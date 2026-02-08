Stávkové kancelárie už teraz naznačujú, ktoré známe mená majú v aktuálnej sérii Let's Dance najväčšiu šancu vyhrať.
Podľa spoločnosti Tipsport patria medzi hlavných favoritov herci Ján Koleník, Jakub Jablonský a Kristián Baran. Práve táto trojica má podľa aktuálnych kurzov najvyššiu pravdepodobnosť uspieť v silne obsadenom ročníku. Informoval o tom portál Mediaklik.
„Aktuálny ročník Let's Dance prichádza s výnimočným zložením účastníkov. Mali by sme byť teda svedkami excelentných tanečných výkonov, a rozhodovať o postupujúcich tak bude predovšetkým priazeň divákov,“ hovorí vedúci bookmakerov Tipsportu Pavol Boško.
Najlepšiu pozíciu má podľa neho Ján Koleník, ktorý je s kurzom 2:1 považovaný za hlavného favorita. Nasleduje Jakub Jablonský (2,5 : 1) a Kristián Baran (3 : 1). Medzi ženami vedie Nela Pocisková, ktorej kurz na víťazstvo je 4 : 1.
11. ročník Let’s Dance odštartuje 8. marca a finále je naplánované na 10. mája.
|Zuzana Porubjaková
|druhé miesto 10. série
|Kristián Baran
|víťaz 10. série
|Jakub Jablonský
|víťaz 9. série
|Gabriela Marcinková
|druhé miesto 8. série
|Ján Koleník
|víťaz 7. série
|Vladimír Kobielsky
|víťaz 6. série
|Jana Hospodárová
|víťazka 5. série
|Nela Pocisková
|víťazka 4. série
|Juraj Mokrý
|víťaz 3. série
|Petra Polnišová
|druhé miesto 3. série