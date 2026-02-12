Vo svojom pravidelnom výbere zahraničných titulov na streamovanie opäť upozornil na stredoeurópsku kinematografiu. V oboch odporúčaných filmoch zažiarila Natália Germani.
Renomovaná rubrika Five International Movies to Stream Now pravidelne prináša kurátorský výber zaujímavých filmov z celého sveta, dostupných na streamovacích platformách. Vo februárovom výbere zaujala aj česká snímka Jej telo (Her Body) režisérky Natálie Císařovskej. Film rozpráva životný príbeh skokanky do vody Andrey Absolonovej, ktorej športovú kariéru ukončilo zranenie a ktorá sa následne presadila v pornopriemysle.
Podľa New York Times ide o pozorne vystavaný životopisný film, ktorý sleduje premenu hlavnej hrdinky bez senzáciechtivosti a lacného moralizovania. Kritika vyzdvihuje civilný štýl rozprávania, dôraz na psychológiu postavy a citlivý pohľad na tému telesnosti, výkonu a osobnej autonómie. Hlavnú úlohu stvárnila Natália Germani, známa aj divákom v Česku a na Slovensku.
Zaujímavosťou je, že nejde o prvý moment, keď sa do rovnakého výberu dostal film spätý so slovenským prostredím a Natáliou Germani. Približne pred rokom New York Times odporúčal aj slovenský žánrový hororový titul Svetlonoc, čím upozornil na rastúcu viditeľnosť regionálnej produkcie mimo hlavného prúdu.
Aktuálny výber dopĺňajú tituly z Južnej Kórey, Indie, Portugalska a Kanady, ktoré idú od politickej satiry cez temný thriller až po komornú pandemickú komédiu. Kurátorský zoznam tak opäť potvrdzuje, že streamovacie platformy sa stávajú priestorom, kde sa medzinárodná filmová tvorba dostáva k širšiemu publiku bez ohľadu na jazyk či krajinu pôvodu.