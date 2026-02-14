Lékaři a lékařky potvrzují, že psychická bolest může přímo poškodit fyzické zdraví.
Pokud jsi po ztrátě blízké osoby cítil*a fyzickou bolest a mluvil*a o „zlomeném srdci“, může to být skutečná diagnóza s odborným názvem takotsubo kardiomyopatie. Jde o akutní, ale ve většině případů dočasné onemocnění srdečního svalu, které ochromuje funkci levé srdeční komory. I když název zní hrozivě, srdce se obvykle do několika týdnů úplně zotaví, informuje TA3.
Onemocnění vyvolává zejména extrémní emoční nebo fyzický stres. Typickými spouštěči jsou:
- úmrtí milované osoby nebo náhlý rozchod,
- intenzivní strach a úzkost,
- těžká operace, úraz či vážné onemocnění.
- jev výjimečně vyvolají i šokující pozitivní emoce.
Jak reaguje tělo?
Když člověk prožívá intenzivní stres, jeho tělo uvolní masivní množství stresových hormonů – katecholaminů. Tyto látky dočasně naruší činnost levé komory. Do buněk pronikne vápník a způsobí nadměrný stah svalu. Porucha funkce je však ve většině případů pouze přechodná. Syndrom zlomeného srdce navenek věrně napodobuje infarkt. Pacienti a pacientky pociťují:
- ostrou bolest na hrudi,
- dušnost a bušení srdce,
- pocity na omdlení.
Podle odborných statistik tvoří takotsubo přibližně jedno až dvě procenta všech případů, které lékaři a lékařky původně přijímají jako podezření na infarkt.
Kdo patří do rizikové skupiny?
Nejčastěji tento syndrom postihuje ženy ve věku 50 až 70 let. Hlavní roli zde hraje menopauza a s ní spojený pokles estrogenů. Ty totiž přirozeně chrání srdce a tlumí jeho citlivost na stresové hormony. Muži trpí tímto onemocněním méně.
„Takotsubo nám připomíná, že srdce není jen mechanická pumpa, ale také orgán, který cítí,“ vysvětluje kardioložka Kristína Hudecová. Zdůrazňuje, že bolest na hrudi nesmíme nikdy ignorovat, ale zároveň dodává naději: „Ne každé ‚zlomené srdce‘ zůstává zlomené navždy.“
Prevence spočívá především ve správném životním stylu a ve schopnosti efektivně pracovat se stresem, aby se v těle dlouhodobě nehromadil.