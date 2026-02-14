Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 14. února 2026 v 14:38
Čas čtení 1:06
Katarína Jánošíková/refresher.sk

Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza

Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
Zdroj: Unsplash/volně k užití
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Lékaři a lékařky potvrzují, že psychická bolest může přímo poškodit fyzické zdraví.

Pokud jsi po ztrátě blízké osoby cítil*a fyzickou bolest a mluvil*a o „zlomeném srdci“, může to být skutečná diagnóza s odborným názvem takotsubo kardiomyopatie. Jde o akutní, ale ve většině případů dočasné onemocnění srdečního svalu, které ochromuje funkci levé srdeční komory. I když název zní hrozivě, srdce se obvykle do několika týdnů úplně zotaví, informuje TA3.

smutek deprese žena duševní zdraví mental health sadness smutek deprese Muž, smutek muž smutek
Zobrazit galerii
(4)

Onemocnění vyvolává zejména extrémní emoční nebo fyzický stres. Typickými spouštěči jsou:

  • úmrtí milované osoby nebo náhlý rozchod,
  • intenzivní strach a úzkost,
  • těžká operace, úraz či vážné onemocnění.
  • jev výjimečně vyvolají i šokující pozitivní emoce.

Jak reaguje tělo?

Když člověk prožívá intenzivní stres, jeho tělo uvolní masivní množství stresových hormonů – katecholaminů. Tyto látky dočasně naruší činnost levé komory. Do buněk pronikne vápník a způsobí nadměrný stah svalu. Porucha funkce je však ve většině případů pouze přechodná. Syndrom zlomeného srdce navenek věrně napodobuje infarkt. Pacienti a pacientky pociťují:

  • ostrou bolest na hrudi,
  • dušnost a bušení srdce,
  • pocity na omdlení.

Podle odborných statistik tvoří takotsubo přibližně jedno až dvě procenta všech případů, které lékaři a lékařky původně přijímají jako podezření na infarkt.

Kdo patří do rizikové skupiny?

Nejčastěji tento syndrom postihuje ženy ve věku 50 až 70 let. Hlavní roli zde hraje menopauza a s ní spojený pokles estrogenů. Ty totiž přirozeně chrání srdce a tlumí jeho citlivost na stresové hormony. Muži trpí tímto onemocněním méně.

Doporučeno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“ Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“ 5. února 2026 v 7:00

„Takotsubo nám připomíná, že srdce není jen mechanická pumpa, ale také orgán, který cítí,“ vysvětluje kardioložka Kristína Hudecová. Zdůrazňuje, že bolest na hrudi nesmíme nikdy ignorovat, ale zároveň dodává naději: „Ne každé ‚zlomené srdce‘ zůstává zlomené navždy.“

Prevence spočívá především ve správném životním stylu a ve schopnosti efektivně pracovat se stresem, aby se v těle dlouhodobě nehromadil.

Doporučeno
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří 13. února 2026 v 15:44
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Doporučeno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice 12. února 2026 v 12:29
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ FYZICKÉ ZDRAVÍ
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
před 3 dny
Storky
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Lifestyle news
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
před 23 minutami
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 2 hodinami
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
dnes v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
dnes v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
včera v 17:32
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
včera v 15:44 1
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
včera v 13:32
Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
včera v 11:01
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
včera v 07:42
Zpravodajství
Politika Zimní olympijské hry 2026 Spojené státy americké (USA) Rusko
Více
USA se údajně připravují na operaci v Íránu. Na Blízký východ vyslaly největší letadlovou loď světa
před 47 minutami
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
před hodinou
„Není jasné, zda Rusko myslí ukončení války na Ukrajině vážně,“ říká Rubio. V projevu ostře kritizoval OSN
před 3 hodinami

Více z tématu Zdraví

Všechno
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
před 2 dny
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
1. 2. 2026 7:44
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
30. 1. 2026 9:48
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník
dnes v 07:00
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Více z tématu Zdraví Všechno
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
před 2 dny
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
1. 2. 2026 7:44

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
PR zpráva
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
před 2 hodinami
Schopnost vést lidi a řídit procesy stojí na kombinaci zkušeností a cíleně rozvíjených dovedností. Manažerské studium proto nabízí vedoucím pracovníkům a lídrům týmů strukturovaný prostor pro rozšíření kompetencí i nový pohled na řízení.
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
dnes v 10:39
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník
Sestřička Lucy Letby rozdávala smrt, aby získala pozornost. Nakonec ji usvědčil vlastní deník
dnes v 07:00
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
PR zpráva
Co je láska? Všem, kteří se jí dokážou naplno odevzdat vzdává značka Alexmonhart poctu prostřednictvím limitované valentýské edice
včera v 14:30
VIDEO: Vyzkoušeli jsme ty nejtěžší disciplíny ZOH 2026! Která nás bavila nejvíc?
VIDEO: Vyzkoušeli jsme ty nejtěžší disciplíny ZOH 2026! Která nás bavila nejvíc?
včera v 12:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
včera v 15:44
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 2 hodinami
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
před 2 dny
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
včera v 13:32
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 2 dny
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
9. 2. 2026 16:58
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 2 dny
Domů
Sdílet
Diskuse