Elf nevie používať mobil ani žiadne moderné technológie.
„Na internete som našla inzerát na prácu elfa vo Fínsku. Najprv som bola veľmi skeptická, ani som to nebrala vážne, skôr ma len zaujímalo, ako vyzerá pohovor na túto pozíciu,“ opisuje Marie, ktorá je dobrodružná duša.
Pracovala vo Švajčiarsku, ale aj na Islande či vo Fínsku. Severské krajiny si zamilovala tak, že aj túto zimnú sezónu sa rozhodla stráviť prácou v jednej z nich. Na internete našla inzerát na prácu elfa vo Fínsku a vzali ju.
- Ako prebiehal pohovor na elfa.
- Prečo a ako ju od práce elfa na pohovore odhovárali.
- Koľko si touto prácou zarobí.
- Čo je na tejto práci najťažšie.
- Ako prebieha deň elfa a na čo si musí dávať pred zákazníkmi najväčší pozor.
Dnes je to už niekoľko týždňov, čo pracuje denne ako elf v kaviarni či pri prehliadkach. Ako sa k takej práci dá dostať, koľko si tam zarobí, ako musí každé ráno vstúpiť do roly čarovnej bytosti a ako sa jej žije v staršom fínskom dome?
V úvode nášho rozhovoru riešime aj to, ako prebiehal pohovor. Na to sa Marie zasmeje a začne spomínať na to, ako ho takmer nestihla.
„Vo Fínsku je o hodinu viac, ja som si to ani neoverila, ani som to neriešila. Bola som si zaplávať a v bazéne mi napadlo, že možno je tam časový posun. Zistila som, že mám pohovor o 8 minút, vyletela som z bazéna, osušila si hlavu a išla som na online call,“ spomína.
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Ako prebiehal pohovor?
Ja som sa ich opýtala, či im nevadí, že meriam takmer 190 centimetrov, veď elfovia by mali byť nízki. Rozhodne to neriešili, nezaujímalo ich, koľko meriam, vážim, či odkiaľ som, riešili len to, či ovládam nemčinu a angličtinu, keďže som sa hlásila ako človek so znalosťou týchto jazykov. Pýtali sa, či si viem predstaviť, že na pár hodín denne stratím meno Marie a budem Lumi, teda po fínsky sneh. Za mňa to bolo okej, hah.
Koľko si zarobíš ako elf vo Fínsku?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako prebiehal pohovor na elfa.
- Na čo ju na pohovore na prácu elfa najviac upozorňovali.
- Koľko si touto prácou zarobí.
- Čo je na tejto práci najťažšie.
- Ako prebieha deň elfa a na čo si musí dávať pred zákazníkmi najväčší pozor.
V závislosti od odpracovaného času a bonusov je to medzi 2 000 až 2 500 eur mesačne v čistom. Z pohľadu domácich je to taká minimálka, hah, ja však ušetrím dosť peňazí vďaka tomu, že za bývanie platím minimum, auto máme firemné a potraviny idem nakúpiť do Švédska, kde je to lacnejšie. Na konci dňa tým pádom nemám ani kde míňať peniaze.
Koľko ťa stojí ubytovanie?
Žijeme v dome, ktorý je uprostred ničoho, v takej roztrúsenej oblasti, kde je pár domov, ale nie sú pri sebe, ako poznáš bežne v dedine. Dom je obrovský a pripomína doslova miesto z hororov, občas nám vypadnú poistky. A to sme na začiatku boli v celom veľkom dome len dve baby. Sťahujú mi z výplaty 250 eur mesačne, čo je na fínske pomery cien bytov naozaj malá čiastka.
Spomínala si mi, že na úvodnom pohovore ťa od práce dokonca „odhovárali“
Je to pravda. Začali tým, že je tam zima, počas polárnej noci je cez deň len pár hodín svetlo, že budem bývať na samote pri lese, že budem robiť pri −20 či −30 stupňoch Celzia a podobne. Celkom som nechápala, prečo idú týmto smerom.
Nechceli si len poistiť to, že predstava rozprávkovej práce má aj temnú stránku?
Podľa mňa presne o to išlo. Lebo vidíš kvantum reelsov o tom, aký je to dreamjob, aké je to všetko nádherné, blikajúce a veselé, no toto prostredie ťa môže riadne ovplyvniť po psychickej stránke.
Ovplyvnilo to aj teba?
Nie, tým, že som žila na Islande a poznám severské krajiny, nebolo to pre mňa nič nové a nič ma neprekvapilo. Maximálne si človek dlhšie zvyká na tú tmu, no.
V akom zmysle?
Že ráno vstaneš, je síce 8:15, no vonku je úplná tma. A ja idem predsa behať, hoci hlava hovorí, že ostaň spať v teplej posteli, chápeš. Mimo toho veľa maľujem a robím aktivity, aby mi z toho „nepreplo“.
Ako prebieha deň v tejto práci?
Prídem do práce pred obedom, tak o 10:00, upracem sneh, pripravíme kávu, sendviče, pozapíname svetielka a pesničky. A potom prídu ľudia a už fungujeme s nimi. Ak si zaplatia nejaký workshop, robíme s nimi aktivity a podobne. Dobré je, že my elfovia sme takí „nezbední“ a môžeme si teda dovoliť robiť si srandu. Ak nás niekto požiada o fotku, najprv odfotím strom, dom, seba a až potom ich, pretože hrám, že neviem ako sa používa telefón.
Musíš v práci stále poskakovať, tancovať a spievať?
Vôbec. Sú aj také pozície, no nájdeš ich v iných santovských dedinkách, u nás nie. Máme kaviareň, staráme sa o sobov, máme miesta na workshopy, kde so zákazníkmi pečieme medovníky, môžu si niečo vyrobiť, potom ich vezmeme k Santovi.
Ako si si na to zvykala?
Prekvapivo som si vôbec nemusela zvykať, išlo to veľmi rýchlo a prirodzene. Keď si nasadíš kostým, dorobíš elf look s pehami, zapneš vianočné pesničky, si hneď v nálade, ani o tom nevieš. Paradoxne som si veľmi rýchlo zvykla, pretože som preskočila takú nepríjemnú jeseň a hneď som naskočila na vianočnú atmosféru.
Vládzeš ešte počúvať vianočné pesničky?
Ešte áno, ale myslím si, že po štyroch mesiacoch si ich už nikdy nezapnem, haha. Aj keď s kolegami sedíme po záverečnej, už sa len na seba pozrieme s pocitom, že kto to nechal hrať, prečo to ešte nikto nevypol.
Nie je náročné byť celú pracovnú dobu stále veselý a nadšený?
Je, hlavne keď ti nie je dobre alebo nemáš náladu. Ale to zas kryje kolektív, mám skvelých kolegov, ktorí ma zastúpia, ak sa necítim dobre. A nestane sa, že budeš nejaký veľmi prepracovaný, pretože robíš maximálne 40 hodín týždenne.
Spomínaš starostlivosť o sobov, práve to bolo často kritizované v inej časti Fínska ako masový turizmus, kde sa k zvieratám nesprávajú stále najkrajšie.
Staráme sa o soby, ale je len na nich, či k nám prídu alebo nie. Nie je to také, že teraz dotiahneš soba za lano, aby ho deti videli. Je to viac prirodzené. Práve to som si dávala ako podmienku, aby išlo o prevádzku a firmu, ktorá nefunguje takto masovo. V Rovaniemi má napríklad rodina na Santu tak 2 minúty, u nás strávia v jeho dome koľkokrát aj 15 – 20 minút.
Čo najdivnejšie si počula o iných podobných prevádzkach? Tam, kde je masový turizmus, je všetkého viac a je tam väčší tlak na ľudí. Na jednej strane vidíš krásne reelska, na druhej to niekde funguje tak, že v jednej izbe spí aj 5 ľudí a dostávajú denne úlohy. Ak schytáš, že si celý deň pri huskych či soboch, znie to pekne, ale nezabudni, že vonku je -30 a nikto sa ťa nepýta, či to zvládneš.
Nepatríte medzi masový turizmus, no určite tam platia nejaké "elfovské" pravidlá.
Jasné, elf by nemal mať tetovanie. Ja mám, ale nosíme dlhé oblečenie, čiže to nie je vidieť. Nemôžu ťa vidieť ako elfa s telefónom, ale napríklad piercing nevadí. Musíš to hrať tak, že nepoznáš technológie a dávať pozor na f*ckupy.
Aké máš na mysli?
To sa týka hlavne detí, ktoré majú rôzne otázky. Musela som si rýchlo vymyslieť odpoveď na to, prečo nemám ako elf špicaté uši. Povedala som, že elfovia majú tieto uši až od 100 rokov a že ja mám 95. Santu sa potom pýtajú, ako je možné, že ho videli v inej dedine a dnes je tu. On povie, že si rýchlo musel odskočiť na nákup a podobné stories, to sa časom naučíš.
Dá sa táto práca robiť dlhodobo, viac sezón po sebe?
Teraz poviem áno, pretože sme tu skvelá partia ľudí. Ale neviem, čo poviem o tri mesiace, keď skončí sezóna, haha. Z pohľadu zárobku to tiež nie je práca, na ktorej sa dá brutálne dobre nabaliť, to radšej odporúčam Nórsko alebo Island.