Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 20. února 2026 v 19:30
Čas čtení 9:06

Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu

Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V ubytovni bývajú rôzni ľudia. Niektorí prídu len prenocovať, iní tam žijú celé mesiace, až roky. Ako to vyzerá vnútri a aké príbehy sa skrývajú za ubytovanými?

Ubytovňu UNI na Martinskej ulici som dlho vnímala ako obyčajné robotnícke, dočasné útočisko. Bývam neďaleko a pri venčení psa okolo nej prechádzam pomerne často. Je skrytá medzi administratívnou budovou a obytnými domami a pôsobí nenápadne. Vždy ma však zaujímalo, ako vyzerá zvnútra.

ubytovňa na Martinskej, UNI
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Nie je to sociálne zariadenie ani nocľaháreň. Ide o komerčnú ubytovňu s celoročnou prevádzkou, kde si ubytovanie platia jej obyvatelia. Podľa oznamu, ktorý som videla na dverách ubytovne, stojí lôžko 15 eur na noc alebo 260 eur mesačne.

Z webu som sa dozvedela že kapacita je približne 60 ľudí. Ubytovaní majú k dispozícii spoločnú kuchyňu, sprchy a toalety, pričom izby sú zariadené len základným nábytkom. V izbách kúpeľne ani ani chladničky, hygienické zázemie je spoločné.

 

 Recenzie na internete sa výrazne líšia. Niektorí ľudia sa sťažujú najmä na hluk, neporiadok a ploštice. Iní naopak píšu, že sú spokojní a že ide o „v pohode“ bývanie vzhľadom na cenu.

Recenzie od ubytovaných. Recenzie od ubytovaných. Recenzie od ubytovaných.
Zobrazit galerii
(3)

Rozhodla som sa preto zistiť, ako to vyzerá v realite. Rozprávala som sa s ubytovanými, ktorí tu bývajú len pár dní, ale aj s tými, ktorí tu žijú celé mesiace.

 

Podľa ich výpovedí sú tu bežnou súčasťou života alkohol, drogy, sexbiznis, krik a občas aj zásahy polície. Ubytovňa je často poslednou možnosťou pred tým, než človek zostane úplne bez domova.

Svoju perspektívu mi poskytla aj vrátnička, ktorá mi opísala, ako to v ubytovni funguje. Sama tam býva dva mesiace a, ako povedala, každé ráno sa budí s tlakom na hrudi z predstavy, že musí prežiť ďalší deň na tomto mieste. Vetu „ty sem nepatríš“ jej ubytovaní vraj hovoria často a ona sama si to uvedomuje. Príbeh toho, ako sa sem dostala, mi porozprávala celý. 

ubytovňa na Martinskej, UNI
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Podobné reportáže môžeme robiť len vďaka podpore predplatiteľov Refresher+. Aj vďaka nim môžeme ísť priamo medzi ľudí a venovať sa témam, ktoré by inak ostali nepovšimnuté.

Nepovolaným vstup zakázaný

Vošla som do brány, kde ma upútali veľké tabule so zákazom vstupu pre neubytované osoby. Zákazy fajčenia visia takmer všade. O to väčší kontrast prišiel hneď po vstupe do budovy. V kancelárii som si všimla vrátničku, ktorá mala v ruke cigaretu a fajčila priamo na mieste.

ubytovňa na Martinskej, UNI
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

„Tu nájdete všetko. Bývajú tu narkomani, alkoholici, bezdomovci. Dokonca jedna žena si tu zriadila privát pre sexbiznis. Toto je bratislavské ghetto,“ opisuje mi svoje skúsenosti zhovorčivá vrátnička Mirka.

Po jej rýchlom vysvetlení vybehla hore po schodoch po jedného ubytovaného pána.

Chodby vyzerajú ako kombinácia starej nemocnice a opustenej školy. Niektoré dvere sú poškodené, niektoré vyzerajú ako po úderoch päsťou. Vzduch zatuchnutý a miestami bolo cítiť alkohol, ktorý sa miešal s cigaretovým zápachom. Z niektorých izieb bolo počuť televízor, z iných krik, či hlasnú hudbu. 

Ubytovňa UNI. Ubytovňa UNI. Ubytovňa UNI. Ubytovňa UNI.
Zobrazit galerii
(24)

Po chvíli sa Mirka vrátila so 71-ročným Tadeusom, ktorý v ubytovni žije už sedem mesiacov. Sadli sme si na stoličky, ktoré boli na chodbe a začal rozprávať.

„Nenávidím, keď v noci hulákajú"

Tadeus väčšinu života pracoval ako vodič sanitky, no dostal sa sem po tom, čo musel odísť z prenajatého bytu. „Mal som prenajatú garzónku, ale majiteľ mi povedal, že byt predáva. Nemal som veľmi na výber, tak som skončil tu,“ hovorí.

 

Finančne je podľa neho život na ubytovni zvládnuteľný, ale len veľmi skromne. „Mám dôchodok, dá sa to, ale musíte rátať každé euro.“ Niekedy mu pomáhajú aj kamaráti, ktorí bývajú v ubytovni.

ubytovňa na Martinskej, UNI
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Izby sú podľa neho zariadené len úplne základne. „Posteľ, skriňa, nábytok,“ vymenúva. Väčšinu vecí, ktoré má, mu poskytla ubytovňa. Priestor si nijako neupravoval, nechcel doň investovať viac, než je nutné. „Jediné, čo som si doniesol, bol televízor,“ dodáva. Ten je preňho spôsobom, ako si skrátiť čas a aspoň na chvíľu odpojiť hlavu od prostredia, v ktorom žije.

Kúpeľne sú spoločné, rovnako aj kuchynka. „Variť sa tu dá, kuchynka je dole,“ hovorí. Hygiena je podľa neho vecou zvyku.

Keď príde reč na ľudí, ktorí tu bývajú, Tadeus hovorí, že v ubytovni je 36 izieb a býva tu asi sto ľudí. „Niektorí sú normálni a niektorí sú, ako sa povie, chytení.“ Podľa neho sa konflikty objavujú pravidelne. „Sú tu hádky, bitky, krik. Najmä v noci. Často neviem spať.“

 

Nočný poriadok síce oficiálne existuje, ale podľa neho ho často nedodržiavajú. „Veľa ľuďom je to jedno. Po polnoci sa tu huláka, niekedy musím vyjsť z izby a nakričať na nich, aby stíchli.“

Na otázku, či sa tu vyskytujú drogy a závislosti, reaguje, že podľa neho veľmi často. „Sú tu narkomani, alkoholici.“ Zároveň dodáva, že drogy tu nevníma ako niečo výnimočné. „Čo si kto dá, to ma nezaujíma. Ja sa starám o seba.“

Tadeus hovorí, že sa snaží konfliktným situáciám vyhýbať.

Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo mi povedal dôchodca Tadeus a prečo býva v ubytovni už sedem mesiacov.
  • Prečo si vrátnička Mirka myslí, že tam nepatrí a chce odtiaľ čo najskôr odísť.
  • Aký príbeh má za sebou 24-ročný Peťo a prečo mu rodičia zrušili trvalý pobyt.
  • Prečo sa na ubytovni vyskytuje rasizmus.
  • Aká kriminalita je v ubytovni.
Dočíst článek
Máš již předplatné?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 197361 a aktivuj si předplatné na celý měsíc.
Cena SMS předplatného je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Odemkni a získej
Refresher bez reklam
stovky prémiových článků
extra benefity
zvýhodněná členství
lístky zdarma
pay per view kódy
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SILNÉ PRÍBEHY
Doporučujeme
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
před 3 dny
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
Storky
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Lifestyle news
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 4 minutami
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před hodinou
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
včera v 17:09
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
včera v 15:16
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
včera v 13:32
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
včera v 10:39
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Česko Donald Trump Politika
Více
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
před hodinou
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
před 2 hodinami
Vyroste na Aljašce reálný Jurský park? První mamut by se mohl narodit už za dva roky
dnes v 07:10

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Filmy a Seriály
dnes v 07:49
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Hra s názvem Game of Thrones: The Mad King bude mít premiéru letos v létě v Royal Shakespeare Theatre ve Stratfordu nad Avonou, rodišti samotného Williama Shakespeara.
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
dnes v 07:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 2 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
včera v 06:39
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse