľko vnemov ako pomôcka, na ktorú si telo zvyklo,“ dodáva.
Či za tento jav môže sila vibrácií, alebo to, ako často žena pomôcku používa, Susy nedokáže povedať s istotou. Prikláňa sa však skôr k intenzite, hoci nevylučuje kombináciu.
„Názory odborníkov sa v tejto téme výrazne rozchádzajú. Existujú štúdie, podľa ktorých časté používanie erotických pomôcok zvyšuje schopnosť ženy dosiahnuť orgazmus, a niektorí sexuológovia ich preto aktívne odporúčajú. Somatická sexuológia, ktorú študujem, však uprednostňuje stimuláciu vlastnými rukami. Vlastný dotyk totiž prináša dôležitú zmyslovú spätnú väzbu, vytvára nové nervové spojenia a prehlbuje citlivosť aj vnímavosť voči vlastnému telu,“ vysvetľuje.
Susy jedným dychom zdôrazňuje, že na vine nie sú samotné vibrátory. „Určite nechcem démonizovať erotické pomôcky. Nejde o pomôcku samotnú, ale o to, akým spôsobom a ako často ich používame,“ dodáva.
Na citlivosť majú vplyv aj stres, trauma či smútok
Susy pripomína, že pri zníženej citlivosti nemusí ísť len o erotické pomôcky. Somatická sexuológia, ktorú študuje, stojí na tzv. trauma-informovanom prístupe. Pri práci s klientkami preto berie do úvahy všetko, čo mohlo ovplyvniť ich schopnosť vnímať vlastné telo a prežívať rozkoš. Nielen to, čo robia v posteli, ale aj to, čím si prešli v živote.
Medzi ďalšie príčiny straty či zníženia citlivosti patria podľa Susy stres, dlhodobá záťaž a neregulovaný nervový systém. „Ak je telo dlhodobo v napätí, stráca kapacitu vnímať potešenie. Rovnako to môže súvisieť aj s pocitmi odpojenia od vlastného tela,“ hovorí lektorka.
Veľký vplyv na ženskú rozkoš môžu mať podľa jej slov aj prežité traumy, napríklad nedobrovoľný sex, zneužitie alebo sexuálne obťažovanie. Hoci žena môže mať spomienku na takýto zážitok dlho uzavretú, nečakane sa jej podvedome môže ozvať v neskorších vzťahoch. Telo potom zareaguje tak, ako to robí v ohrození.
„Prvým mechanizmom tela je prestať vnímať v oblasti, kde sa deje niečo, čo je nám nepríjemné,“ vysvetľuje Susy a dodáva, že takúto traumu môže u ženy spôsobiť aj pôrod, zákrok či necitlivé gynekologické vyšetrenie.
V neposlednom rade upozorňuje, že citlivosť môže otupiť aj smútok, a to nielen v intímnych partiách, ale v celom tele. Susy to zažila na vlastnej koži. „Keď som prechádzala hlbokým zármutkom, asi tri mesiace som nedokázala dosiahnuť orgazmus. Bolo to veľmi frustrujúce a vtedy som ešte nevedela, aký vplyv majú emócie na naše telo,“ spomína.
Ďalším faktorom, o ktorom podľa Susy ženy hovoria čoraz častejšie, je tlak na výkon. Mnohé majú pocit, že ich telo musí v posteli fungovať podľa očakávaní. „Majú pocit, že ich vagína musí byť vlhká, musí byť citlivá, musí byť vzrušená. Stále je tam nejaké musí,“ opisuje. Pri takom tlaku podľa nej telo nemá priestor reagovať prirodzene. Podobný mechanizmus pritom poznáme aj u mužov, u ktorých sa tlak na výkon často spája s problémami s erekciou.
Ako vrátiť citlivosť do intímnych partií? Keby za Zuzanou prišla žena, ktorá prestala cítiť rozkoš, neodporučila by jej ďalšiu pomôcku, ale pracovala by s ňou cez tzv. genitálne mapovanie. Na rozdiel od vaginálneho mapovania, ktoré ide dovnútra tela a pre niektoré ženy môže byť príliš invazívne, pri ňom pracuje s oblasťou vulvy, teda s klitorisom, pyskami a ich okolím. Žena ho zvládne aj sama doma.
Susy upozorňuje, že nejde o masáž ani o stimuláciu, ale o jemný statický dotyk na jednom bode. Žena sa na miesto sústredí a vníma ho. Potom sa posunie o kúsok ďalej a postupne takto prejde celú oblasť. Ak narazí na miesto, kde nič necíti, môže na ňom zostať dlhšie a počkať. Ak sa ani potom citlivosť neobnoví, pokračuje ďalej.
„Takýmto spôsobom sa môže žena pokúsiť prebudiť tkanivá, v ktorých má zníženú citlivosť, a obnoviť prerušené spojenia. Pri mapovaní by som tiež siahla po rukaviciach. Žena vďaka nim menej vníma, čo cítia jej ruky, a viac sa sústredí na pocity v genitáliách. Dôležité je, že nejde o jednorazovú záležitosť. Mapovanie je prax, ku ktorej sa musí opakovane vracať,“ vysvetľuje.
Podľa Susy sa pri tejto technike dokáže vrátiť ženám citlivosť pomerne rýchlo, aj keď to nie je lusknutím prsta. Orientačne môže ísť o týždne až mesiace.
„Niektoré moje klientky, ktoré si takto prinavrátili citlivosť, úplne zmenili svoje masturbačné návyky. Pôvodný štýl masturbácie im prišiel nudný, pretože ich telo bolo oveľa vnímavejšie. Mala som dokonca klientky, ktoré vôbec nechápali, ako mohli kedysi používať také silné vibrácie,“ hovorí Susy.
Na záver dodáva, že návrat k starým návykom je slobodná voľba každej ženy, hoci by ho sama neodporúčala. Namiesto používania erotických pomôcok s intenzívnou stimuláciou klientkám radí, aby experimentovali s vlastným dotykom:
„Hoci pomôcky pri masturbácii majú svoje miesto, nemali by sme ich používať stále v rovnakej frekvencii a na rovnakom bode.“
Trvalé znecitlivenie je podľa lekárov mýtus
Tím amerických lekárov sa touto problematikou zaoberal v štúdii z roku 2018. Výskumníci testovali vplyv erotických vibračných pomôcok na vzorke 2 056 žien. Hoci podľa dát vibrátory používala viac ako polovica z nich (52,5 %), iba 16,5 % žien sa po použití vibrátora sťažovalo na pocit znecitlivenia genitálnej oblasti. Z fyziologického hľadiska je navyše prakticky nemožné, aby ti bežné používanie hračky natrvalo zničilo nervové zakončenia – tie sa podľa lekárov v ženských genitáliách neustále prirodzene reštrukturalizujú a obnovujú.
Fenomén „zníženej citlivosti“, ktorý opisuje Susy v našom článku, odborníci nazývajú dočasná senzorická adaptácia. Keď genitálne nervy pravidelne vystavuješ intenzívnym vibráciám, jednoducho si na tento extrémny stimul zvyknú a na chvíľu prestanú reagovať na slabšie podnety. Je úplne prirodzené, že bezprostredne po takomto zážitku tvoje telo slabšie reaguje na jemnejšie formy dotyku, napríklad pri klasickom partnerskom sexe.
Lekári sa však zhodujú, že tento jav predstavuje len miernu a krátkodobú únavu nervov. Hneď ako telu dopraješ prestávku a zaradíš spomínaný detox, nervy sa rýchlo zregenerujú a citlivosť sa vráti do úplného normálu. Svojich pomôcok sa teda vzdať nemusíš, dôležité je len nepreťažovať telo extrémami a pravidelne striedať spôsoby, akými sa stimuluješ.