Prichádza ideálna príležitosť ako ušetriť tisíce eur pri kúpe jazdeného auta.
Black Friday už dávno nie je iba záležitosťou elektroniky, módy či predvianočných nákupov. Do celosvetovej zľavovej akcie sa tento rok opäť zapojila aj sieť autocentier AAA AUTO, ktoré na Slovensku znížilo ceny 1 062 ojazdených či zánovných vozidiel. Celková hodnota zliav tak dosahuje výšku 1 204 500 eur, pričom pri konkrétnych autách môžu motoristi ušetriť až 7 000 eur. Zvýhodnené ceny v rámci Black Friday platia do konca novembra.
Hoci samotný názov Black Friday odkazuje na jediný deň, pričom tento rok je to 27. novembra, veľkí obchodníci dnes zľavové kampane rozširujú na niekoľko dní či týždňov. Výnimkou nie je ani automobilový trh. Najväčší predajca jazdených áut v strednej Európe AAA AUTO zaradil tento rok do novembrovej akcie veľké množstvo vozidiel rôznych značiek, cenových kategórií aj typov pohonu – od dostupných mestských áut cez rodinné kombi až po SUV, elektromobily či luxusné vozidlá.
„Black Friday sa nám v predchádzajúcich rokoch osvedčil a ľudia už s novembrovými zľavami do určitej miery počítajú aj pri kúpe auta. Tento rok sme do akcie zaradili viac ako tisícku rôznych vozidiel a ich ceny sme celkovo znížili o vyše 1,2 milióna eur. Koniec roka patrí tradične k silným predajným obdobiam v tomto segmente a atraktívnejšia cena môže byť pre vodičov, ktorí kúpu auta zvažujú, dôležitým impulzom,“ hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO.
Najvyššia zľava v aktuálnej ponuke na Slovensku dosahuje výšku 7 000 eur pri modeli Hyundai Santa Fe a taktiež pri prémiovom SUV Land Rover Range Rover Velar, ktorý sa tak dnes dá kúpiť už za 25 000 eur. Výrazné zľavy sa však týkajú aj tradične najžiadanejších značiek. Napríklad pri dlhodobo najobľúbenejšom vozidle Slovákov Škode Octavia môžu motoristi ušetriť 4 600 eur. Black Friday sa nevyhýba ani elektrifikovaným vozidlám, pri elektromobile Volkswagen ID.5 predstavuje zľava 1 500 eur.
V akciovej ponuke sú vozidlá naprieč všetkými cenovými segmentmi. Medzi konkrétne príklady patria okrem už spomínaných automobilov trebárs aj hybridný Hyundai Ioniq či cenovo dostupný mestský model Peugeot 208. Aktuálna Black Friday zľava dosahuje pri Ioniqu 2 700 eur a pri 208 je to 1 500 eur.
„Treba sa pozrieť aj na to, že v prípade kúpy jazdeného auta ide o podstatne vyššiu investíciu ako pri väčšine bežného spotrebného tovaru, preto môže byť absolútna úspora peňazí pri zľave výrazne vyššia. Zákazníci zároveň pred koncom roka nezriedka riešia výmenu staršieho vozidla za novšie, prípadne kúpu druhého auta do rodiny. Aj preto má Black Friday svoje miesto na trhu s jazdenými automobilmi,“ dopĺňa Karolína Topolová.
Príklady vozidiel v zľave Black Friday v sieti AAA AUTO:
|Vozidlo
|Ročník
|Pôvodná cena
|Cena po zľave
|Výška zľavy
|Škoda Octavia 1.5 TSI e-tec
|2021
|17 600 €
|13 000 €
|4 600 €
|Land Rover Range Rover Velar D300
|2020
|32 000 €
|25 000 €
|7 000 €
|Hyundai Ioniq Hybrid
|2017
|14 600 €
|11 900 €
|2 700 €
|Volkswagen ID.5 Pro Performance
|2022
|31 500 €
|30 000 €
|1 500 €
|Peugeot 208 1.2 PureTech
|2016
|5 800 €
|4 300 €
|1 500 €
Akcia Black Friday v AAA AUTO platí do 30. novembra 2026. Skupina AURES Holdings chce aj týmto podporiť svoje rekordné predaje, ktoré by tento rok v rámci skupiny mali presiahnuť 111 000 predaných automobilov. Spoločnosť v súčasnosti pôsobí vo viac ako 70 lokalitách v štyroch krajinách vrátane troch call centier a 15 expresných pobočiek. V ponuke má viac ako 19 000 vozidiel a denne predá približne 340 automobilov.