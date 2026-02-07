Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku

Úspěšná reality show dorazí na Oneplay už 4. března.
Ještě více šokujících zvratů, silných osobností a romantiky slibuje čtvrtá řada oblíbené show plné lásky i intrik. Nová sezóna přinese celkem 24 epizod v hodinové stopáži. Vysílány však budou jinak, než jsme byli zvyklí.
Nově nás tedy nečeká jedna dvouhodinová epizoda týdně, ale příběh budeme moci sledovat postupně ve dvou samostatných částech. Díly budou vycházet vždy ve středu a ve čtvrtek, dění v exotických kulisách Srí Lanky si tak vychutnáš pomaleji, ale za to intenzivněji.
Už čtvrtá řada reality show Ruža pre nevestu přinese silné osobnosti i výrazné emoce. O srdce ženicha navíc budou bojovat i účastnice ze zahraničí, což show dodá zcela nový rozměr. Nejde ale o jediný zvrat, který se v nové sérii objeví. Tvůrci podobných twistů slibují mnohem více. Některé z nich byly navíc vytvořené speciálně pro slovenskou verzi formátu a nebyly použity v žádné jiné adaptaci formátu The Bachelor na světě.
Bachelor z Dubaje
„Ruža pre nevestu je fenomén, který si diváci rychle zamilovali. Věřím, že i ve čtvrté sérii budou s stejným nadšením sledovat silné emoce a vzrušující příběhy a že noví účastníci uspějí ve své cestě za nalezením vytoužené lásky,“ uvedla programová ředitelka skupiny Nova a Oneplay Silvia Majeská.
Role bachelora se ujme osmadvacetiletý specialista na reality a investiční příležitosti Adrián Chabada. Pochází ze Sliače nedaleko Banské Bystrice ve středu Slovenska, ale studium a kariéra ho zavedly do USA, Londýna a nakonec do Dubaje, kde třetí rok pracuje v největší místní realitní společnosti.