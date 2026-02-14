VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let

Na Netflix dorazí osmá série už 27. února.
Dokumentární seriál, který diváky a divačky přenese do zákulisí závodů formule 1 i osobních životů jezdců, se těší stále většímu úspěchu. Není proto divu, že už za dva týdny na streamovací platformu dorazí nová řada. A podle nově zveřejněného traileru se máme na co těšit.
Pozornost na sebe strhne především nová generace mladých jezdců, hned šestice mladíků se utká na trati. A vítěz může být jen jeden. Osmá série navíc jako obvykle prozradí detaily a zákulisní pikošky ze sezóny 2025, dokonale tě tak připraví na tu nadcházející.
Jen pro připomenutí, boj o titul mistra světa měl hned několik zvratů. Oscar Piastri se brzy etabloval jako favorit, ale Max Verstappen se ve druhé polovině sezóny vrátil v pozoruhodném stylu a vrátil se zpět do boje o titul. Problémy pak zažil Red Bull, který se otřásl v základech po odchodu Christiana Hornera, a Lewis Hamilton zažil u Ferrari doslova katastrofický rok. Jak to nakonec všechno dopadlo budou fanoušci a fanynky F1 samozřejmě dobře vědět, pokud ale hledáš napínavý recap s kapkou dramatu k tomu, bude nová řada Drive to Survive ideálním víkendovým bingem.