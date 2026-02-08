Severní Korea naposledy soutěžila na Zimních olympijských hrách v roce 2018 v Jižní Koreji.
DoporučenoPŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně? 7. února 2026 v 11:32
Severokorejským sportovcům a sportovkyním se nepodařilo kvalifikovat na zimní olympijské hry, které začaly v pátek v Itálii. Země se tak rozhodla uspořádat vlastní akci s názvem „Národní soutěž zimních sportů 2026“. Informoval o tom deník Daily NK a portál YTN.
Zahájení se konalo na zimním stadionu a podle severokorejských státních médií se soutěž bude konat ve více než 50 disciplínách v pěti zimních sportech, včetně ledního hokeje, krasobruslení a lyžování.
Podívej se, jak to tam vypadalo:
Doporučeno„Obrovská bezmoc.“ Sáblíková dnes nenastoupí do závodu na 3 000 metrů, zveřejnila emotivní vyjádření 7. února 2026 v 12:36