Tento článek je PR zpráva společnosti British Business School.
dnes 14. února 2026 v 12:30
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům

Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
Zdroj: iStock
Schopnost vést lidi a řídit procesy stojí na kombinaci zkušeností a cíleně rozvíjených dovedností. Manažerské studium proto nabízí vedoucím pracovníkům a lídrům týmů strukturovaný prostor pro rozšíření kompetencí i nový pohled na řízení.

Nároky na vedoucí pracovníky a manažery se neustále zvyšují a samotné zkušenosti už často nestačí. Stále větší roli hraje systematický rozvoj dovedností a moderní přístup k vedení. Kvalitní manažerské studium tak může být impulsem, který posune profesní směřování na vyšší úroveň. Moderní studijní programy jsou koncipovány tak, aby propojovaly odborný základ s reálným využitím. Nejde jen o teorii, ale o konkrétní nástroje a postupy použitelné v každodenním řízení. Studenti si osvojují principy leadershipu, strategického rozhodování, finančního řízení, projektového vedení i efektivní komunikace. Součástí výuky je práce s modelovými situacemi, sdílení zkušeností i převod poznatků do vlastního pracovního prostředí. Každý program zároveň obsahuje prvky soft skills, které jsou klíčové pro fungování v jakémkoli týmu.

BRITISH BUSINESS SCHOOL patří mezi instituce, které staví manažerské vzdělávání na přímém přínosu pro studenta. Nabízí široké spektrum specializovaných programů MBA, BBA, DBA a LLM zaměřených na management, leadership, finance, marketing, krizový management, právo, ale i další oblasti řízení. Studijní moduly vedou prověření lektoři s dlouholetými zkušenostmi, kteří do výuky zapojují aktuální poznatky z firemního prostředí. Výuka je postavená na diskusi, případových studiích a konkrétních situacích, nikoli jen na předtočených materiálech. Velkou výhodou je flexibilita výuky. Ta je navržena pro časově vytížené profesionály, kteří potřebují skloubit studium s pracovními i osobními závazky. Výuka proto probíhá online prostřednictvím videoseminářů přímo s lektory nebo v kombinované formě, kdy se studenti setkají na prezenčních seminářích v sobotních termínech. Zbytek výuky probíhá pomocí e-learningu. Díky tomu je možné rozvíjet kvalifikaci bez nutnosti přerušení pracovních povinností.

 

Absolventi často potvrzují, že jim studium nepřineslo jen nové znalosti, ale i změnu způsobu uvažování. Například absolvent MBA programu Jakub Pešl ke svému studiu uvádí: „Lektoři jsou profíci. Je to tým lidí, kteří mají dlouholetou praxi v oboru a nebojí se podívat na stokrát řečenou věc z jiného pohledu. Jedním slovem inspirativní. Bavilo mě, že se člověk setkal s jinými lidmi z oboru, nasál jejich know-how, a pak to mohl využít v praxi. Studium je super věc, která vás posune dál.“

Kdo chce obstát v konkurenčním prostředí, nemůže spoléhat jen na dosavadní zkušenosti. Cílený rozvoj dovedností a kvalitní manažerské vzdělání vám přinese náskok a nový směr profesního růstu. Nejbližší cyklus studia na BRITISH BUSINESS SCHOOL začíná již v březnu a je tedy ideální čas podat si přihlášku.

