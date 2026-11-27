Na biologickú mamu sa so sestrou nehnevajú. „Dala nám tú šancu žiť, a za to sme extrémne radi. Čo bolo, bolo“ hovorí.
Juraja a jeho sestru-dvojičku nechala biologická matka ako bábätká v bratislavskej nemocnici. Krátko pred prvými narodeninami si ich adoptovali manželia, ktorí nemohli mať vlastné deti. Dnes je Juraj trojnásobným otcom a hovorí, že mal detstvo, aké by doprial každému.
Pri výchove stavia na rešpekte, tak ako to zažil doma. S rodičmi bývajú kúsok od seba, a napriek tomu im volá každý večer. Na detstvo spomína len v dobrom: dovolenky, spoloční kamaráti so sestrou, otec, ktorý ho učil v škole. „Málokto by povedal, že sme adoptovaní,“ hovorí pre Refresher.
- Čo so sestrou našli v skriniach, keď rodičia neboli doma.
- Ako sa jeho spolužiak po rokoch ospravedlnil za to, čo im hovoril v škole.
- Či sa pokúsili niekedy vypátrať biologických rodičov.
- Čo Juraj ako malý chlapec povedal mame a odvtedy to už nikdy nezopakoval.
- Čo ho dnes najviac trápi v súvislosti s vlastnými deťmi.
Otázky o pôvode ho však sprevádzajú celý život. Vtipkuje, že ako deti so sestrou využívali chvíle, keď rodičia neboli doma, a hľadali v skriniach odpovede, na ktoré sa nahlas neodvážili spýtať. A u lekára si dodnes vždy znova uvedomí, že o sebe nevie „všetko.“
Pokúsil sa niekedy vypátrať biologických rodičov? Čo povedal mame ako malý chlapec a nikdy to už nezopakoval? A prečo mu odborníci po rokoch povedali, že jeho panické ataky môžu súvisieť s tým, čo zažil ako novorodenec?
Recepcia, o ktorej sa mu dodnes sníva
„Veľakrát mi napadlo, že by možno s odstupom času chcela naša biologická mama vedieť, ako sa máme. Je to však málo pravdepodobné, keďže adopcia je anonymná a asi by nás nedohľadala. Neviem presne, ako to funguje, ale keďže sa nás vzdala, informácie o nás pravdepodobne získať nemôže,“ opisuje Juraj.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo so sestrou našli v skriniach, keď rodičia neboli doma.
- Ako sa jeho spolužiak po rokoch ospravedlnil za to, čo im hovoril v škole.
- Či sa pokúsili niekedy vypátrať biologických rodičov.
- Čo Juraj ako malý chlapec povedal mame a odvtedy to už nikdy nezopakoval.
- Čo ho dnes najviac trápi v súvislosti s vlastnými deťmi.
O svojich začiatkoch nevie veľa. Podľa toho, čo sa dozvedel, ich biologická matka po pôrode nechala v bratislavskej nemocnici pri sestričke na recepcii. Pravdepodobne povedala, že sa vráti, no už sa nikdy nevrátila.
„Tak si to vykladám doteraz, že nás asi nechcela úplne, ale ani nechcela ísť na potrat, alebo sa nás nejako zbaviť. Dala nám tú šancu žiť a za to sme extrémne radi. Možno dostala nejaký skrat, možno to mala vopred premyslené. Neviem,“ hovorí.
Z nemocnice sa dvojičky Juraj a Katarína dostali do detského domova. Tam si ich vo veku necelého roka vybrali manželia okolo tridsiatky, ktorí nemohli mať vlastné deti. On bol učiteľ, ona pracovala v škole ako účtovníčka. Keď Juraj prvýkrát spomína scénu z nemocnice, zastaví sa. Vraví, že sa mu o nej dodnes sníva.
Viem, že je to asi blbosť, veď som mal pár dní. Ale stále sa mi vracia tá istá scéna. Sme na recepcii, príde mama, sestrička… celý ten príbeh. Také záblesky.
Akoby si nás vysnívali
Na detstvo spomína len v dobrom. Rodičia ich brávali na dovolenky, mali všetko, čo potrebovali. Hlavne však nikdy nemali pocit, že by boli iní.
„Mali sme šťastie, že si nás vybrali naozaj milujúci rodičia. Stále sme mali pocit, že si nás akoby vysnívali a že nás chceli. Nikdy sa na nás nezabúdalo a nikdy sme nepociťovali, že sme adoptovaní.“
Výhodou bolo podľa neho aj to, že boli dvaja. Pomáhali si v škole a mali spoločných kamarátov. Vyrastali na dedine, kde každý vie všetko o každom, a otec ich zároveň učil. „Doma aj v škole sme boli spolu. Chytám po ňom emócie aj návyky. Málokto by povedal, že sme adoptovaní.“
Posmech zažili len raz, no trval niekoľko rokov. Spolužiak na základnej škole ich pre adopciu nazýval odpadom. Rodičom to nepovedali. „Nechceli sme im pridávať starosti. Aj to by ich trápilo.“ Po rokoch sa so spolužiakom stretli na stretávke.
So slzami v očiach mi povedal, že ho to dodnes strašne mrzí a že nám nechcel takto ublížiť.
Povedal som jej, že ona nie je moja mama
Že nie sú ich biologickí rodičia, sa Juraj so sestrou dozvedeli veľmi skoro. Rodičia im to povedali, keď mali približne štyri roky. Chceli, aby to deti vedeli čím skôr. Juraj si pamätá konkrétnu chvíľu: mama ho práve vybrala z vane, položila na pult a utierala ho.
„Vtedy som jej povedal, že ona nie je moja mama a že idem hľadať tú svoju. Presne to mám pred očami. Niektoré spomienky sa vryjú do pamäti úplne od detstva.“
Mama na chvíľu stíchla. Potom pokračovala v rozhovore, akoby sa nič nestalo. „Určite ju to zaskočilo. Možno si povedala, že som malý a neviem, čo hovorím. Ale určite to zamrzí. A možno som si aj ja vtedy uvedomil, že som mal byť ticho.“ Odvtedy už nič také nepovedal.
Tajné pátranie v skriniach
Otázky však neprestali. Keď boli rodičia v práci, dvojičky sa prehrabávali v skriniach. Vedeli, kde rodičia odkladajú dôležité papiere.
„Myslím, že tam bolo spomenuté aj naše pôvodné priezvisko. Ako by sme sa volali. Ale boli sme malí, veľa vecí sme nechápali. Možno sme našli niečo, čomu by sme dnes rozumeli.“
Rodičov sa priamo nikdy nevypytovali. „Bolo nám to doslova hlúpe pýtať sa ich do detailov. Keď sa téma niekedy otvorila, povedali pár viet a bolo vidieť, že sa o tom nechcú baviť. Dnes ich chápem.“ Biologických rodičov sa teda nikdy nepokúsili nájsť. Ani dnes, keď by to bolo jednoduchšie. „Možno naši vedia viac, ale na to som sa nikdy nemal odvahu spýtať. Nechcel by som im ublížiť. A čo by mi to dalo? Fungoval by som ďalej tak či tak. Som rád, že žijem. Čo bolo, bolo.“
Myslel si, že má infarkt
Pred tromi rokmi Juraj staval dom a chodil z jednej práce do druhej. Po úraze chrbtice ho jednej noci zobudilo búšenie srdca, tlak a pálenie na hrudi. „Vystrelil som z postele a myslel som si, že mám určite infarkt.“
Nasledovalo trištvrte roka vyšetrení: magnetická rezonancia mozgu aj chrbtice, srdce. Nakoniec diagnóza: panické ataky. Adoptovaní ľudia často nepoznajú svoju rodinnú anamnézu, teda to, aké choroby sa v ich rodine vyskytovali. Lekárom tak chýbajú informácie, ktoré môžu pri diagnostike a liečbe pomôcť. Juraj to zažíva pri každej návšteve ambulancie.
„Stále sa pýtajú, či máme v rodine zvýšený cukor alebo infarkty. Ja vždy poviem, že neviem, som adoptovaný. A oni s tým nespravia nič. Celý ten čas som si nahováral, že mám niečo, o čom nevieme, čo mohlo byť v rodine.“
Na možnú súvislosť s adopciou ho upozornila manželka. Terapeuti mu ju neskôr potvrdili: odlúčenie od matky hneď po narodení sa môže v dospelosti prejaviť, aj keď si dieťa niekto zoberie veľmi skoro. „Aj keď si ho hneď niekto zoberie, necíti, že je to tá originál mama.“ Keď o tom napísal na Instagrame, ozvalo sa mu veľa ľudí s podobnou skúsenosťou. Panické ataky zažila aj jeho sestra.
Najviac ho dnes trápi neistota pre vlastné deti. „Teraz sa zamýšľam, čo ak sme niečo mali a budú to mať aj oni. To ma trápi viac ako to, čo sa týka mňa.“
Rešpekt namiesto kriku
Juraj má tri deti a pri výchove sa snaží nadviazať na to, čo videl doma. „Naši na nás nikdy nemuseli kričať, nieto nás zbiť. Aj keď sme vzdorovali, vždy to prebil rešpekt a úcta. Niekde v pozadí sme vedeli, že si nás adoptovali a že im môžeme byť vďační.“
S rodičmi býva kúsok od seba a volá im každý večer. „Keď zavolám aj o polnoci, ocino dobehne autom a dovezie čokoľvek. Zavolám, či nemá lieky, a o päť minút je tu. Často si vyčítam, že im to nestíham vracať.“
Nikdy necítil rozdiel ani v širšej rodine. Mama je jedináčik, takže dvojičky boli z jej strany jediné vnúčatá. Babku z otcovej strany Juraj neskôr opatroval a štyri roky u nej býval.
Netreba sa toho báť
Juraj dnes vedie občianske združenie zamerané na duševné zdravie. Do budúcna chce pomáhať aj tam, kde sa začal jeho príbeh: v detských domovoch, s darčekmi, prednáškami a aktivitami pre deti. „Teraz idú Vianoce. Každý by si zaslúžil mať niekoho, nejaké zázemie. Aj na základe toho, čo som prežíval v spojitosti s adopciou a ako to ovplyvnilo moje duševné zdravie, založil som občianske združenie Pauza. Chcem ľuďom pomáhať.“
Ľuďom, ktorí o adopcii uvažujú, odkazuje, aby sa nebáli. „Ak chcú deti a nemôžu ich mať, nech dajú šancu niekomu novému.“
Ak ho budú brať ako vlastného, to dieťa im to bude vracať. Je to o vzájomnej láske.
A tým, ktorí boli adoptovaní a majú pochybnosti? „Nech berú tých, ktorí si ich zobrali, ako naozajstných rodičov. To, čo urobili, neurobí hocikto,“ hovorí na záver.