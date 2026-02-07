Hlavní témata
dnes 7. února 2026 v 8:07
Čas čtení 0:57
Anna-Marie Vondráková

Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku

Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
Zdroj: OnePlay / Propagační materiál
Úspěšná reality show dorazí na Oneplay už 4. března.

Ještě více šokujících zvratů, silných osobností a romantiky slibuje čtvrtá řada oblíbené show plné lásky i intrik. Nová sezóna přinese celkem 24 epizod v hodinové stopáži. Vysílány však budou jinak, než jsme byli zvyklí.

Nově nás tedy nečeká jedna dvouhodinová epizoda týdně, ale příběh budeme moci sledovat postupně ve dvou samostatných částech. Díly budou vycházet vždy ve středu a ve čtvrtek, dění v exotických kulisách Srí Lanky si tak vychutnáš pomaleji, ale za to intenzivněji.

Už čtvrtá řada reality show Ruža pre nevestu přinese silné osobnosti i výrazné emoce. O srdce ženicha navíc budou bojovat i účastnice ze zahraničí, což show dodá zcela nový rozměr. Nejde ale o jediný zvrat, který se v nové sérii objeví. Tvůrci podobných twistů slibují mnohem více. Některé z nich byly navíc vytvořené speciálně pro slovenskou verzi formátu a nebyly použity v žádné jiné adaptaci formátu The Bachelor na světě.

ruza ruža pre nevestu ruža pre nevestu ruža pre nevestu

Zobrazit galerii

(4)
Zobrazit galerii
(4)

Bachelor z Dubaje

„Ruža pre nevestu je fenomén, který si diváci rychle zamilovali. Věřím, že i ve čtvrté sérii budou s stejným nadšením sledovat silné emoce a vzrušující příběhy a že noví účastníci uspějí ve své cestě za nalezením vytoužené lásky,“ uvedla programová ředitelka skupiny Nova a Oneplay Silvia Majeská.

Role bachelora se ujme osmadvacetiletý specialista na reality a investiční příležitosti Adrián Chabada. Pochází ze Sliače nedaleko Banské Bystrice ve středu Slovenska, ale studium a kariéra ho zavedly do USA, Londýna a nakonec do Dubaje, kde třetí rok pracuje v největší místní realitní společnosti.

ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
před 51 minutami
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
před 2 hodinami
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
včera v 16:47
1
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
včera v 15:16
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
včera v 13:48
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
včera v 13:01
3
Od zombíků k drakům. Tvůrce seriálu The Last of Us chystá seriál ze světa Baldur's Gate
včera v 11:01
Představitel Teda z How I Met Your Mother se stal v 50 letech poprvé otcem
včera v 08:01
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
před 2 dny
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
před 2 dny
Zemřela legenda českého filmu Jana Brejchová, bylo jí 86 let
před 33 minutami
ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
včera v 19:30
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
včera v 17:10

