dnes 14. února 2026 v 8:06
Čas čtení 0:43
Anna-Marie Vondráková

VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let

VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
Zdroj: Netflix
Na Netflix dorazí osmá série už 27. února.

Dokumentární seriál, který diváky a divačky přenese do zákulisí závodů formule 1 i osobních životů jezdců, se těší stále většímu úspěchu. Není proto divu, že už za dva týdny na streamovací platformu dorazí nová řada. A podle nově zveřejněného traileru se máme na co těšit.

Pozornost na sebe strhne především nová generace mladých jezdců, hned šestice mladíků se utká na trati. A vítěz může být jen jeden. Osmá série navíc jako obvykle prozradí detaily a zákulisní pikošky ze sezóny 2025, dokonale tě tak připraví na tu nadcházející.

Jen pro připomenutí, boj o titul mistra světa měl hned několik zvratů. Oscar Piastri se brzy etabloval jako favorit, ale Max Verstappen se ve druhé polovině sezóny vrátil v pozoruhodném stylu a vrátil se zpět do boje o titul. Problémy pak zažil Red Bull, který se otřásl v základech po odchodu Christiana Hornera, a Lewis Hamilton zažil u Ferrari doslova katastrofický rok. Jak to nakonec všechno dopadlo budou fanoušci a fanynky F1 samozřejmě dobře vědět, pokud ale hledáš napínavý recap s kapkou dramatu k tomu, bude nová řada Drive to Survive ideálním víkendovým bingem.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
FILMY & SERIÁLY
Lifestyle news
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
před 48 minutami
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
včera v 17:32
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
včera v 15:44 1
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
včera v 13:32
Pokémon GO na Epsteinově ostrově? Hráči tam umístili PokéStop
včera v 11:01
Collab, jaký nechceš missnout: Snoop Dogg řádí na olympiádě s Bugsem Bunnym a Burtonem
včera v 07:42
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
před 2 dny 2
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
před 2 dny
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 2 dny
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
před 2 dny
