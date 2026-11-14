TEST kebabov v Košiciach: Našiel som ten najlepší, ale aj taký, za ktorým sa už nevrátim

Jedol som v stánku na ulici, neďaleko univerzity či blízko centra mesta. Kde to naozaj stálo za to?
„Snažíme sa priniesť do Košíc stále niečo nové, nesledovať konkurenciu a robiť to tak, aby to jedli bez výčitiek aj naše deti,“ hovorí mi Albert, jeden z majiteľov známej košickej kebabárne.
V najnovšej testovačke východniarskej gastroscény smerujem do Košíc s cieľom nájsť ten najlepší kebab v druhom najväčšom meste na Slovensku.
- Kde som za kebab zaplatil najviac a kde najmenej.
- V ktorej prevádzke dostaneš už za 5 € poctivú porciu dobrého kebabu.
- Ktorá prevádzka vyhrala celý test a čo ju oddeľuje od konkurencie.
- Ktorý stánok na ulici ma prekvapil najviac v pozitívnom ohľade.
Počas upršaného štvrtkového dňa navštívim štyri prevádzky, ktoré som vyberal podľa recenzií, osobnej skúsenosti či podľa tipov od domácich Košičanov.
Na zozname sú Kebab Zóna, Best Döner, Kebab Spot a Bulli Kebab. Dôraz pri teste kladiem hlavne na chuť, šťavnatosť a štruktúru mäsa, kvalitu placky, zeleniny, omáčku, prevedenie, cenu a celkový zážitok.
V každej prevádzke si objednávam to isté, štandardný kebab dürüm, teda v placke, bez pálivých dodatkov ako čili či jalapeños a bez červenej kapusty. Poďme na to!
Refresher ti pravidelne prináša reportáže z východniarskeho gastra. Prečítaj si napríklad o najlepších podnikoch v Spišskej Novej Vsi a Levoči alebo o najlepších pekárňach v Prešove.
Ak ťa náš obsah baví, podpor nás vstupom do Refresher Clubu teraz len za 1 € a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu.
Nad Jazerom nič nové, teda aspoň v kebabe
Prvou prevádzkou dnešného testu je Kebab Zóna pri Jazere na Bukoveckej ulici. Parkujem pri neďalekom supermarkete, no už po vystúpení z auta mi stačí ísť „za vôňou“. V starej nereprezentatívnej budove nájdem zboku vchod do podniku; ich vchod je aspoň obitý tmavým drevom s nerušivou reklamou a ponukou.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Kde som za kebab zaplatil najviac a kde najmenej.
- V ktorej prevádzke dostaneš už za 5 € poctivú porciu dobrého kebabu.
- Ktorá prevádzka vyhrala celý test a čo ju oddeľuje od konkurencie.
- Ktorý stánok na ulici ma prekvapil najviac v pozitívnom ohľade.
Priestor je útulný, veľkostne tak na vlastný odber a odchod domov či do kanclu. Spoza pultu sa postaví milý pán, ktorému zadávam moju objednávku, zatiaľ čo druhý už účtuje; kebab v placke stojí 7,40 €.
Obaja v obsluhe sú príjemní, podľa small talku vnímam, že v tomto zlom počasí okolo 11:00 nemajú práce nad hlavu. Tašku s kebabom mám v ruke do dvoch minút, toto je bleskovka. Pánom ďakujem a odchádzam von, pretože medzičasom vstúpil dovnútra ďalší pán a už tam bolo vážne tesno.
Vonku majú stôl, dal by som to na „stokára“, no prší a celkom fúka, idem do auta. Taste test prvého kebabu, chvíľka napätia... Je to fajn, ale nie je to nič špeciálne ani výnimočné. Keď si to rozoberieme na drobné, mäso je dobré, cítim z neho mierne korenie, je však menej šťavnaté, menej prepečené a trošku drobivé.
Placku hodnotím pozitívne, je opečená, čo mám na kebaboch rád. Na môj vkus tam majster kebabár pleskol dosť veľa bielej kapusty, našťastie, stále mám aj dosť mäsa. Sklamal ma dresing, dal som si ich tzatziki, ktoré sa v placke stratili, vlastne až v polovici „kotúča“ som si spomenul, že tam je vôbec nejaký dresing. Okrem toho bol dosť nevýrazný, cítil som z neho len soľ a slabý jogurt.
Overall je Kebab Zóna miesto, ktoré poznáš už dlhodobo určite aj z tvojho mesta, pretože chuťovou paletou ani nápadom nie sú odlišní od ostatných desiatok bežných kebabov, ktoré som ochutnal. Palec hore v závere ide za porciu, ktorá je vážne dostačujúca. Ale za 7,40 €? No neviem, za týmto kebabom sa nemám dôvod vrátiť.
Nezaparkuješ, ale aspoň sa dobre naješ... alebo nie?
Nemohol som si nechať ujsť poznámku smerom k parkovaniu. Jasné, uznávam, že veľkomesto ako Košice má dlhodobý problém s parkovacou politikou a nájsť flek v širšom centre počas dňa je takmer nadľudská úloha. Pri tomto kebabe som musel parkovať tak, že k prevádzke som to mal 15 minút pešo.
Pri OD Merkúr, doslova pár krokov od Technickej univerzity, nájdeš Kebab Spot. Rušná ulica Boženy Němcovej je na obed plná električiek, študentov, dôchodcov, kravaťákov a ľudí presúvajúcich sa okolo.
Interiér je na môj vkus neucelený, no od prvého momentu je cítiť, že Kebab Spot nesúťaží o dizajnérsku cenu, ale o spokojnosť zákazníka s ich jedlom. Pani za kasou má fofry, no stále sa na mňa stihne usmiať, popriať pekný deň a opýtať sa, čo si dám.
Kurací dürüm tu majú v troch verziách, dnešok je dosť kebabový, postačí mi mini verzia za 5,20 €, klasik stojí 6,70 €.
Atmosféra je taká veľkomestská bufetová, hlasná hudba z rádia, ľudia vo formálnom oblečení, robotnícka trieda či zopár mladých ľudí s taškami – tipujem študentov –, ktorých sa rovno pýtam, či sem chodia často. „Máme to cez cestu od školy, občas zájdeme, konečne dobrý kebab v Košiciach,“ hovoria zhodne a odchádzajú preč.
Sadám si na vyvýšenú sedačku a o päť minút mám na stole jedlo. Podnik fičí, okrem asi 10 ľudí vnútri chodia stále donáškari po online objednávky. Idem sa do toho pustiť.
Na prvý hryz som oveľa očarenejší ako z predošlej prevádzky. Hneď cítim hru veľkých kusov šťavnatého a skvele opečeného kuracieho kebabu spolu s cesnakovou omáčkou, ktorou nešetrili. Teší ma, že v placke nie je veľa prebytočnej zeleniny, je jej tam akurát dosť a pekne dotvára celkovú chuť.
Pár bodov ide dole za placku, ktorá je veľmi málo až vôbec opečená, na bokoch suchá, zospodu už mierne rozmočená, kebab sa mi trochu rozpadá. Ak by som to mal jesť niekde v električke alebo autobuse, asi by to nebolo najpríjemnejšie.
Kebab Spot má čo do seba, ťažia z blízkosti k budove univerzity, jedlo je príjemné a tip odo mňa pre teba je, že si pokojne daj mini za 5,20 €, aj mne ako mužovi s apetítom to na rýchly obed postačilo. V Košiciach vieš však mať z kebabu aj viac.
Ostal som v šoku z miesta, ktoré by som inak určite obišiel
Za ďalšou prevádzkou ma posielali domáci, že nemaj predsudky, len tam choď a ochutnaj, tak idem na to. Parkujem pri Galérke neďaleko Magistrátu mesta, prechádzam na druhú stranu cesty a ostávam stáť.
Podľa máp som len 10 metrov od Best Döner Kebabu, no ja vidím len jeden starý stánok hrajúci všetkými dostupnými svetelnými a blikajúcimi bannermi s názvami ako „Open“, „Döner“ či „Kebab“. Toto je vážne ono?
„Dobrý deň, čo dáme? Vidíte, také je dnes zlé počasie, ide to pomaly, neviem, koľko toho dnes predám,“ hovorí mi hneď v úvodnej debate Ali, vedúci a kebab majster v jednej osobe. Ali sa hneď po mojej objednávke púšťa do práce, bavíme sa skôr okrajovo o tom, ako sa má, je veľmi milý, no mám pocit, že mu nie je príliš do reči.
Kurací kebab v placke tu stojí 6 €, na omáčku sa ma Ali ani nepýta, pretože do kebabov dáva svoj domáci dresing z byliniek, medu, trošky čili a jogurtu, tak mi to aspoň povedal. Keďže nemá ani stolík pred stánkom, idem späť do auta, dážď zosilnel.
Odbaľujem z alobalu, cítim fakt prenikavú vôňu Orientu. Toto je pecka. Aliho kebab chutí perfektne. Mäso je najšťavnatejšie a všeobecne najlepšie upečené zo všetkých zatiaľ ochutnaných. Už keď ho Ali „oberal“ z veľkej šišky, tušil som, že to bude také, ako to má byť.
Veľmi ma zaujal dresing, je ho dosť, fakt dosť. Po niektorých hryzoch mi až steká po rukách, chutí vybalansovane medzi jogurtovou, jemne pikantnou a korenistou chuťou, úplne podľa mojich predstáv. Dobre opečená placka a akurátny pomer zeleniny len dotvárajú spokojný zážitok.
Ali to robí poctivo, čo sa odráža aj na recenziách, kde mu viacero ľudí píše, že je to pre nich najlepší kebab v celom meste. Mne chutil veľmi; ak by v ňom bolo o kúsok menej dresingu a vonku aspoň jeden stand-by stolík, možno by poradie tohto testu vyzeralo inak.
Našiel som ten najlepší kebab v Košiciach, je za ním 12 rokov tvrdej práce a investícií
„Počul si o Bulli? Teraz si idú bomby, robia aj Yaprak Kebab,“ dozvedám sa od známeho, pričom úprimne priznávam, že napriek akým-takým gastroskúsenostiam netuším, čo je Yaprak.
Priamo v prevádzke na Masarykovej pri Jumbe mi to však ochotne vysvetlí priamo jeden z majiteľov Bulli Kebabu, Albert. „Yaprak je v podstate typ kebabu, kedy sa skladajú na ražeň veľmi tenké plátky mäsa marinované v jogurte a bylinkách. My máme hovädzí, musíš si na to dokonca kúpiť špeciálnu mašinu, poď to ochutnať.“
Ako prvé je Bulli iné v priestore. Nachádzam sa vo veľkej prevádzke, ktorá je moderne zariadená, priestranná, presvetlená; vzadu je vidieť točiť sa tri veľké kebaby, niekoľko kuchárov v kuchyni, pohodová atmosféra, cítim sa tu dobre.
Prvýkrát dnes sa ma pýtajú, aké chcem mäso, či kuracie, hovädzie, alebo mix. Idem do mixu a dávam si dürüm v klasickej verzii, ktorá stojí 6,50 €. Majú aj menšie, ale aj väčšie, každému, čo hrdlo ráči. Omáčku volím jogurtové tzatziki.
Kým čakám na jedlo, prichádza ku mne urastený a usmievavý Albert. O ich prevádzke hovorí, že fungujú 12 rokov, majú franšízu, spolu už niekoľko prevádzok a ak pôjde všetko, ako má, čoskoro otvoria aj v Bratislave.
„Za tým všetkým sú roky roboty. Vo firme sme s bratom a švagrinou, je to rodinná firma. Mäso sme si vyšperkovali my, nerobíme si ho tu, no receptúru sme skladali podľa našej chuti, snažíme sa posúvať stále dopredu. V lete sme robili sezónne aj známy Gemüse kebab s grilovanou zeleninou, nejako sa toho ale Košičania nechytili, ostane to ako sezónka,“ hovorí Albert.
Všetko však ukáže chuť. Tento kebab je už na pohľad „krajší“ ako ostatné, nie je taký „trashový“. Chuť je dovidenia. Kombinácia mias, čerstvá zelenina, ktorej je tak akurát, a jedny z najlepších tzatziki, aké som kedy mal – a to sa považujem za skúseného tzatziki majstra.
Dávam si k tomu aj slaný jogurtový nápoj typický ku kebabu, ayran; je z téglika, čiže nemám čo hodnotiť. Albert mi ešte donesie na tanieriku ochutnať samostatne Yaprak hovädzí kebab. Je to niečo iné, nové, mäso vonia bylinkami, cítiť jemnosť, ktorú dodal jogurt pri marinovaní. Klobúk dole.
Bulli ma dnes presvedčil, že aj v Košiciach môžeš mať z kebabu o level viac, než na čo sme boli všetci zvyknutí spred niekoľkých rokov. Ich prístup k práci, prevedenie, kvalita a nápady z nich nateraz robia najlepší kebab v metropole východu.
Záver
Ak čakáš úroveň vlastnej domácej výroby mäsa či echt gemüse kebab v pravidelnej ponuke, na toto ešte Košice v kebabovej kultúre zatiaľ, zdá sa, nedorástli.
Napriek tomu môžeš ochutnať totálnu overenú klasiku v Zóne alebo Spote, prípadne si dať fakt dobrú pouličnú nálož od Aliho alebo si ísť po zážitok na miesto, kde to robia naozaj poctivo a na vysokej úrovni, teda do Bulli.