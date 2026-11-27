Obľúbená dating šou Menučko tentokrát mení pravidlá hry a v špeciálnej edícii posadí za jeden stôl už zabehnutý manželský pár.
Do horúcich kresiel sa posadili Chris a Karolína Gladičovci, aby otestovali svoje spoločné spomienky a zistili, či o sebe naozaj vedia všetko. Už pri spomínaní na ich začiatky vyšiel najavo pikantný detail. Karolína totiž pôvodne chodila s Chrisovým dobrým kamarátom a jej rodičia z košického „bad boya“ prvé roky vôbec neboli nadšení.
Dvojica si nedávala servítku pred ústa ani pri našej kartovej hre, ktorú si môžeš zakúpiť na keď klikneš tu. Prišla totiž reč na konšpiračné teórie, sex na verejnosti, OnlyFans či najväčšie vzájomné red flagy (a áno, konflikt spustí neodložená kefa na vlasy).
Záverečný kvíz preveril ich pamäť na maximum a takmer skončil manželskou krízou, keď Chris zaváhal pri dátume ich nedávnej svadby. Kto z tejto podarenej dvojice napokon pozná toho druhého lepšie a aké dielo vzniklo pri nakreslení obľúbenej sexuálnej polohy, sa dozvieš, keď klikneš na naše video.