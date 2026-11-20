Od surového rapu cez melancholické R&B až po rádiové hity.
Posledný týždeň priniesol poriadne pestrú nádielku hudobných noviniek z domácej aj zahraničnej scény, ktoré sa pohybujú od surovej pouličnej energie cez temnejšie R&B a introspektívny pop až po tvrdú elektroniku.
Zoznam REFRESHNI SI PLAYLIST tentoraz nevsádza len na jedno žánrové a emočné smerovanie, ale spája úprimné výpovede s výraznou produkciou, ktorá ťa vtiahne do deja. Priprav sa na mladú rapovú krv zo Slovenska s hidden featmi od známych kolegov, Calina v alter egu Skippy McDippy, nadupaný soundtrack pre GTA VI s množstvom hviezdnych mien, ale aj Saru Rikas, Phoebe Bridgers či živé vystúpenie Taylor Swift.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.
1. ike, loverboyfeel & Unknown Consciousness – SU BOYS
Úvod zoznamu patrí albumu SU BOYS, ktorý vydali ike, loverboyfeel a Unknown Consciousness pod dohľadom Sameya a značkou Slzy Ulíc.
LP, ktoré obsahuje 10 trackov a trvá viac ako 25 minút čistého času, funguje ako úvodný showcase, kde si každý raper drží vlastný rukopis, ale zároveň buduje spoločnú, surovú atmosféru. Namiesto uhladeného kalkulu ponúka novinka priamočiaru energiu a predstavenie zostavy, ktorá podľa samotných aktérov zatiaľ len naznačuje svoj potenciál.
Autenticitu a chuť preraziť po vlastnej osi podčiarkuje fakt, že v trackliste sú skryté featy od Sameya, Sary Rikas a Zaya.
S chalanmi sme sa o novom albume aj rozprávali, rozhovor nájdeš tu.
Som z hoodu, kde timberlandy dupú, kde psy kúšu.
Daj prst, prídeš o ruku ako lusk.
2. Skippy McDippy – Toulavá
Calin má v závere roku 2026 bláznivé tempo, keď popri účasti v porote SuperStar a prípravách na spoločné halové turné s Viktorom Sheenom vydal v stredu EP s názvom Toulavá pod svojím alter egom Skippy McDippy.
Novinka ponúka autentický pohľad do hlavy 29-ročného hviezdneho interpreta, kde sa striedajú úderné rapové pasáže s introspektívnejšími momentmi a chytľavými refrénmi. Produkčne sa Toulavá drží moderného zvuku s dôrazom na atmosféru a prednes, ktorý necháva vyniknúť texty.
EP obsahuje 6 trackov, trvá približne 15 minút a jediným hosťom je spevák Viktor Kal. zo skupiny GUFRAU.
Chytla mě toulavá, tak jsem musel pláchnout.
Ty vstáváš další ráno a pláčeš nám do polštáře.
3. Paulie Garand & ODD feat. Marie April – Kodak
Paulie Garand, producent ODD a speváčka Marie April spojili sily a nahrali singel s názvom Kodak, ktorý si získal našu priazeň vďaka nostalgickej atmosfére aj skvelému sprievodnému videoklipu od režiséra Ondřeja Kudyna a štúdia Native Films.
Novinka je precítenou oslavou okamihov, ktoré si chceš uchovať navždy – presne ako analógové zábery z ikonického fotoaparátu. Jemne melancholický beat vytvoril ideálny priestor pre Paulieho poetické bars, zatiaľ čo zamatový hlas Marie April dodal zimomriavkový kontrast.
Kodak je ten typ tracku, ktorý si pustíš a necháš sa unášať spomienkami.
Emoce tečou jak voda, všechno to fotim na Kodak.
Na filmy barvy pak vypadaj líp, musíme ze šedi zdrhat.
4. Grand Theft Auto VI – The Album
Fenomén herného titulu Grand Theft Auto VI, ktorý je dostupný na Slovensku od štvrtkovej polnoci, prenikol aj do sveta hudby vďaka soundtracku s hviezdnymi menami.
Album s 34 trackmi, ktorý trvá viac ako 120 minút čistého času, zachytáva atmosféru fiktívneho mesta Vice City, pričom prepája hip-hop, latinsko-americké rytmy, elektroniku a nostalgické odkazy na 80's kultúru s modernou produkciou. Medzi interpretmi, ktorí doručili slohu, refrén či beat, nájdeš napríklad Yung Leana, Playboia Cartiho, Travisa Scotta, Dua Lipu, Rauw Alejandra, Gunnu, Dona Tolivera, Zaru Larsson, Kali Uchis, Justice či Lanu Del Rey.
Výsledkom je žánrovo pestrý celok nabitý energiou, ktorý funguje aj mimo mapy GTA VI.
Make time, slow it down, bae, hold it down.
Make time, play me something for the rhino.