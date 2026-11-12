Vyskúšajte 4ku vo štvorici. Za nekonečný paušál zaplatíte spolu 23 eur na prvých 30 dní

Partneri, rodina či partia kamarátov môžu skúšať nového operátora spoločne.
Každý má vlastnú SIM kartu a číslo, spoločný je paušál. 4ka v kampani „Kto skúša, ten nájde“ prepája túto možnosť s príbehom mladých slovenských robotikov, ktorí sa vďaka svojim schopnostiam presadili medzi najlepšími na svete.
Pri výbere mobilného paušálu pomôže porovnanie cien aj objemu dát. O tom, ako služba zapadne do bežného dňa, však najviac povie jej používanie. Či vyhovuje pri telefonovaní z domu, počúvaní hudby cestou do práce alebo pri navigácii počas rodinného výletu.
Práve na vlastné skúšanie pozýva 4ka. Jej zdieľaný paušál SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE môžu využívať dvaja, traja alebo štyria ľudia. Každý zostáva na vlastnom telefóne a čísle. Zákazníci pritom môžu do 4ky preniesť svoje existujúce číslo.
Každý skúša po svojom, výhodu využívajú spoločne
Jeden člen rodiny môže overiť fungovanie služby na svojich pravidelných cestách, ďalší pri videohovoroch s blízkymi. Súčasťou skúšania môže byť aj správa paušálu cez aplikáciu Moja 4ka. Dôležité je zistiť, či služba zodpovedá tomu, čo od nej konkrétny človek potrebuje.
Paušál zahŕňa neobmedzené dáta na Slovensku a neobmedzené volania a SMS v SR a EÚ podľa podmienok služby. Dátový objem dostupný v EÚ sa líši podľa zvoleného variantu.
Pri spoločnom skúšaní platí pre dvojicu, trojicu aj štvoricu rovnaká úvodná cena: 23 eur za celý paušál na prvých 30 dní. Pri štyroch používateľoch to predstavuje 5,75 eura na osobu za prvých 30 dní. Zvýhodnené zdieľané varianty sú dostupné aj existujúcim zákazníkom 4ky.
Za výzvou skúšať stoja aj slovenskí majstri sveta
Tvárami kampane sú mladí robotici z tímu Speshari zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Po úspechu na RoboCupe v Brazílii v roku 2025 získali v roku 2026 v Južnej Kórei ďalšie svetové tituly v Rescue Simulation a SuperTeams.
Svoje schopnosti uplatnili aj pri oživení humanoidného robota Štvorca pre 4ku. Ich príbeh dáva kampani konkrétny základ: pri nových úlohách sa oplatí hľadať riešenia a overovať ich v praxi. Rovnakú zvedavosť môže zákazník využiť pri skúšaní služieb operátora.
Koľko stojí skúšanie a čo nasleduje potom
|Variant paušálu
|Prvých 30 dní
|Následne za 30 dní so SMART platbou
|Pre jedného: nová SIM cez e-shop
|4 €
|23 €
|Pre dvoch
|23 € spolu
|36 € spolu
|Pre troch
|23 € spolu
|49 € spolu
|Pre štyroch
|23 € spolu
|63 € spolu
SMART platba znamená automatickú úhradu z uloženej platobnej karty. Paušál sa obnovuje každých 30 dní, pokiaľ ho zákazník nezmení alebo nedeaktivuje. Nová SIM stojí jednorazovo 4 eurá a obsahuje štartovací kredit 4 eurá. Ponuku si možno vyskúšať bez viazanosti.
Vyberte si, s kým chcete skúšať. Podrobnosti o paušáloch a ďalších produktoch 4ky nájdete na 4ka.sk/skusaj.