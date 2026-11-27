Přidej se do Refresher Clubu
Máš již členství?Přihlásit se
Sledovat video
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 216792 a aktivuj si členství na celý měsíc.
Cena SMS členství je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Přidej se do Clubu a získej
Refresher bez reklam
Přístup k exkluzivnímu obsahu (články, videa)
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty, festivaly nebo do kina
PPV kódy
Možnost sdílet obsah kámošům a kámoškámZobrazit všechny
Další videa
15. 1. 2026 19:00
9. 1. 2026 10:00
6. 1. 2026 18:00
27. 12. 2025 18:00
23. 12. 2025 9:00
21. 12. 2025 10:01
18. 12. 2025 10:30
15. 12. 2025 17:00 2
12. 12. 2025 18:08
Čoje dobré tentokrát zamierilo priamo do centra sviatočného diania, aby sme medzi prvými preklepli tohtoročnú ponuku na bratislavských vianočných trhoch.
Počas našej zasneženej prechádzky sme si posvietili na šťavnatú cigánsku a voňavý punč, no rozhodli sme sa testovať ešte o krok ďalej. Postavili sme proti sebe lokše z viacerých stánkov, aby sme v priamom súboji našli tú najlepšiu. Nechýba nám netradičný úlet. Pravé domáce talianske cestoviny, ktoré nám naservíroval samotný Santa Claus, potešili každého, kto ich ochutnal.
Ktorý stánok ovládol náš test lokší a či sa naozaj oplatí aj tento rok vyvetrať peňaženku, zistíš v tomto Čoje dobré.