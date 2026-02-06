Nejnovější snímek z oblíbené série vyjde pod taktovkou společnosti Disney.
Příběh by se měl soustředit především na syna slavného piráta a také na novou postavu, o které zatím víme pouze to, že ji bude hrát Margot Robbie. Zda se vrátí samotný Johnny Depp, ale zatím rozhodnuté není.
Producent Jerry Bruckheimer, který se dlouhodobě zasazuje o Deppův návrat do filmové série, prozradil serveru Entertainment Weekly, že herec je ochoten se do role vrátit pouze v případě, že se mu bude líbit scénář. Naposledy hrál Depp Jacka Sparrowa v roce 2017 v díle Dead Men Tell No Tales. Jeho kariéru však pozastavila obvinění Amber Heard, která jej donutila přijímat role v méně známých a nízkorozpočtových filmech.
Bruckheimer už v říjnu 2025 prozradil, že Disney vyvinul dvě konkurenční verze šestého dílu, ale do finálového jednání se dostala pouze jedna. Scénáře se ujala Krysty Wilson-Cairns, která má na svém kontě například snímek 1917 a společně s filmařem Taika Waititi se podílela na jeho připravovaném filmu z franšízy Star Wars.