Počas štúdia na Caltechu a práce v NASA žila v strachu, dlhšie totiž bola bez domova.
Verí na mimozemšťanov? Ako sa dá vydržať niekoľko mesiacov na misii na havajskej aktívnej sopke a kedy poletí do vesmíru? Michaela Musilová v rozhovore pre Refresher hovorí napríklad aj o tom, aké to bolo pracovať v NASA a zároveň spať u cudzích ľudí na gauči.
„Dostala som sa na Caltech, robila som pre NASA, no bola som bezdomovkyňa. Musela som si vyberať medzi jedlom a prístreškom na noc. Veľmi som schudla, nemala som peniaze, NASA platila raz za tri mesiace, preto som sa ocitla bez strechy nad hlavou, bol to život v strachu,“ spomína Michaela.
Bavili sme sa aj o filmoch o vesmíre. Podľa skúsenej astrobiologičky a budúcej prvej slovenskej astronautky je najbližšie realite napríklad The Martian a vyzdvihuje tiež Nolanov Interstellar. Pri ostatných priznáva, že hoci ide aj o hororové filmy, niekedy nedokáže udržať v kine smiech.
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