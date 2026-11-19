Od vlastného maskota po obsah na sociálne siete, slovenská agentúra Vizart vo svojej práci ukazuje, aké možnosti prináša umelá inteligencia do reklamnej tvorby a čo pri nej stále závisí od ľudí.
Vo feede má reklama len chvíľu na to, aby ťa zaujala. Súperí s videom od kamoša, novým trendom aj desiatkami ďalších značiek. Značky preto riešia otázku, ktorá znie jednoducho: ako vytvoriť obsah, pri ktorom sa človek zastaví a zapamätá si, od koho prišiel?
A práve tu do tvorby čoraz výraznejšie vstupuje umelá inteligencia. Pomáha vytvárať vizuály, rozvíjať vlastné postavy značiek aj pripravovať krátke videá.
Pre kreatívne tímy otvára priestor pracovať s nápadmi, ktoré môžu dostať podobu obrázka aj pohyblivého obsahu. Ako to vyzerá v praxi, ukazuje slovenská marketingová agentúra Vizart. Pri práci pre jedného zo svojich klientov využila AI na tvorbu vizuálov, maskota aj Reels. Jednotlivé výstupy pritom zapojila do širšej komunikácie značky.
Od nápadu k vizuálu. AI rozširuje možnosti reklamnej tvorby
Predstav si značku zo segmentu, v ktorom väčšina firiem komunikuje podobne. Fotografie produktov, technické parametre, zoznam výhod. Taká tá klasika.
Všetko môže byť správne, no pri rýchlom scrollovaní na sociálnych sieťach jednotlivé príspevky ľahko splynú. Práve tu vzniká priestor na kreatívny nápad. Značka potrebuje nájsť spôsob, ako svoju službu predstaviť zrozumiteľne a zároveň si vytvoriť vlastný výraz. AI dáva tvorcom ďalšie možnosti, ako takýto nápad vizuálne spracovať.
Vo Vizarte sa využívanie AI stalo súčasťou každodennej tvorby. Agentúra pre klienta postupne rozvíjala identitu, web, obsah aj reklamné kampane.
AI pri tom pomáhala rozvíjať nápady, zrýchľovať ich spracovanie a posúvať kvalitu výsledkov. Farby značky, spôsob komunikácie aj výber tém mali jasné smerovanie od ľudí z agentúry. Tí určovali zadanie, vyhodnocovali návrhy a rozhodovali, čo pôjde do kampaní.
Pri takomto využití je ale podstatné zadanie. Komu má obsah hovoriť? Čo si má človek zapamätať? A aký ďalší krok od neho značka očakáva? Odpovede dávajú tvorbe smer ešte predtým, než vznikne prvý obrázok. Samotná možnosť niečo vygenerovať totiž otvára ďalšiu tvorivú úlohu, ktorá vôbec nie je jednoduchá.
Klient získal vlastného maskota aj nový priestor na komunikáciu
Jedným z výstupov, ktoré Vizart pripravil s pomocou AI, bol vlastný maskot. Pre klienta z oblasti fotovoltiky tím zvolil korytnačku so solárnym panelom. Na prvý pohľad možno nečakané spojenie, za ktorým však stál konkrétny komunikačný zámer.
Prečo práve korytnačka? Jej dlhovekosť odkazuje na dlhodobosť solárneho riešenia, pokojný charakter zase na stabilitu a rozvážne rozhodovanie. Do konceptu zapadá aj spojenie s prírodou a šetrným využívaním energie. Solárny panel postavu priamo prepája so službou a farby ju začleňujú do vizuálnej identity klienta.
AI pomohla tento zámer rýchlejšie preniesť do konkrétnej vizuálnej podoby. Koncept, smerovanie aj výber výsledku pritom zostávali v rukách tímu Vizartu.
Pri technickej službe môže pritom vlastná postava pomôcť otvoriť tému prístupnejším spôsobom. Fotovoltika sa týka výkonu, spotreby či technológií, ale pre zákazníka má aj celkom každodenný rozmer: koľko zaplatí za elektrinu, čo dokáže využiť vo svojej domácnosti a ako bude celé riešenie fungovať.
Maskot vytvára priestor prepájať tieto dva svety. Môže sprevádzať vysvetľujúci obsah, upozorniť na konkrétny benefit alebo sa vracať v ďalších situáciách. Zároveň pomáha budovať rozpoznateľný vizuálny jazyk značky.
Od statických vizuálov k obsahu pre Reels
Podobný prístup Vizart využil aj pri Reels: tím určoval obsah a tvorivé smerovanie, zatiaľ čo AI pomáhala zrýchľovať spracovanie a zvyšovať kvalitu výstupov na sociálnych sieťach.
Jeho obsah sa opiera o praktické otázky ľudí. Ako funguje fotovoltika na jeseň? Kam smeruje vyrobená energia? Čo ovplyvňuje jej využitie v domácnosti? Takéto témy vychádzajú zo situácií, ktoré zákazníci poznajú alebo nad nimi práve premýšľajú.
Pre krátky formát je výhodou jasne vybraná myšlienka. Divák by mal rýchlo pochopiť, čo sleduje a prečo sa ho to týka. Vizuálna stránka pritiahne pozornosť, no obsah potrebuje udržať zrozumiteľnú líniu až do konca. Aj preto má pri AI tvorbe svoju úlohu ľudský úsudok. Treba posúdiť, či výsledok podporuje tému a či jednotlivé prvky spolu fungujú.
Platí pritom, že reklamná agentúra musí vybrať výstup, ktorý sa hodí ku konkrétnej značke a dokáže jasne odovzdať jej posolstvo. Áno, aj s pomocou AI!
Až v prípade, že to tak je, si človek odnesie správnu informáciu. Pri vysvetľovaní technickej služby pritom záleží aj na tom, aby spracovanie zbytočne nezjednodušovalo jej fungovanie. Príklad Vizartu ukazuje využitie AI naprieč viacerými formátmi, takže komunikácia sa môže rozvíjať cez statické príspevky aj Reels.
Čo ukázalo nasadenie do kampaní?
Výsledok reklamnej tvorby s pomocou AI sa naplno prejavil pri kontakte s publikom. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že myšlienka bola správna a ľudí zaujala.
„Videá vytvorené s AI sa v kampaniach mimoriadne osvedčili. Celá spolupráca priniesla klientovi viac ako 1 000 dopytov. K tomuto súhrnnému výsledku prispievali kampane, web, obsah aj priebežná optimalizácia, nešlo teda iba o úspech AI. Jej vplyv bol ale zásadný,“ uviedla Barbora Bohúňová, ktorá mala spoluprácu s klientom na starosti.
Ako ukazuje tento príklad, práve prepojenie jednotlivých častí je podstatné a to aj pre firmu, ktorá o využití AI uvažuje. Vizuály a Reels potrebujú nadväzovať na to, čo značka ponúka, ako o tom hovorí a kam záujemcu privedie.
S využitím umelej inteligencie tak vzniká pre firmy či značky unikátna príležitosť dostať do reklamy aj nápady, ktoré doteraz zostávali iba na papieri.
Vo Vizarte preto AI funguje ako ďalší kolega v tvorivom tíme. Pomáha rozvíjať nápady a rýchlejšie ich premieňať na kvalitné výstupy, zatiaľ čo ľudia určujú smer a rozhodujú o výsledku. Táto spolupráca ukazuje, ako sa jej možnosti dajú zapojiť do marketingu s konkrétnym cieľom: zaujať správnych ľudí a priviesť ich k záujmu o ponuku klienta.